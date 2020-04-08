«Ошибались в пользу Китая»: как Трамп решил разобраться с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса. По его словам, Белый дом может приостановить финансирование организации.

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«На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно $58 млн в год. Настала пора разобраться с этим.

Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, все, что они сказали, оказалось неверным», — заявил Трамп.

Организация сконцентрировалась на Китае, и все ее действия были на руку Пекину, уверен президент США. В пример он привел рекомендации ВОЗ не закрывать границу с КНР в начале эпидемии.

«Они критиковали введенный мной запрет на въезд в США [иностранцев из стран, где зафиксированы крупные очаги коронавируса]. Они ошибались. Они ошибались насчет многих вещей», — добавил Трамп.

При этом выступая перед журналистами президент США вначале пообещал полностью приостановить финансирование организации, но вскоре поправился и отметил, что Белый дом намерен изучить этот вопрос.

«Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы намерены изучить [такую возможность] <…> мы исследуем, мы рассмотрим прекращение финансирования», — подчеркнул Трамп.

Критика Трампа в отношении международных организаций — явление совсем не новое.

При нынешней администрации у США систематически возникают определенные проблемы со взносами. К примеру, Вашингтон стремится снизить финансирование бюджета ООН, а в прошлом году долг США по ежегодным взносам превысил отметку в $1 млрд.

Уход от ответственности

В случае с ВОЗ ситуация носит несколько иной характер. Трамп действительно прав: изначально организация не рекомендовала закрывать границы с Китаем на фоне появления коронавируса. Однако аналитики организации неоднократно предупреждали об опасности новой болезни.

Именно ВОЗ первыми сообщили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за эпидемии, опередив минздрав США на несколько дней, а введение чрезвычайного положения в американских штатах — на несколько недель.

Как пишет The New York Times, Трамп нашел в ВОЗ нового виновника пандемии, связав организацию еще и с Китаем, который он и так неоднократно обвинял в «сокрытии правды» о вирусе.

Фактически президент США перекладывает на организацию свои собственные ошибки, считают аналитики издания.

Да, Белый дом достаточно оперативно ограничил въезд для китайцев и других иностранцев из пострадавших от коронавируса стран. Но в то же время Трамп отрицал опасность вируса, обвиняя «фейковые СМИ» в создании паники на пустом месте.

Так, в начале марта президент уверял, что вирус не несет массовой угрозы для американцев. Он активно сравнивал коронавирус с обычным гриппом, чтобы доказать несерьезность эпидемии.

При этом вирусологи и различные аналитики указывали на опасность заболевания и требовали от властей США принять жесткие ограничительные меры для сдерживания эпидемии. Даже министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар называл вирус серьезной угрозой для американцев, что шло вразрез с позицией президента.

Впоследствии Трамп признал, что был осведомлен об опасности заболевания с самого начала и скрывал правду о последствиях коронавируса.

По его словам, это заболевание может привести к сотням тысяч смертей среди граждан США. «Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что это может быть, возможно, хорошо. Я не хочу быть негативным человеком», — говорил президент.

Бюджетные моменты

Впрочем, в настоящее время Трамп предпочитает не скрывать опасность пандемии, которая достаточно ощутима ударила по США. По последним данным, число заболевших в стране превысило отметку в 400 тыс. человек, а количество погибших приблизилось к 13 тыс.

Риторика президента претерпела серьезные изменения на фоне распространения вируса на американской территории. Теперь Трамп называет гибель 200 тыс. американцев хорошим сценарием и поддерживает введение жестких мер для борьбы с пандемий, хотя пока исключает необходимость общенационального карантина.

Тем не менее это не мешает американскому лидеру продолжать искать «виновников пандемии».

Ситуация с ВОЗ интересна тем, что США уже сократили свои взносы в бюджет организации.

Как и сказал Трамп, в настоящее время они составляют около $58 млн. Дело в том, что такая сумма указана в бюджетном запросе Белого дома на 2021 финансовый год, а в 2020 году американская сторона закладывала $122 млн на финансирование ВОЗ.

Сэкономленные средства, вероятно, будут направленны на более важные проекты для американской администрации. К примеру, одним из них может стать стена на границе с Мексикой, которую президент обещает построить уже четвертый год. Кроме того, средства могли уйти на дополнительное финансирование NASA или военных проектов.

Однако официальной информации на данный момент нет, да и в условиях резкого экономического спада, вызванного пандемией, бюджет может быть частично изменен для стабилизации ситуации.

Среди 194 государств-членов ВОЗ США остаются крупнейшим вкладчиком в бюджет организации, который составляет $4,8 млрд.

В Организации хорошо осознают опасность сокращения финансирования со стороны США. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге уже осудил заявления американского президента. «Мы находимся в острой фазе пандемии — сейчас не время сокращать финансирование», — отметил он.