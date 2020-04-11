Жизнь после Берни: когда в США победит социализм

В среду судьба президентских выборов в США была определена. «Главный социалист» Америки, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил о приостановке своей компании, тем самым фактически оставив экс-вице-президента Джо Байдена один на один с действующим главой государства Дональдом Трампом.

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Решение Сандерса отложило «социалистическую революцию в США». Сенатор от Вермонта на протяжении десятков лет был главным американским политиком крайне левого толка, продвигая классические идеи социализма: бесплатная медицина, бесплатное высшее образование, повышение минимальной ставки оплаты труда.

Свою политическую карьеру Берни начала еще в 80-х годах прошлого века. За эти годы он никогда не отступал от своих позиций и принципов, продвигая идеи социализма в массы. И в этой миссионерской деятельности Сандерс преуспел. Проведенный в мае прошлого года соцопрос Gallup показал, что

47% американцев готовы поддержать на президентских выборах кандидата-социалиста.

И этот тренд наглядно отражали нынешние выборы. Ведь еще месяц назад Сандерс казался фаворитом в гонке за номинацию на президентские выборы от Демократической партии. Так было, по крайней мере до «супервторника» — дня, когда одновременное голосование сразу в нескольких штатах помогло безнадежно отстающему Байдену выйти на первое место в гонке.

Сейчас кажется, что если бы демократы от левого крыла партии подошли к праймериз единым фронтом, Сандерс вполне мог остаться в гонке. Об этом в своем Twitter говорит даже Трамп:

«Никто не хочет признаться, что если бы Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки перед «супервторником», сумасшедший Берни Сандерс выиграл бы в каждом штате с отрывом... Не слышал ни от одного члена истеблишмента фальшивых новостей хотя бы единого упоминания этого неопровержимого факта».

close Берни Сандерс и Элизабет Уоррен Берни Сандерс и Элизабет Уоррен Patrick Semansky/AP

Кроме упомянутого сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен, конкуренцию Сандерсу, хоть и в меньшей степени, составлял бизнесмен Эндрю Янг. Он отстранялся от клейма социалиста, предпочитая называть себя «капиталистом с человеческим лицом». Однако его программа была в чем-то даже левее, чем у Сандерса. Например, он предлагал ввести для граждан США безусловный ежемесячный доход в $1000.

Но именно благодаря Сандерсу и его участию в президентской гонке в 2016 году подобные идеи уже не кажутся столь уж радикальными.

Став главным конкурентом Хиллари Клинтон во внутрипартийной борьбе, Сандерс наглядно показал демократам перспективность его идей. Особенно в условиях, когда речь идет о противостоянии такому одиозному популисту как Дональд Трамп.

Безальтернативный шаг

Несмотря на это, четыре года спустя Сандерс снова не смог стать главным кандидатом от Демократической партии. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Российского совета по международным делам, американист Алексей Наумов, к решению о прекращении кампании политика подтолкнуло несколько причин.

«Сандерс никогда не вел кампанию для того, чтобы стать президентом. Он делал это, чтобы не дать победить Дональду Трампу», — говорит эксперт. К тому же, в сложившейся ситуации путь к победе для сенатора из Вермонта был бы слишком сложным: Берни требовалось заручиться поддержкой 60% оставшихся делегатов, что было практически невозможно.

«Любое дальнейшее участие в гонке лишь продолжало бы раскалывать партию, которая и так не залечила раны после поражения 2016 года», — подчеркивает Наумов.

Кампанию Берни осложнила и ситуация с коронавирусом. На фоне пандемии ушло его главное преимущество — многочисленные, наполненные эмоциями и энтузиазмом большие предвыборные митинги. По сути, гонка была поставлена на паузу. И де-факто Берни вышел из нее еще до того, как сделал официальное объявление.

close Берни Сандерс Берни Сандерс Callaghan O'hare/Reuters



В последнее время политик, который принципиально финансирует свою политическую деятельность за счет пожертвований рядовых американцев, а не крупных спонсоров, фактически перестал собирать деньги на кампанию. Он привлекал средства для борьбы с коронавирусом, собрав увесистую сумму в $3,5 млн и отстаивал права рабочих из Amazon и Walmart, настаивая на обеспечении их средствами медицинской защиты.

Да и свой выход из гонки Берни формально объясняет накрывшей страну пандемией: «Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса».

Но главное, что несмотря на все это, де-факто Сандерс продолжает гонку.

Он не убирает свою кандидатуру из бюллетеня в оставшихся штатах. Он будет продолжать набирать делегатов, чтобы потом, на съезде отстаивать свою позицию и настаивать на включении тех прогрессивных положений, в которые он верит, в общую партийную платформу.

