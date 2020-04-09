«Личная инициатива»: в Кремле рассказали о словах Путина про половцев

Слова, что если Россия справилась с половцами и печенегами, то поборет и «коронавирусную заразу», президент РФ Владимир Путин вставил в свою речь сам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это инициатива самого президента. То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление», — отметил Песков, добавив, что не может сказать, «что стало источником для этой фразы».

На вопрос, было ли упоминание о печенегах вставлено для «красного словца», или это были завуалированные территориальные претензии, Песков напомнил журналистам, что современные Россия и Украина имеют общее прошлое — период Киевской Руси.

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«Не забывайте, что территория, на которой находится Украина, она исторически была Киевской Русью. Киевскую Русь, вы же ее никуда не денете, вы же ее из нашей истории не вычеркните», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что печенеги «терзали» Киевскую Русь, «славянские племена, которые жили к востоку», а также доставляли «много головной боли» Византии.

Словами о печенегах и половцах прозвучали в ходе обращения президента Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами всех регионов. Их переговоры прошли в формате видеоконференции, на которой также присутствовали представители правительства и администрации Кремля. Основная тема совещания — противодействие распространению коронавируса и предпринимаемые для этого меры.

Тогда же Путин в третий раз за последнее время обратился к россиянам, отметив, что пандемия вскоре закончится.

«Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — заявил тогда президент страны.

Во время совещания он отметил ключевые направления работы всех властных структур страны. По его словам, это, прежде всего, борьба с распространением коронавирусной инфекции, защита здоровья и жизни граждан, а также безопасность людей, обеспечение устойчивости экономики страны и сохранение как доходов россиян, так и их занятости на предприятиях.

Он отметил, что неотложная задача властей в настоящее время — это повышенная готовность медучреждений.

Для наращивания их ресурсов и возможностей регионам была предоставлена поддержка в размере 33 млрд руб. На эти деньги должны быть «развернуты дополнительные специализированные, полностью оснащенные койки в больницах, инфекционных отделениях».

Кроме того, из бюджета страны выделено 13 млрд руб. на закупку медтехники, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, реанимобилей и машин скорой помощи. «Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — подчеркнул он.

В настоящее время по всей России зафиксировано более 10,1 тыс. заболевших коронавирусом. Из них 698 человек вылечились, 76 скончались. Из всего количества людей, у которых диагностировали заражение инфекцией, 6698 человек выявлены в Москве. Из них только 313 поправились, а 38 умерли.

Политолог Марат Баширов в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что президент видит, что помощь, которую ждут малые и средние предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые, опаздывает.

«Это сигнал и правительству, и губернаторам о том, что нужно предпринять экстренные меры, чтобы люди почувствовали заботу государства», — отметил эксперт.

В то же время он обратил внимание на акцент, который поставил Путин. По его словам, поддержка, прежде всего, должна оказываться тем предприятиям, которые сохраняют занятость. Но при этом, по мнению политолога, нужно проработать режимы перемещения людей, которые работают очно и вынуждены ежедневно ходить на работу.

«При этом президент возвращается к прямой адресной поддержке наиболее малообеспеченных слоев населения. Я бы сказал, что он был не доволен тем, как реализуется эта программа и с какой скоростью», — считает Баширов.

Он полагает, что эта неделя может стать решающей для ряда чиновников, за деятельностью по борьбе с коронавирусом которых будет наблюдать сам глава государства и его администрация.