Неделя без Джонсона: как Британия приспособилась жить без премьера

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который несколько дней назад был помещен в интенсивную терапию на фоне обострившихся проявлений коронавирусной инфекции, уже ближе к концу недели был переведен в обычную палату, что стало свидетельством улучшения его самочувствия. В воскресенье, 12 апреля, его выписали из больницы, сейчас он находится в загородной резиденции.

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Вечером 11 апреля, появилось первое публичное заявление британского лидера после того, как практически всю неделю Великобритания жила в состоянии неопределенности.

«Я бесконечно им благодарен. Я обязан им жизнью», — заявил Джонсон, обращаясь к врачам.

Теперь, по словам министра внутренних дел страны Прити Пател, премьер-министру потребуется «место и время, чтобы отдохнуть, восстановить силы и поправиться».

Тем не менее, говорить о полноформатном возвращении Джонсона к выполнению рабочих функций рано. Более того, даже обозначить приблизительные сроки, когда он вернется на Даунинг-стрит, пока что сложно.

«Ожидается, что в течение ближайших недель премьер-министр будет отдыхать и восстанавливаться, его обязанности продолжит выполнять министр иностранных дел Доминик Рааб», — пишет «Би-би-си».

Вместе с тем появились первые сведения, что Джонсон стал принимать участие в обсуждении политических вопросов — разумеется, в дистанционном формате.

С постепенным выздоровлением премьер-министра проблемы Великобритании менее острыми не становятся. Количество подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в стране достигло почти 80 тыс., умерли 9875 человек. Только за субботу, 11 апреля, число погибших увеличилось на 917 человек. Статистика указывает, что рубеж в 10 тыс. летальных исходов Великобритания может перешагнуть уже к концу дня 12 апреля.

Послаблений не будет

Еще до госпитализации Джонсона британское правительство планировало начинать смягчать ограничения, введенные для борьбы с распространением заболевания, 13 апреля, но уже очевидно, что этого не произойдет.

«Мы еще не закончили. Мы должны их продолжить», — заявил Доминик Рааб, который временно исполняет функции премьера на период лечения Джонсона.

Правительство, тем самым, становится перед достаточно чувствительным выбором в рамках борьбы с пандемией без прямого руководства премьер-министром. Предполагается, что оценку эффективности действующих мер правительство осуществит только в конце следующей недели.

Пока что дискуссии о снятии «локдауна» в Великобритании больше носят характер поиска компромиссов. Ограничения оказывают существенное влияние на британскую экономику, однако снимать их на данном этапе в стране опасаются. Возвращение к обычному ритму жизни и запуск экономики может спровоцировать новый виток распространения коронавирусной инфекции, что, по сути, будет вынуждать правительство к новым, еще более жестким мерам, а это может окончательно подорвать доверие бизнеса и рядовых граждан страны.

Определенную напряженность вызывает и тот факт, что в Великобритании практически не дается прогнозов по продолжительности действия принятых мер. Однако тут вопросы политиков вызывает даже не столько отсутствие сроков, сколько кажущееся отсутствие стратегии правительства в новой политической реальности, в которой оказался Лондон.

The Independent пишет, что британский парламент, с 25 марта прекративший работу из-за коронавируса, планирует вернуться к заседаниям 21 апреля, то есть, следует ожидать, что ограничения будут действовать минимум до этого срока.

В то же время, «Би-би-си» пишет, что группа парламентариев (в которую вошли как правящие консерваторы, так и оппозиция), потребовала в ближайшее время провести виртуальное заседание парламента.

Они предлагают использовать видеосвязь и электронное голосование. Цель заседания — обеспечить подотчетность правительства во время нынешнего кризиса.

В целом, представители Консервативной партии уже дали согласие на созыв виртуального заседания, сейчас готовятся технологические решения, которые позволят обеспечить участие членов правительства, спикеров и всех депутатов.

Эксперты, вместе с тем, не склонны считать, что в Великобритании на данный момент возникла какая-то экстремальная ситуация, поскольку многие лидеры европейских государств — и без обнаружения у них симптомов коронавирусной инфекции — перешли на дистанционный формат работы.

