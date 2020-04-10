Щит из денег: Еврогруппа согласовала антикризисный пакет

Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы утвердил механизм выдачи странам еврозоны кредитов на сумму около €240 млрд для борьбы с экономическими проблемами, которые вызваны пандемией коронавируса. Об этом по итогам видеоконференции министров сообщил глава Еврогруппы Марио Сентено.

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По его словам, была достигнута договоренность о предоставлении кредитной поддержки в размере «2% ВВП стран», что «близко к €240 млрд». Сентено отметил, что данные средства смогут получить все страны, которые участвуют в Европейском механизме стабильности (ESM).

Помимо этого, министры договорились о создании временной программы по борьбе с безработицей и кризисными ситуациями. На финансирование инструмента, получившего название SURE, будет выделено €100 млрд. Его цель — предоставление займов лишившимся работы гражданам ЕС на льготных условиях.

Еще €200 млрд будет выделено на поддержку малого и среднего бизнеса в ЕС.

В целом Еврогруппа согласовала пакет помощи объемом в рекордные €540 млрд.

Эти меры должны были быть одобрены еще 7 апреля, но тогда переговоры Еврогруппы о финансовом плане ЕС после пандемии коронавируса так и не привели к результату. Дискуссия министров финансов стран еврозоны продлилась всю ночь – 16 часов.

В клубке противоречий

И хотя ЕС, как и весь мир, нуждается в выработке плана по спасению экономики после пандемии, содружество снова споткнулось о непримиримые противоречия между северными и южными странами.

Север представлен Нидерландами, Германией, а также Австрией. Юг – Италией и Испанией – наиболее пострадавшими странами Европы от пандемии коронавируса.

Последним удалось заручиться поддержкой Франции, Греции, Бельгии, Португалии, Ирландии, Кипра, Словении и Люксембурга. Под предводительством Италии они выступают за создание «коронабонда» — общего долгового инструмента для заимствования денег на мировых рынках.

Германия, Австрия и Нидерланды, однако, предпочитают пойти по уже знакомому пути применения ESM, к которому ЕС прибег во время греческого кризиса 2012 года.

В бюджете фонда есть €410 для предоставления финансовой помощи в обмен на введение в странах-получателях политики жесткой экономии, как это было в Греции, Португалии и Ирландии.

Как сообщает Fianancial Times, переговоры во вторник практически сразу зашли в тупик из-за того, что министр финансов Нидерландов Вопке Хекстра отказался отступать от своих требований к предъявлению кредитов.

«Хекстра был единственным человеком, заблокировавшим сделку, — цитирует издание слова дипломата, участвовавшего во встрече. — Голландцы настаивают на макроэкономических условиях по кредитам ESM».

Министр финансов Италии Роберто Гуалтьери, в свою очередь, призвал отказаться от предъявления условий странам, получающим кредитную помощь. Позиция Италии и Испании понятна — по большому счету, именно для них разрабатывается план.

Барселона и Рим, наиболее пострадавшие от пандемии, несомненно, будут первыми на очереди по предоставлению кредитной помощи.

В ходе переговоров они пытались отстоять более мягкие условия, которые им придется выполнять в будущем.

Позиция Италии при этом была более гибкой, чем позиция Нидерландов, отмечает FT со ссылкой на источники. Рим дал понять, что готов рассмотреть компромиссные условия кредитования ESM.

При этом Вопке Хекстра отказывался обосновать требования, выдвигаемые к финансовой помощи. Что касается «коронабондов», то министр финансов Нидерландов вовсе отверг обсуждение этой темы. По его мнению, существующих мер ЕС вполне достаточно для преодоления кризиса.

Большую гибкость проявляла, судя по всему, в этом вопросе Германия, которая, хоть и настаивала на Европейском стабилизационном механизме, но все же была готова к смягчению условий для его применения.

Выступая перед журналистами в среду утром, Олаф Шольц заявил, что кредитные линии ESM «не должны означать, что комиссары приезжают в вашу страну и разрабатывают программы на далекое будущее, как это было 10 лет назад».

Судя по всему, гибкость Германии и Италии и позволила в итоге странам ЕС прийти к компромиссу.

Перед лицом рецессии

Ранее глава Еврогруппы Марио Сентено в интервью, текст которого опубликован на сайте Совета ЕС, заявил, что экономика Европы переживает самую страшную рецессию за последние 70 лет. В США, по словам Сентено, отсутствует подобный механизм — за две недели 10 млн американцев обратились за пособиями по безработице. При этом многие люди попросту не имеют возможности получить социальную помощь при потере рабочего места.

«Эти цифры являются беспрецедентными в США. В Европе у нас есть резервы для фирм и системы социальной защиты, которые могут предотвратить потерю рабочих мест в первые недели этой рецессии. Но если мы не создадим меры для плана восстановления, эти потери материализуются, и в конечном счете они будут выглядеть так же, как в США», — пояснил он.

В середине марта были опубликованы прогнозы Еврокомиссии относительно экономического будущего Европы.

Так, согласно оценкам, в 2020 году ЕС по самому оптимистичному сценарию ожидает экономический спад в 1%.

«Сейчас мы не можем дать новый прогноз, он будет в мае. Но исходя из моделей наших расчетов очень вероятно, что рост Еврозоны и всего ЕС в этом году будет отрицательным, причем спад может оказаться весьма существенным», — заявил позже руководитель генерального директората по экономике и финансам Еврокомиссии Маартен Вервей.

На следующий день после первых переговоров Еврогруппы министр финансов Германии Олаф Шольц призвал правительства стран еврозоны «не отказываться от решения этих сложных финансовых вопросов» и поддержать «хороший компромисс для всех граждан».

«Поскольку мы насчитываем сотни и тысячи смертей, министры финансов играют на словах и прилагательных. Это позор для министров финансов, позор для Еврогруппы и позор для Европы. Мы должны иметь общее представление о серьезности кризиса и принять решение о решительной общей реакции», — заявил министр финансов Бруно Ле Мэр.