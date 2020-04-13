«Не время отступать»: штаты бросают вызов Трампу

Президент США Дональд Трамп рассчитывает в начале мая приступить к постепенному снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Однако, по данным CNN, губернаторы штатов и мэры крупных городов могут помешать главе государства осуществить задуманное.

Решение о снятии санитарных ограничений в США Трамп собирается принять в скором времени, о чем президент объявил еще 11 апреля. По его словам, перед этим он проведет консультации с ведущими экспертами из различных отраслей.

«Мы создаем консультативный совет с участием некоторых из наиболее выдающихся лидеров буквально из всех сфер, в том числе политики, бизнеса и медицины», — заявил президент США.

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При этом источники CNN указывают, что больше всего Трамп склоняется к введению послаблений с 1 мая. Последнее время глава государства часто говорит, что США были созданы не для «закрытия» и они вновь должны быть открыты для бизнеса. Кроме того, Трамп указывал на разрушительный характер ограничительных мер для американской экономики.

Впрочем, с желанием президента США быстрее начать выход из кризиса согласны далеко не все. Главные опасения противников перехода к смягчению связаны с эпидемиологической обстановкой в стране.

Так, по последним данным, в США зафиксировано более 560 тыс. случаев заражения, а количество погибших уже превысило отметку в 22 тыс. человек.

Согласно исследованию вашингтонского университета IHME, как минимум в шести штатах количество заболевших коронавирусом COVID-19 не достигнет пиковых значений к началу мая. Да и в целом прогноз не обещает перехода пандемии к спаду в последний месяц весны.

Штатное противостояние

В подобных условиях губернаторы скептически относятся к желанию президента перейти к снятию ограничений. К примеру, глава Коннектикута демократ Нед Ламонт настаивает на движении в противоположном направлении для дальнейшего сдерживания распространения вируса.

«Мы должны работать, чтобы держать кривую на ровном месте — вместе как сообщество. Продолжайте оставаться дома. Сохраняйте социальную дистанцию», — сказал Ламонт и продлил ограничения в штате до 20 мая.

Гретхен Уитмер — губернатор-демократ в штате Мичиган — также заявила о введении новых ограничений, вместо перехода к каким-либо послаблениям. Жителям штата запретили переезжать без экстренной необходимости — к примеру, для ухода за родственниками. «Не время отступать. Когда мы все будем относиться к этому серьезно, мы спасем жизни здесь, в Мичигане», — отметила Уитмер, после вступления в силу новых мер.

Ситуация повторяется в Нью-Йорке — наиболее пострадавшем штате. Здесь зафиксировано более 157 тыс. случаев заражения, местные власти спорят о возможном закрытии школ до конца года из-за пандемии.

При этом против снятия ограничений выступают не только губернаторы-демократы, которые и раньше критиковали большинство решений президента, но и его сопартийцы. Так, глава Огайо — республиканец Майк Девайн — объявил о намерении продолжить политику жестких мер.

«У нас все хорошо, но мы не можем позволить этому «монстру» подняться», — заявил губернатор журналистам.

Пока в штате ограничения действуют до 1 мая, но местные власти не исключают продления в случае изменения эпидемиологической ситуации. Эту точку зрения поддерживает и губернатор-республиканец из Массачусетса Чарли Бейкер. По его мнению, штат стоит на пороге пика заболевания и все будет зависеть от развития ситуации.

«Если мы не увидим выравнивания в ежедневных случаях и новых госпитализациях, нам, возможно, потребуется внести некоторые коррективы (в отношении ограничений)», — подчеркнул Бейкер.

Президентское давление

Несоответствие точек зрения губернаторов и Трампа в отношении пандемии возникает из-за оторванности президента от реальности, считают аналитики CNN. Это связано с тем, что главы штатов фактически находятся на передовой в борьбе с вирусом, а американский лидер наблюдает за ситуацией в целом.

Если президент США все же решится объявить о частичном снятии ограничительных мер с мая, губернаторы выступят буфером на пути осуществления этого указа. Главы штатов имею все полномочия, чтобы помешать Трампу,

заявил в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

«Указы президента к федеральным законам не относятся, поэтому здесь губернаторы могут принимать свои решения. Никто из них не пойдет на возобновление какой-то деятельности, если эпидемиологическая ситуация будет угрожающей. Вероятно, они будут это делать по взаимной договоренности», — добавил эксперт.

Стоит учитывать, что в данном случае также частично играет роль политический аспект. Переход к смягчению мер может как позитивно сказаться на рейтинге губернаторов, так и обрушить его в случае ухудшения ситуации с вирусом. Подобные риски, вероятно, учитывает каждый глава штата, и большинство пока склоняется к сохранению ограничений.

При этом повлиять на губернаторов Трамп может только за счет федеральных денег, отмечает Юрий Рогулев, так как из бюджета покрывается примерно четверть расходов штатов.

«Через этот канал Трамп может воздействовать на губернаторов, но его уже обвиняют в несправедливой политике федерального центра из-за недостаточного финансирования пострадавших штатов. Вероятно, его план начать смягчение с мая — это выдача желаемого за действительное», — резюмировал эксперт.