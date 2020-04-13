Очередь домой: как россиян возвращают из-за границы

Россия с 27 марта приостановила все международные полеты в связи с пандемией коронавируса, однако самолеты продолжают вывозить россиян домой из других стран.

14 апреля в Москву из Нью-Йорка с промежуточной посадкой в Петербурге вылетит рейс с гражданами России. Количество мест на борту ограничено, поэтому гражданам предлагается зарегистрироваться на рейс на портале Госуслуг. Списки будут формироваться по принципу живой очереди. После заполнения рейса будет сформирован список ожидания.

Если у граждан был билет на рейс любой российской авиакомпании и он не был сдан, то перелет осуществляется бесплатно.

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Ранее Оперативный штаб правительства России по предупреждению распространения коронавируса согласовал график рейсов до 13 апреля.

«10 апреля авиакомпания «Аэрофлот» выполнит два рейса. В Санкт-Петербург с Пхукета прибудет около 200 россиян. Затем этот же борт перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 человек. Также из Кипра в московский аэропорт «Шереметьево» домой будут возращены 250 человек», — заявили в Росавиации «Интерфаксу».

11 апреля в Москву прибыли два рейса из Антальи и Бангкока — в общей сложности в столицу вернулись около 550 россиян. 12 апреля были организованы рейсы из Токио и Гоа с 500 гражданами РФ. 13 апреля 250 россиян вернулись из черногорской Подгорицы, еще 250 человек прибыли из Мадрида.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждан страны будут возвращать, исходя из введенных лимитов и принципа «один рейс — одно место проживания».

Он также отметил, что правительство решило «возвращать людей сразу туда, где они проживают».

«Если по каким-то причинам это невозможно, то человеку будет предложено оставаться пока в тех странах, где он находится, либо готовиться к временному карантину на территории России», — сообщил Мишустин, добавив, что приоритет в вывозе граждан из-за границы будет отдан тем туристам, кто уехал из страны в этом году.

Точное количество россиян, оставшихся за границей, неизвестно. В середине марта исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявляла, что таких людей может быть 57,8 тыс. по состоянию на 23 марта. При этом большая часть туристов к тому времени уже вернулась в Россию.

За последние две недели марта в страну прибыли около 160 тыс. россиян из 43 стран мира, в основном из Юго-Восточной Азии, стран Карибского бассейна и Турции. Многие из них — туристы, которые путешествовали в организованных группах.

1 апреля Ростуризм сообщил, что большинство россиян, которые находились за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию России.

Наибольшее же количество российских граждан «застряли» в Таиланде и Индонезии.

Чтобы попасть на рейс, россияне должны заполнить специальную форму на портале Госуслуг. На основании этих заявлений и был сформулирован график возвращения граждан РФ домой. Тем же, кто не может попасть домой, правительство пообещало финансовую помощь. Средства пойдут, в первую очередь, на оплату проживания российских граждан в странах их пребывания.

По состоянию на 12 апреля заявление на финансовую помощь направили 37 382 человека, а с членами семей — 54 794.

«По 31 946 заявлениям выполнена сверка установочных данных с МВД России и Минтрансом России (данные обработаны). 5436 заявлений находятся в обработке. 4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей заявителей», — говорится в сообщении МИД в Facebook.

Кроме того, Россия в случае необходимости пообещала продлить сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за рубежом.

Прилет россиян в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки. В региональные аэропорты могут прибывать не более 200 человек в сутки.

Процесс возвращения россиян проходит не без трудностей. 4 апреля власти взяли двухдневную паузу в вывозе россиян и приостановили все международные полеты.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила тогда, что соответствующее решение принято по двум причинам. Во-первых, процесс застопорился из-за проблем с формированием списков желающих вернуться на родину.

«Выявилось, что из 26 с небольшим тысяч человек 13 660 человек не смогли идентифицировать. Мы не понимали, есть ли эти фактические граждане, и если они есть, то в какую точку они прилетят», — заявила Голикова в ходе брифинга 4 апреля.

Во-вторых, проблема возникла с вместимостью обсервационных точек для наблюдения за вернувшимися россиянами.

«Мы понимаем, что большое количество прилетающих быстро заполнит эти точки, и мы не сможем помещать их под карантин. Потому и было принято решение максимально сконцентрировать прилетающих, чтобы, прилетая, люди могли проходить карантин или самоизоляцию по месту жительства», — отметила Татьяна Голикова.

6 апреля Россия возобновила вывоз граждан. На следующий день из Таиланда вернулись 698 человек.