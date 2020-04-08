Конец гонки: Сандерс снялся с президентских выборов

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии. По данным CNN, сенатор объявил об этом решении своей команде по телефону.

Выход Сандерса из предвыборный гонки убирает неопределенность из американской избирательной кампании и делает очевидной встречу Байдена с действующем президентом США Дональдом Трампом на ноябрьских выборах.

К слову, американский лидер уже отреагировал на выход Сандерса из гонки. По словам Трампа, у демократов все сложилось так, как хотела верхушка партии, которая симпатизирует Байдену. «Народ Берни должен прийти в Республиканскую партию», — написал президент США в Twitter.

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Решение сенатора — неожиданный поворот, так как до этого он вполне последовательно говорил о желании продолжить борьбу. Впрочем, сам факт обсуждения этой возможности со своей командой он не отрицал.

Как писала газета The Washington Post, настоятельно покинуть гонку Сандерсу советовали большинство его менеджеров, в частности, стратег кампании Файз Шакир. Однако официального подтверждения со стороны представителей сенатора на этот счет не было.

При этом в начале апреля американские СМИ, напротив, фиксировали прогресс кампании Сандерса из-за сборов пожертвований для борьбы с новым коронавирусом в США и активной помощи пострадавшим от ограничительных мер правительства американцам.

В настоящее время США лидируют по числу зараженных вирусом, в стране зафиксировано более 400 тыс. случаев, а количество умерших превысило отметку в 13 тыс. человек.

Плохие шансы

Тем не менее показатели сенатора в опросах оставляли желать лучшего. По исследованию Morning Consult от 5 апреля, Байден лидировал на общенациональном уровне с результатом в 61%, когда Сандерс получил лишь 36% поддержки.

Общий результат по полученным голосам делегатов также играл против кандидата. По итогам первичных выборов в 30 штатах сенатор получил поддержку 914 делегатов, в то время как бывший вице-президент — 1217. Чтобы стать номинантом в президенты от демократов, необходимо преодолеть порог в 1911 голосов делегатов.

Для выхода в лидеры гонки сенатор должен был стать однозначным победителем в 60% оставшихся штатов, на что шансов, по мнению аналитиков Politico, у Сандерса было крайне немного.

Формально Сандерс имел возможность увеличить свою поддержку на фоне систематического переноса выборов на лето из-за коронавируса. Однако даже в таком случае вероятность успеха была небольшой, так как Байден, очевидно, также будет использовать это время.

Впрочем, однозначно говорить о выходе Сандерса из гонки пока не стоит, так как в настоящее время американские СМИ путаются в описании ситуации.

Так, если CNN пишет о выходе, то ряд изданий говорят лишь о приостановке кампании сенатора. И даже реакция Трампа в данном случае не показатель достоверности. Пока все СМИ сходятся на том, что в ближайшее время Сандерс должен выступить с обращением к своим сторонникам и объяснить ситуацию.

Удар по демократам

Но даже приостановка кампании сенатора — это однозначный удар по его рейтингам, которые и так находятся на достаточно низком уровне. Кроме того, это в определенной степени повлияет на левое крыло Демпартии, так как Сандерс является его негласным лидером.

Вероятно, сторонники сенатора не последуют призыву Трампа, но и голосовать за Байдена они пока не слишком желают. Если в своем обращении Сандерс не выскажется о поддержке бывшего вице-президента, повторится ситуация прошлой избирательной кампании.

Тогда верхушка Демпартии фактически заставила сенатора отказаться от борьбы в пользу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Из-за этого сторонники Сандерса отказались идти на выборы в знак протеста, что, по некоторым оценкам, сильно подпортило ее результаты.

В таком случае своим уходом сенатор откроет Трампу прямой путь к переизбранию, чему так активно пытаются помешать демократы. Впрочем, Байден уже пытается переманить на свою сторону сторонников Сандерса, в частности, настаивая на необходимости объединения Демпартии перед общей угрозой — действующим президентом.