«Сейчас одна стратегия у всех стран — это побороть пандемию. Великобритания тоже подбирается к пику эпидемии, а потому все усилия правительства направлены именно на это — поддержать систему здравоохранения, подумать о том, как поддержать работников и предпринимателей, которые прекратили работу. Думать о том, как вообще действовать дальше, после того как все это закончится», — говорит «Газете.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

При этом, конечно, в Лондоне вопрос о смене лидерства сейчас не стоит, а в нынешней ситуации политическая система продолжает функционировать за счет передачи премьерских функций министру иностранных дел Доминику Раабу. Такой расклад сил предполагает, что ситуация не продлится долго, поскольку до конца не понятно, какой широтой полномочий обладает временный заместитель Джонсона.

«Смена лидера — это особая процедура, которая требует участия руководства Консервативной партии, членов парламента. Сейчас Джонсон уже находится на связи со всеми членами кабинета, именно он ставит финальную точку в принятии решений, а Рааб, по сути, просто подписывает документы», — считает Топорнин.

Brexit с отсрочкой

Однако перед Великобританией все же стоит проблема, к разрешению которой Лондону придется вернуться в более интенсивном ритме уже сразу после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад. Дело в том, что в начале года Великобритания все же осуществила Brexit, который ввел политическую систему страны в довольно нестабильное состояние. Теперь в отношениях Лондона и Евросоюза действует переходный период, срок действия которого должен закончиться к 31 декабря 2020 года. За это время Великобритания и Брюссель должны договориться о дальнейших отношениях и заключить соглашение о свободной торговле.

По факту, эти дискуссии поставлены на паузу. И проблема здесь даже не в том, что политики не могут видеться и обсуждать проблемы «евроразвода» — как показала практика, формат видеоконференций вполне может позволить обсуждать текущие вопросы вполне эффективно (хотя и такие разговоры, насколько известно из открытых источников, пока не ведутся). Просто сейчас европейские политики слишком заняты собственными проблемами, вызванными коронавирусом.

И настроенность Джонсона (которая транслировалась, по крайней мере, ранее) на выход из ЕС при любых условиях, сейчас уже не кажется столь очевидной.

«Будет видно, удастся ли дальше действовать в режиме видеоконференции. Но даже если переговоры состоятся, сейчас все усилия должны быть нацелены на то, чтобы согласованно бороться с пандемией», — говорила в марте замглавы Европарламента Катарина Барлей, добавив, что в текущих условиях жесткий Brexit — последнее, чего бы хотелось обеим сторонам процесса.

И это вполне очевидно, ведь влияние пандемии на экономики стран еще только предстоит оценить, и дополнительные издержки, с которыми столкнется Лондон, могут стать фатальными для рейтингов действующих британских властей.

Именно поэтому Евросоюз уже предлагает перенести переговоры на более поздние даты, что, правда, приведет и к пролонгированию переходного периода, против чего так яростно выступал Джонсон.

Британская экономика уже находится в достаточно сложном положении — курс фунта стерлинга по отношению к американскому доллару в конце марта упал до 1 : 1,15, и это — минимальное значение за 30 лет. Кроме того, вынужденный «локдаун» заставляет предприятия среднего и малого бизнеса бить тревогу по поводу отсутствия значимой финансовой поддержки, которая в конечном итоге может обернуться повышением уровня безработицы в стране.

При этом в самой Европе нет уверенности по поводу сроков окончания пандемии, а, соответственно, и хотя бы приблизительно понятных дат перезапуска экономики.

Страны, входящие в шенгенскую зону, уже договорились продлить ограничения на перемещения внутри самой зоны, а также запрет на въезд в нее до 15 мая. Франция, Германия, Венгрия готовятся продлить чрезвычайные меры, а в некоторых странах дают и вовсе пессимистические прогнозы, что в Европе могут вернуться к обычной жизни только к 1 июля.

Поэтому переговорные перспективы для Великобритании сейчас выглядят предельно неопределенно.

«Можно констатировать, что переговоры Лондона откладываются — и с США, и с Брюсселем. И эти переговоры могут не завершиться в этом году. К консультациям стороны должны были приступить в начале марта, а сейчас даже приблизительно не понятно, когда они смогут продолжиться. Поэтому действие переходного периода, вероятно, придется продлить как минимум на полгода. Джонсон этого не хочет, но сейчас действуют обстоятельства непреодолимой силы», — заключил Николай Топорнин.