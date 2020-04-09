«Прикрылись пиаром»: на Порошенко завели новое дело

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное дело в отношении депутата Верховной рады и бывшего президента страны Петра Порошенко.

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На этот раз экс-главу государства подозревают в незаконных действиях при назначении судей Верховного суда, в частности, в том, что указы бывшего президента нарушили нормы конституции.

Дело против Порошенко возбуждено по статьям украинского УК о злоупотреблении властью или служебным положением, вмешательстве в деятельность судебных органов, невыполнении судебного решения и о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Расследование поручено следователям центрального аппарата государственного бюро расследований (ГБР).

И это уже семнадцатое уголовное дело в отношении экс-главы государства, которое курирует ГБР.

Следователи начали присматриваться к Порошенко еще до официального окончания его президентских полномочий. Почти год назад, 13 мая генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей через Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Однако ни одно из 17 дел в процессуальном плане так и не продвинулось. Украинская правоохранительная система устроена таким образом, что факт возбуждения уголовного дела не играет большой роли. Перед тем как начнется реальное разбирательство, генпрокурор должен предъявить Порошенко официальное подозрение.

Вопросов к этой ситуации добавляет и тот факт, что часть уведомлений о подозрении на имя генпрокурора подавала сама Венедиктова, будучи исполняющим обязанности директора ГБР. Этот пост она занимала с конца декабря прошлого года и публично требовала от тогдашнего генпрокурора Руслана Рябошапки подписать уведомление о подозрении.

17 марта Венедиктова заняла место Рябошапки. Казалось, что первым делом она сделает именно то, что требовала от своего предшественника. Но Порошенко подозрения так и не предъявили.

В интервью изданию «Украинская правда» Венедиктова объясняла эту ситуацию тем, что текст подозрения к Порошенко, который составлялся в ГБР, — это всего лишь дорожная карта, и документ требует серьезной доработки.

Более того, по ее словам, при назначении перед ней вообще не ставилась задача довести до конца дела Порошенко. «Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились. Фраза, с которой я пошла в Госбюро расследований, была той же фразой, с которой я пошла в офис генерального прокурора: «Наведи порядок». Все», — говорила она.

А на прямой вопрос журналистов, что будет с делами Порошенко, Венедиктова посоветовала не раздувать суматоху — по ее словам, она не собирается делать никаких политических заявлений и «хайпов на уголовных процессах».

Такая перемена в риторике нового генпрокурора заставила украинцев заподозрить существование сговора между командой действующего главы государства Владимира Зеленского и Петром Порошенко.

К такому выводу подталкивает и прошедшее 30 марта в Верховной раде голосование по законопроекту о продаже земли. Фракцию «Слуги народа» поддержали депутаты из партии Порошенко «Европейская солидарность», которые до сих пор находились в жесткой оппозиции по отношению к действующей власти.

«На сегодняшний день власть вошла в сговор с преступниками, с преступником Порошенко, и пообещала ему за голосование по земле закрыть все уголовные дела. И я сегодня поэтому и приехал к генеральному прокурору, узнать, когда же она соизволит выписать подозрения таким преступникам, как Порошенко, который на сегодняшний день остается безнаказанным, уничтожив и погрузив в кровь мою страну», — говорил депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

При этом поддержка фракции Порошенко потребуется Зеленскому не единожды: впереди команду президенту ждут голосования по не менее спорным вопросам, а его монобольшинство в парламенте уже давно не демонстрирует единства.

Все это позволяет предположить, что новое уголовное дело в отношении Порошенко — пиар-ход, который также не выльется в серьезное судебное разбирательство.

«Генеральный прокурор решила прикрыть свою бездеятельность в отношении Порошенко уже хоть каким-то пиаром, заполняя пространство новостью о регистрации нового уголовного производства о назначении Порошенко судей верховного суда», — пишет в своем Telegram-канале юрист Андрей Портнов. Многие дела в отношении Порошенко были возбуждены именно по его заявлениям.

Кроме того, Портнов указывает, что выбор темы нового уголовного дела был сделан крайне неудачно. Вопрос в том, что Венедиктова проиграла в конкурсе по назначению судей Верховного суда, за организацию которого Порошенко пытаются обвинить в злоупотреблении властью.

Такой шаг может легко быть воспринят как личная месть нового генпрокурора, что ударит по авторитету властей. «Абсолютная легкомысленность, направленная на усиление Порошенко и предоставление ему новых информационных возможностей для сопротивления», — считает Портнов.