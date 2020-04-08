Конец гонки: Сандерс снялся с президентских выборов

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Берни Сандерс выходит из предвыборной гонки, что делает Джо Байдена главным противником Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Причины поступка сенатора от Вермонта пока неизвестны, но президент США уже призвал его сторонников вступить в Республиканскую партию.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии. По данным CNN, сенатор объявил об этом решении своей команде по телефону.

Выход Сандерса из предвыборный гонки убирает неопределенность из американской избирательной кампании и делает очевидной встречу Байдена с действующем президентом США Дональдом Трампом на ноябрьских выборах.

К слову, американский лидер уже отреагировал на выход Сандерса из гонки. По словам Трампа, у демократов все сложилось так, как хотела верхушка партии, которая симпатизирует Байдену. «Народ Берни должен прийти в Республиканскую партию», — написал президент США в Twitter.

Решение сенатора — неожиданный поворот, так как до этого он вполне последовательно говорил о желании продолжить борьбу. Впрочем, сам факт обсуждения этой возможности со своей командой он не отрицал.

Как писала газета The Washington Post, настоятельно покинуть гонку Сандерсу советовали большинство его менеджеров, в частности, стратег кампании Файз Шакир. Однако официального подтверждения со стороны представителей сенатора на этот счет не было.

При этом в начале апреля американские СМИ, напротив, фиксировали прогресс кампании Сандерса из-за сборов пожертвований для борьбы с новым коронавирусом в США и активной помощи пострадавшим от ограничительных мер правительства американцам.

В настоящее время США лидируют по числу зараженных вирусом, в стране зафиксировано более 400 тыс. случаев, а количество умерших превысило отметку в 13 тыс. человек.

Плохие шансы

Тем не менее показатели сенатора в опросах оставляли желать лучшего. По исследованию Morning Consult от 5 апреля, Байден лидировал на общенациональном уровне с результатом в 61%, когда Сандерс получил лишь 36% поддержки.

Общий результат по полученным голосам делегатов также играл против кандидата. По итогам первичных выборов в 30 штатах сенатор получил поддержку 914 делегатов, в то время как бывший вице-президент — 1217. Чтобы стать номинантом в президенты от демократов, необходимо преодолеть порог в 1911 голосов делегатов.

Для выхода в лидеры гонки сенатор должен был стать однозначным победителем в 60% оставшихся штатов, на что шансов, по мнению аналитиков Politico, у Сандерса было крайне немного.

Формально Сандерс имел возможность увеличить свою поддержку на фоне систематического переноса выборов на лето из-за коронавируса. Однако даже в таком случае вероятность успеха была небольшой, так как Байден, очевидно, также будет использовать это время.

Впрочем, однозначно говорить о выходе Сандерса из гонки пока не стоит, так как в настоящее время американские СМИ путаются в описании ситуации.

Так, если CNN пишет о выходе, то ряд изданий говорят лишь о приостановке кампании сенатора. И даже реакция Трампа в данном случае не показатель достоверности. Пока все СМИ сходятся на том, что в ближайшее время Сандерс должен выступить с обращением к своим сторонникам и объяснить ситуацию.

Удар по демократам

Но даже приостановка кампании сенатора — это однозначный удар по его рейтингам, которые и так находятся на достаточно низком уровне. Кроме того, это в определенной степени повлияет на левое крыло Демпартии, так как Сандерс является его негласным лидером.

Вероятно, сторонники сенатора не последуют призыву Трампа, но и голосовать за Байдена они пока не слишком желают. Если в своем обращении Сандерс не выскажется о поддержке бывшего вице-президента, повторится ситуация прошлой избирательной кампании.

Тогда верхушка Демпартии фактически заставила сенатора отказаться от борьбы в пользу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Из-за этого сторонники Сандерса отказались идти на выборы в знак протеста, что, по некоторым оценкам, сильно подпортило ее результаты.

В таком случае своим уходом сенатор откроет Трампу прямой путь к переизбранию, чему так активно пытаются помешать демократы. Впрочем, Байден уже пытается переманить на свою сторону сторонников Сандерса, в частности, настаивая на необходимости объединения Демпартии перед общей угрозой — действующим президентом.