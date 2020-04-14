Эрдоган договорился: сирийских беженцев поселят с греками

Премьер-министр Албании Эди Рама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключили тайное соглашение о перемещении 30 тыс. человек из Турции в албанский регион Северный Эпир. Об этом пишет греческая газета Proto Thema со ссылкой на албанские СМИ.

Эта договоренность якобы является частью подписанного ранее между двумя странами пакта о военном сотрудничестве.

Его детали не были обнародованы, но, как полагают албанские и греческие наблюдатели, стороны могли также обсудить вопрос переселения сирийских беженцев в Албанию.

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По информации издания, соглашение включает в себя «мероприятия, которые министерства обороны двух стран намерены завершить к 2020 году, чтобы укрепить и активизировать взаимодействие в области безопасности и обороны».

В Турции в настоящее время находятся около 3,6 млн мигрантов. Это — следствие договоренностей между Анкарой и Брюсселем.

В 2015-2016 годах Евросоюз так и не смог справиться с наплывом беженцев. На помощь пришла Анкара — турецкая сторона согласилась заключить с ЕС договор о приеме людей, высланных из европейских стран, и взяла на себя обязательства сдерживать нелегальную миграцию. В обмен Анкаре были обещаны выделение средств для помощи в содержании беженцев, запуск переговоров о ее вступлении в ЕС и безвизовый режим.

С выплатами проблем, по большому счету, не возникало, а вот остальную часть обязательств Евросоюз так и не выполнил, что, конечно, вызывает у турецкого правительства раздражение.

При этом свою часть договора Анкара выполняет исправно: в 2015 году с турецких берегов в Европу прибыли 860 тыс. нелегалов, а вот за первую половину 2019 года — всего 11 тыс. Стоит также заметить, что пик миграционного кризиса в Европе пришелся на 2015 год, уже в 2016-м поток мигрантов резко пошел на спад и продолжает снижаться. Во многом этому поспособствовало соглашение между ЕС и Турцией.

Однако с каждым годом недовольство Турции становится все очевиднее. Из Анкары все громче доносятся заявления о том, что ей все тяжелее справляться с размещением у себя беженцев. В конце февраля Турция объявила, что не будет больше препятствовать мигрантам в их проходе в Европу, что вызвало серьезную обеспокоенность у ЕС. Наибольшие опасения в связи с ситуацией выражает Греция — одна их нескольких стран ЕС, из-за географических условий наиболее пострадавшая от кризиса с мигрантами.

И хотя информация о сделке между Албанией и Турцией не получила официального подтверждения, в Афинах всерьез обеспокоены появившимися в СМИ данными.

Дело в том, что в албанском Северном Эпире проживают около 120 тыс. греков. Напряженность между греческим и албанским населением существовала с самого создания албанского государства. С 1996 года отношения между Афинами и Тираной значительно улучшились после подписания соглашения о дружбе, сотрудничестве, добрососедстве и безопасности, однако греческое население в стране продолжало подвергаться нападкам и дискриминации.

Если информация о переселении сирийских беженцев в Северный Эпир соответствует действительности, то власти Албании тем самым ослабят греческую идентичность в регионе, разбавив православное большинство мусульманами.

Подозрения усиливаются также в связи с тем, что экономика Албании сейчас ослаблена из-за мощного землетрясения, которое произошло 26 ноября 2019 года. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса Албания запретила все международные воздушные рейсы в столицу, за исключением рейсов в Стамбул и из него.

«Действия албанского премьер-министра можно назвать только подозрительными. Без какой-либо прозрачности или публичного заявления благодаря утечкам мы узнаем, что у него с Турцией существует соглашение на размещение 30 000 мигрантов, — пишет греческое издание Himara.gr. — Выбор для перевозки мигрантов вблизи греко-албанской границы крайне провокационен для Греции».

Подполковник греческой армии Кристос Поугиалис заявил изданию SLPress, что

беженцы «будут использоваться Рамой для изменения демографии региона с греческим населением».

«Весьма вероятно, что банды будут организованы независимо или во главе с агентами, которые будут разрушать греческие дома и деревни. Таким образом, они вынудят греческое население уйти, чтобы они могли навсегда изменить демографический состав в Северном Эпире», — цитирует издание слова военного.

Проблема также состоит в том, что при переселении такого количества беженцев Анкара с помощью Тираны может создать на границе с Грецией пункт, из которого поток нелегальных мигрантов хлынет в ЕС.

В начале марта албанский телеканал Top Channel сообщил, что в стране планируется построить шесть центров приема беженцев на границе с Грецией. Суммарная вместимость этих центров — 30 тыс. человек. Однако тогда издание сообщило, что строительство ведется на тот случай, «если Албания столкнется с наплывом сирийских беженцев из Греции».

Так или иначе, в Афинах опасаются, что перевозка беженцев создаст напряжение в и без того проблематичном регионе, а также на греко-албанской границе.

«Официально, конечно, 30 000 человек будут иммигрантами и беженцами, некоторые из которых будут иметь с собой свои семьи. Но помимо этого Турция обязательно направит своих собственных агентов для руководства и контроля ситуации. Турция отправит некоторых «отставных» джихадистов из тех, кто сражается вместе с ней в Сирии, предварительно вооружив их», — заявил Кристос Поугиалис.