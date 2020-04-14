Исчез месяц назад: Никарагуа потеряла президента

Пандемия коронавируса стала настоящим вызовом для всего мирового сообщества, заставив государства переходить к жестким мерам для снижения распространения заболевания. Отмена массовых мероприятий, изоляция зараженных и закрытие границ стали главными трендами.

Однако в Никарагуа происходит обратная ситуация, а президент республики Даниэль Ортега и вовсе фактически пропал из поля зрения. Последний раз его видели на публике более 40 дней назад.

При этом даже в онлайн-формате Ортега не появлялся перед гражданами более месяца, с момента виртуальной конференции глав государств из Центральноамериканской системы интеграции, которая состоялась 12 марта.

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В ходе встречи лидеры обсуждали ситуацию вокруг коронавируса и необходимые меры для борьбы с распространением инфекции. Тогда не было принято каких-то конкретных решений, а если говорить о Никарагуа, они не приняты до сих пор.

Безрассудство властей

На данный момент в стране фактически не действует никаких значительных ограничений: границы открыты, массовые мероприятия разрешены, социальная дистанция не соблюдается, даже национальные праздники не были перенесены на другие даты.

Со стороны властей не поступает призывов к необходимости изоляции, напротив, на время пасхи вице-президент Росарио Мурильо заявила, что жители должны посетить праздничные мероприятия.

Как считают в Human Rights Watch (HRW), правительство Никарагуа проводит безрассудную политику в условиях пандемии. По мнению главы американского отделения организации Хосе Виванко, отказ властей от серьезного отношения к кризису угрожает жизни и здоровью граждан страны.

«В то время как мир сталкивается с самой серьезной пандемией за столетие, президента Ортеги нигде не видно, и его правительство не в состоянии принять основные превентивные меры, рекомендованные экспертами в области здравоохранения», — добавил Виванко.

По последнем данным, в стране официально зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом, в том числе один летальный. Но аналитики HRW указывают на крупные проблемы с тестированием в Никарагуа, а также на бедственное положение системы здравоохранения в целом.

Главная проблема, по мнению экспертов, в том, что власти республики не только отказываются от принятия необходимых мер, но и принижают опасность вируса для граждан. Помимо призывов к празднованию Пасхи власти настойчиво рекомендуют жителям не носить медицинские маски, поощряют проведение карнавалов и выступлений.

По данным CNN, правительство в целом избегает лишнего упоминания вируса во время обращений к гражданам — ежедневные сообщения говорят о хорошей и спокойной ситуации.

Предложения в отношении введения ограничений поступают лишь от руководства епископальной церкви Никарагуа. В частности, они советовали верующем воздержаться от посещения храмов, если у них наблюдаются какие-либо проблемы со здоровьем.

Впрочем, власти отказываются принимать рекомендации со стороны церкви, минздрав официально отверг все предложения епископов. По мнению Панамериканской организации здравоохранения, Никарагуа «неадекватно» реагирует на вирус и правительству стоит как можно скорее ввести ограничения для граждан, рекомендованные ВОЗ.

Молчание президента

В подобных обстоятельствах «отсутствие» президента лишь усугубляет ситуацию. Ортега — единственный лидер в Латинской Америке, который не обратился к народу на фоне пандемии.

При этом президенту более 74 лет и он сам попадает в группу риска, но пока никаких сообщений о возможном заболевании главы Никарагуа не было. Правительство страны продолжает хранить молчание по поводу отсутствия президента, никак не объясняя его самоустранение от народа.

Как говорила вице-президент Росарио Мурильо, президент координирует все усилия правительства и продолжает работу по всем направлениям. Однако прямого ответа на вопрос, где находится глава государства, в данный момент нет.