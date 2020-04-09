«Держит удар»: коронавирус рушит рейтинг Трампа

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 46%, что ниже предыдущих результатов примерно на 3%. Согласно апрельскому опросу телеканала CNBC, около 43% негативно оценивают деятельность главы государства. Таким образом, число респондентов, выступающих против президента, впервые за три года стало меньше его сторонников.

К примеру, в конце марта количество недовольных работой Трампа достигало отметки в 49%, но и одобрение президента было на том же уровне на фоне введения жестких мер для борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в США зафиксировано более 435 тыс. случаев заражения, а количество умерших достигло отметки в 14,7 тыс. человек. В таких условиях пандемия напрямую влияет на рейтинги президента, и пока они оставляют желать лучшего.

Реклама

В частности, согласно исследованию CNBC, в апреле действия Трампа по борьбе с вирусом поддерживают около 50% американцев. В марте же усилия президента одобряли 60% респондентов.

Больше всего граждан США беспокоит состояние экономики — положительным его оценивают лишь 22%, а 51% респондентов уверены, что ситуация улучшится только в следующем году. При этом рост экономики — одно из достижений Трампа, о котором он не раз упоминал, но теперь ситуация изменилась.

Как писал The Washington Post, американская экономика постепенно погружается в рецессию, которая грозит переходом в депрессию. В частности, в стране наблюдается большой рост уровня безработицы — до 6,6 млн человек —, связанный с закрытием производств для сдерживания распространения вируса.

В таких условиях Трампу приходится отказываться от своего экономического козыря и делать упор на эффективности мер против коронавируса, чтобы получить расположение граждан в преддверии новых президентских выборов.

Эффект сплочения

Однако с этим глава государства справляется не лучшим образом, считают аналитики Politico. Пандемия коронавируса стала для США настоящим национальным кризисом, но народ не стал объединятся вокруг президента, как делал это раньше.

Речь идет о так называемом «эффекте сплочения», когда поддержка президента и его действий совершает резкий скачок на фоне международных конфликтов или каких-либо кризисов.

Примеров действия этого принципа в американской истории было немало. В частности, рейтинг одобрения президента Джона Кеннеди в начале кубинского кризиса составлял 61%, а через месяц достиг отметки в 74%.

Это повторилось и при президенте Джимми Картере, в октябре 1979 года его поддерживали лишь 31% американцев. Однако на фоне захвата американского посольства в Иране в ноябре рейтинг главы государства взлетел до 50%, а под конец года вырос еще на восемь процентных пункта.

При этом, пожалуй, самый стремительный рост был зафиксирован при Джордже Буше-младшем. До теракта 11 сентября 2001 года его рейтинг составлял 51%, но уже к концу месяца достиг отметки в 90%.

Трамп же таким стремительным ростом похвастаться не может, за все время его президентства он так и не смог преодолеть порог в 49% одобрения. Как пишет Politico, это связано с тем, что глава государства плохо справляется с поставленной задачей.

Впрочем, эксперты указывают на определенную стабильность показателей Трампа, так как его рейтинг не падает ниже 40% уже длительное время. Кроме того, разные социологические центры дают схожие цифры в отношении поддержки действий президента во время пандемии.

Так, апрельский опрос Monmouth показал, что 46% американцев одобряют усилия Трампа, а против выступают 49%. Данные CNN/SSRS также не сильно отличаются — 45% поддерживают, 52% считают действия президента неправильными. Да и исследования Quinnipiac University отмечают такую зависимость — 45% за и 51% против.

Повторение истории

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, социологические выкладки и рейтинги Трампа вызывают определенный скепсис. В особенности из-за того, что в ходе прошлой избирательной кампании ряд фирм, скорее, создавали мнение американцев, чем отражали его.

«Тогда говорили, что у Трампа нет никаких шансов, но в итоге все это закончилось его победой. Сейчас США проседают в экономическом плане из-за коронавируса, а демократы используют это против него. Трампа пытаются обвинить во всем, но он держит удар», — добавляет эксперт.

Дело в том, что в ходе прошлой избирательной кампании ряд СМИ и аналитиков вплоть до окончания выборов настаивали на победе кандидата от демократов Хиллари Клинтон, однако в итоге президентом все же стал Трамп.

И если «эффекта сплочения» непосредственно народа вокруг президента пока не наблюдается, то он вполне присутствует среди его сторонников и сопартийцев. Домрин подчеркивает, что сторонники Трампа понимают необходимость его поддержки в преддверии выборов.