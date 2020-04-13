Уроки коронавируса: Германия призывает ЕС «исправить ошибки»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в колонке для Die Welt заявил, что следующий семилетний бюджет ЕС должен стать «программой активизации», чтобы Европа смогла оправиться от пандемии коронавируса.

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«Наша цель — чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, более сплоченной и более суверенной, чем раньше, — пишет Маас. — Чтобы достичь этого, бюджет ЕС на следующие семь лет должен стать настоящей программой активизации для Европы.

Поэтому давайте переосмыслим это и сделаем крупные инвестиции в будущее сейчас — в исследования, защиту климата, технологический суверенитет и способные выдержать кризис систему здравоохранения и социальную сферу».

Он также считает, что Евросоюз «должен исправить ошибки», выявленные кризисом.

«Я имею в виду, прежде всего, ограничения демократии и верховенство закона под маской борьбы с коронавирусом, которые неприемлемы в Европе», — написал Маас, судя по всему, намекая на чрезвычайные меры, принятые в Венгрии, которые расширяют полномочия премьер-министра Виктора Орбана.

Следующий бюджет ЕС должен дать Брюсселю финансовые рычаги против таких шагов, заявил Маас: «Любой, кто подрывает фундамент ценностей Европейского союза, не должен ожидать полной выгоды от финансовых преимуществ союза».

С 1 июля Германия начинает свое председательство в Совете ЕС и, соответственно, будет отвечать за функционирование законодательной верхней палаты ЕС. Берлину в этих условиях будет легче продавить свою повестку в работе всего Евросоюза.

Ранее представитель Германии в ЕС Майкл Клаус заявил, что Берлину придется скорректировать цели своего председательства в связи с коронавирусом. Маас в своей статье пообещал сильное лидерство Германии для помощи странам-членам содружества в преодолении кризиса, вызванного пандемией.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС к разработке «плана Маршалла» — совместных финансовых вложений в следующий долгосрочный бюджет ЕС, чтобы «предотвратить катастрофу в будущем».

10 апреля министры финансов стран ЕС согласовали пакет экономической помощи для спасения экономики Евросоюза объемом в рекордные €540 млрд. €240 млрд пойдут на реализацию кредитной поддержки наиболее нуждающимся членам содружества. Для этого решено задействовать Европейский механизм стабильности, то есть финансовая помощь будет предоставлена в обмен на введение в странах-получателях политики жесткой экономии, как это было во время финансового кризиса в 2012 году.

Помимо этого, Еврогруппа договорилась о создании временной программы по борьбе с безработицей и кризисными ситуациями. На финансирование инструмента, получившего название SURE, будет выделено €100 млрд. Его цель — предоставление займов лишившимся работы гражданам ЕС на льготных условиях.

Еще €200 млрд будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в ЕС.

Суммарный объем средств, которые Брюссель намерен выделить для реализации всех этих мер действительно рекордный, однако в долгосрочной перспективе этого будет недостаточно. Евросоюз столкнулся с необходимостью внести серьезные изменения, причем не только в свой семилетний бюджет.

Инициатива Хайко Мааса не стала неожиданностью. Пандемия коронавируса продемонстрировала первостепенную значимость вопросов здравоохранения, экологии и климата. В то же время, она также выявила серьезные пробелы в устройстве системы здравоохранения ЕС и показала неприспособленность институтов содружества для решения возникших проблем.

Дело в том, что вопросы здравоохранения не находятся в компетенции Брюсселя и институтов Евросоюза, а регулируется национальными законодательствами. Соответственно, для выработки единого подхода требуется не только экономический ответ ЕС, но и перестройка целой системы.

«Реформа системы здравоохранения — это не быстротекущая операция, потому что это разные системы. В Италии много проблем, в Испании много проблем, да и в Германии они тоже есть, никуда не делись. Здесь ЕС имеет очень мало возможностей, чтобы как-то вмешиваться,

поэтому, наверное, предстоит еще обсудить и возможные изменения этой ситуации, чтобы дать ЕС больше полномочий для такой общей политики, чтобы все страны двигались в одном направлении, которое будет разработано», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Таким образом, Евросоюз мог бы передать хотя бы частично вопросы здравоохранения на уровень институтов ЕС. Усилить финансирование системы в семилетнем бюджете — недостаточно, поскольку здесь требуются все же единые стандарты и критерии здравоохранения в каждой стране-члене Евросоюза.

В случае возникновения новой волны пандемии, страны, наименее приспособленные к ней, станут очагами распространения коронавируса по всей Европе. В таком случае Брюсселю снова придется закрывать внутренние границы, запрещать гражданам ЕС передвигаться по шенгенскому пространству, что, в свою очередь, снова ударит по экономике всего содружества, которая во многом основана на общем рынке.

При этом, как отмечает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передача вопросов здравоохранения на уровень институтов ЕС — крайне маловероятна, так как эта сфера остается одной из самых важных, исключительно суверенных компетенций стран-членов содружества.

«Поэтому, что может быть сделано в рамках ЕС — это, скорее, увеличение финансирования здравоохранения в общем бюджете ЕС и предоставление дополнительных денег на развитие национальных систем здравоохранения, на помощь системам здравоохранения тех стран, которые на своем национальном уровне не способны с этим справляться», — отмечает Суслов.

Финансовый груз ляжет в наибольшей степени на главных доноров ЕС, в том числе, и на саму Германию. Дополнительная финансовая помощь на укрепление здравоохранения будет, вероятнее всего, выделяться странам Южной и Восточной Европы. То есть получателями станут те же члены, которые и без того являлись главными претендентами на дотации от Брюсселя. Более того, в свете пандемии и остро вставших вопросов здравоохранения, список стран-получателей, может быть расширен.

«Потоки помощи могут быть значительно пересмотрены, потому что Италия не числилась в числе главных получателей экономической помощи со стороны ЕС, на что итальянцы постоянно жаловались. Италия считалась всегда одной из самых богатых стран ЕС, да, конечно, ее нельзя сравнивать с Германией, но, с другой стороны, ее нельзя сравнивать с Португалией, Грецией или Словакией. Поэтому потоки помощи будут существенно перераспределены, какие-то другие статьи помощи будут урезаны, а вот именно помощь на развитие здравоохранения будет усилена за счет других статей. Эпидемия коронавируса и продемонстрировала разную степень способности ей противостоять в разных странах», — отмечает Дмитрий Суслов.