«Если бы он не снял свою кандидатуру, продолжил бы участие в гонке и проиграл, ему было бы сложнее это делать, — поясняет мотивы сенатора Алексей Наумов. — Сейчас он говорит: «да, Джо Байден будет кандидатом от Демократической партии, но я остаюсь в гонке». То есть он делает все максимально правильно с тактической точки зрения.

Потому что его задача — не дорваться до власти, а именно обеспечить две вещи: уход Дональда Трампа и левый поворот Демократической партии. И фактически, то, что он сейчас делает — это лучший способ этого достичь».

Идеи Берни будут жить

Выход Сандерса из гонки за номинацию на президентские выборы от демократов был неизбежен. Но будущее движения, символом которого он стал, пока все еще не определенно.

В американской истории есть множество примеров, когда политики, потерпев неудачу в своих президентских устремлениях, смогли оставить после себя большое и долгоиграющее наследие. Берни Сандерс имеет все шансы стать одним из них.

«Берни Сандерс выполнил свою миссию. С 80-х годов, будучи приверженцем социализма, не отступая от своих позиций, он смог вернуть социализм в мейнстрим американской политики. Конечно, пока это мейнстрим сбоку, с левого края, но тем не менее — мейнстрим. Движение после него никуда не уйдет. Берни будет дедушкой современного американского социализма», — считает Алексей Наумов.

Но с президентскими амбициями Сандерсу определенно придется попрощаться.

В сентябре ему исполнится 79 лет. А это значит, что к гонке 2024 он подойдет уже в возрасте 83 лет. Таких пожилых политиков Овальный кабинет никогда не встречал. Самый старый президент за всю историю страны — это 73-летний Трамп.

Скорее всего, в будущем левое крыло Демпартии поведет самая молодая конгрессвумен США Александрия Окасио-Кортес. Как и Сандерс, она называет себя «демократической социалисткой», но карьера у нее развивается гораздо стремительнее.

close Александрия Окасия-Кортес Александрия Окасия-Кортес Paul Sancya/AP

На выборах в конгресс 2018 года она с легкостью выиграла номинацию у проработавшего 10 сроков конгрессменом Джо Кроули, а после — заняла место в Палате представителей от Нью-Йорка.

После избрания ее риторика претерпела некоторые изменения.

По сути несистемный политик отказалась от радикальных эпатажных заявлений, начав налаживать отношения с другими членами Демпартии.

Как отмечается в недавней колонке Politico, Окасио-Кортес стала более миролюбивой в отношении председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси, с которой ранее регулярно вступала в конфронтацию.

Более того, она, хоть и в достаточно мягкой манере, начала критиковать самого Сандерса и некоторых его сторонников за излишнюю склонность к внутрипартийным конфликтам.

На то, что ранее радикальная социалистка начала встраиваться в систему, указывает и изменения в ее кадровой политике. На смену главе штаба ее избирательной кампании Сайката Чакрабарти, который успел настроить против себя значительную часть конгрессменов-демократов, пришла более умеренная Ариэл Экблад, а на смену директору по коммуникациям Корбину Тренту, который занимается кампанией Сандерса — Лорен Хитт, также работавшая на менее радикальных членов Демпартии.

Однако по мнению Алексея Наумова, все это пойдет только на пользу левому движению в США:

«Окасия-Кортес как раз-таки сможет залечить этот раскол между центристами-демократами и левыми.

Сейчас она практически не дает интервью, не спешит поддерживать радикальных кандидатов на всех уровнях власти. Потому что она действительно хочет добиться своих целей, а не выглядеть самой крикливой социалисткой».

Впрочем, даже если освободившуюся после Сандерса нишу не займет Окасия-Кортес, это сделает кто-то другой. После победы на выборах 2016 года Дональда Трампа для американских социалистов наступил «золотой век» — число их сторонников растет с невероятной скоростью.

Это видно на примере движения «Демократические социалисты Америки» — крупнейшего общественно-политического движения социалистов в США. Если в 2016-м, до выборов, членов ДСА было 6,5 тысяч, то по состоянию на август 2019-го их число увеличилось до 56 тысяч.

Ощутимо полевела американская политика и за пределами социалистического движения.

На это указывают антикризисные меры, предпринимаемые администрацией Дональда Трампа для борьбы с последствиями пандемии. Как пишет издание The Washington Post, выделение двух триллионов долларов для поддержки экономики ознаменовало переход США от рыночного капитализма к демократическому социализму:

«Эксперты все еще спорят о том, какое влияние пандемия коронавируса окажет на президентскую гонку, но мы уже знаем ответ. Сенатор Берни Сандерс, или по крайней мере его философия, победил»

«Сандерс повернул американскую политику. Повернул ее влево, и дальше его наследие будет только набирать обороты», — резюмирует Алексей Наумов.