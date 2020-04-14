«ВОЗ облажалась»: Трамп упрекает организацию в работе на Китай

Президент США Дональд Трамп недоволен работой ВОЗ и ВТО. Он пригрозил покинуть обе организации и, вероятно, вскоре объявит о сокращении финансирования ВОЗ.

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«Я недоволен ВОЗ, да и ВТО тоже... Нас обжуливали все, будь то в здравоохранении или в торговле, — заявил Трамп в ходе брифинга. — Я выйду [из организаций], если с нами не будут обращаться честно... Я в игры не играю. Мы выйдем, если надо».

Глава Белого дома недоволен тем, что ВОЗ оказывает помощь Китаю в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, организация в наибольшей степени сконцентрирована именно на КНР.

«ВОЗ действительно облажалась. По каким-то причинам она все еще сконцентрирована на Китае, хотя финансируется в основном за счет США. Мы это хорошо изучим. К счастью, я отклонил их совет держать наши границы открытыми для Китая на раннем этапе. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?» — заявил Трамп.

Это уже не первая критика от американского лидера в адрес ВОЗ. В пятницу глава Белого дома заявлял, что рассматривает возможность приостановить финансирование организации. Сегодня он также подчеркнул, что до конца недели решит этот вопрос.

США действительно являются главным спонсором ВОЗ. Общий годовой бюджет ВОЗ составляет около $2,5 млрд., причем большая часть из этих денег поступает не в качестве обязательных взносов, а в виде пожертвований стран или других доноров. Однако чаще такие добровольные пожертвования выделяются на конкретные проекты, что ограничивает ВОЗ в установке своих приоритетов.

Крупнейшим донором, выделяющим средства на разработку своих проектов и стали США с началом вспышки пандемии.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус признавал проблемы с финансированием организации. Он, в частности, заявлял о зависимости ВОЗ от доноров, сравнивая эту ситуацию со страной, чья экономика полностью построена на нефти.

«Если один из них откажется продолжать финансирование, ВОЗ может получить серьезный шок. Это как страна, которая зависит от нефти», — заявлял он.

При этом до сих пор страны отказывались от увеличения членских взносов. Этот вопрос поднялся с началом эпидемии коронавируса в Китае, когда работа ВОЗ снова стала предметом пристального внимания и оценок.

30 января глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, призвав правительства продолжить усилия по сдерживанию и тестированию заболевания. На тот момент в Китае всего было зарегистрировано 7 711 случаев инфицирования.

Некоторые, однако, критиковали ВОЗ за слишком позднюю реакцию. Другие, при этом, считают, что организация не была в достаточной степени осведомлена об опасности коронавируса из-за того, что Китай не предоставил полную и объективную информацию.

Через несколько дней власти США ввели запрет на въезд граждан из Китая на территорию страны. ВОЗ действительно рекомендовала странам не закрывать свои границы. При этом организация, как правило, попросту не может требовать введения запретов на въезд, так как это может стать причиной, по которой правительства стали бы скрывать информацию о коронавирусе, опасаясь экономической изоляции.

Уже в начале марта от ВОЗ начали поступать положительные оценки ответу Китая на пандемию. Тедрос Аданом Гебрейесус похвалил Пекин за оперативную реакцию на выявление вспышки эпидемии и стремление предоставить всю информацию о происходящем.

Тем временем, США опередили Китай по количеству зараженных и погибших граждан от коронавируса, что также давало основания для подозрений, что Пекин мог занизил данные.

Член правящей Консервативной партии в Великобритании Майкл Гоув заявлял в начале апреля, что «некоторые сведения из Китая не давали ясной картины о масштабе, характере и степени контагиозности вируса». Некоторые американские законодатели обвинили КНР в сокрытии правдивой информации о количестве заразившихся и умерших людей.

«Это можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали, если бы все знали об этом месяцы назад... к сожалению, они (Китай) не стали делать это достоянием общественности, и поэтому целый мир страдает, - говорил Трамп в марте. — Мир платит очень большую цену за то, что они сделали».

ВОЗ, однако продолжали хвалить Китай за его методы борьбы с пандемией и даже призывала остальные страны последовать его примеру.

«Эпидемию можно остановить, осуществляя коллективный, скоординированный и всеобъемлющий подход, который задействует все механизмы правительства», — заявлял Тедрос Гебрейсус.

Еще одним лестным отзывом в адрес Китая стал комментарий помощника генерального директора ВОЗ Брюса Эйлварда на критику Трампа в отношении организации. Он рассказал, что ВОЗ не рекомендовала закрывать пассажирское сообщение с Китаем в связи с тем, что Пекин достаточно быстро предпринял шаги, сводящие к минимуму угрозу распространения эпидемии.

«Они, по сути, знали, где присутствует вирус, и они ясно заявили, что эти люди не могут и не будут перемещаться внутри страны или за ее пределы. Это была ключевая мера, которая позволила снизить распространение за пределы страны», — заявил помощник главы ВОЗ.

При этом от представителей ВОЗ практически не поступало комментариев относительно Тайваня, результаты которого, как минимум, не менее эффективны. В соседнем с Китаем Тайванем с населением 23,6 млн человек, по последним данным, зарегистрировано всего 393 случая заболевания.

Учитывая, что КНР заявляет свои права на остров и выступает против любой формы его признания, позиция ВОЗ действительно выглядит как потакание Пекину, о чем прямо заявляют власти Тайваня.

«Мы считаем, что со стороны ВОЗ абсолютно безответственно исключать участие Тайваня в работе этой международной организации. Хотя мы добились определенного прогресса, сохраняются значительные препятствия. Одной из областей, какая очень важна для нас, является обмен информацией», — заявлял министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, выступая на онлайн-конференции Гудзоновского института.

Одним из примером предвзятости организации стало, например, интервью помощника генерального директора ВОЗ Брюса Ейлварда журналистам из Гонконга. На вопрос, может ли Тайвань стать членом организации, Ейлвард говорит, что не расслышал вопроса, после чего связь обрывается. Во время повторного звонка и вопроса он отвечает: «Мы уже поговорили о Китае».

В Тайване, между тем, обвиняют организацию в том, что она практически исключила его из своих обсуждений, в связи с чем власти не могли получать актуальную информацию о ходе распространения пандемии.

«Исключать из всемирной борьбы с пандемией развитую демократию, такую как Тайвань, нелепо. Нельзя допустить, чтобы Пекин политизировал глобальное здравоохранение. Тем не менее, именно это и произошло, и Тайвань не был допущен до участия во Всемирной ассамблее здравоохранения, директивном органе Всемирной организации здравоохранения. Если учесть, что как SARS, так и COVID-19 появились именно в Китае, Тайвань должен принимать участие в международной системе раннего предупреждения и реагирования», — заявил в ходе той же конференции руководитель отдела Гудзоновского института по Азиатско-Тихоокеанской безопасности Патрик Кронин.