«Глобальные дебаты»: Помпео ищет виновных в пандемии

Вашингтон сожалеет, что Пекин не предоставил своевременно информацию о коронавирусе нового типа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью германской газете Bild. При этом он не ответил на вопрос, кто должен нести ответственность за ущерб от пандемии в мире.

Помпео отметил, что на эту тему «должны быть глобальные дебаты».

«Очень важно понять, как начался этот вирус и где… Еще настанет время, когда виновные будут привлечены к ответственности. Я убежден, что это произойдет. На данный момент необходимо сконцентрироваться на текущей работе, чтобы снова запустить американскую, а затем и мировую экономику. Еще настанет время для обвинений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

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Несколькими днями ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что в США предложили «сурово наказать» Китай за коронавирус. Он подчеркнул, что сенат не винит в сложившейся ситуации американского президента Дональда Трампа, но винит китайскую сторону.

«Китай ответственен за 16 тыс. смертей американцев и за 17 млн потерявших работу», — сказал политик. Он выразил мнение, что настолько масштабное распространение вируса произошло по вине китайского правительства.

Грэм отметил, что США должны «заставить Китай изменить свое поведение», в частности потребовать от Пекина списать часть долга.

В конце прошлого месяца американский посол в Великобритании Вуди Джонсон также обвинил Пекин в замалчивании информации о коронавирусе. По его словам, это привело к тому, что мир столкнулся с глобальной угрозой.

Он отметил, что сначала Китай пытался замолчать новости об инфекции, затем «выборочно делился важной информацией» и создавал помехи для представителей международных организаций здравоохранения, которые предлагали помощь и просили предоставить больше информации.

«Если бы Китай поступил, как надо, в нужное время, еще больше его собственных граждан и остальной мир, возможно, смогли бы избежать наиболее серьезных последствий этого заболевания. Вместо этого Китай обвинил другие страны в распространении вируса, а представители КНР, когда им указали на эту явную и опасную пропаганду, с негодованием стали жаловаться на «политизацию» происхождения вируса», — написал он в материале, опубликованном в британской газете Times.

Дипломат призвал сейчас сконцентрироваться на том, «как пройти» через эту ситуацию. По его словам, необходимо удвоить усилия по сотрудничеству и быстрому и транспарентному обмену информацией о заболевании.

Впрочем, у Китая тоже есть претензии в отношении США в том, что касается коронавируса. В середине марта заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь написал в Twitter, что новую инфекцию в китайский город Ухань, откуда и пошло его распространение, могли завезти американские военные. Он прикрепил к своему посту видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США. В своей речи Редфилд указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.

В связи с этим представитель китайского МИДа поинтересовался, когда в США обнаружили «нулевого пациента», сколько человек заражены и в какие больницы они госпитализированы.

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал Чжао Лицзянь. При этом он не объяснил, на каком основании выдвигает обвинения именно против американских военных.

После этого заявления Госдепартамент США вызвал посла Китая Цуя Тянькая. Помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл «жестко представил» факты китайскому дипломату.

Сам Дональд Трамп позже обвинил Китай в распространении ложной информации, чтобы создать впечатление, что вирус возник в США.

«Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это (вирус. — «Газета.Ru»). Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он (вирус. — «Газета.Ru») пришел. Он действительно пришел из Китая», — сказал Трамп во время брифинга в Белом доме.