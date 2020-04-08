«Ошибались в пользу Китая»: как Трамп решил разобраться с ВОЗ

В ВОЗ ответили на угрозу Трампа приостановить финансирование

Дональд Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ из-за неверных действий во время пандемии нового коронавируса. Президент США уверен, что организация работала на руку Китаю и ошибалась во всем. При этом аналитики считают, что Трамп пытается переложить на ВОЗ вину за свои собственные провалы.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за якобы неверные меры в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса. По его словам, Белый дом может приостановить финансирование организации.

«На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно $58 млн в год. Настала пора разобраться с этим.

Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, все, что они сказали, оказалось неверным», — заявил Трамп.

Организация сконцентрировалась на Китае, и все ее действия были на руку Пекину, уверен президент США. В пример он привел рекомендации ВОЗ не закрывать границу с КНР в начале эпидемии.

«Они критиковали введенный мной запрет на въезд в США [иностранцев из стран, где зафиксированы крупные очаги коронавируса]. Они ошибались. Они ошибались насчет многих вещей», — добавил Трамп.

При этом выступая перед журналистами президент США вначале пообещал полностью приостановить финансирование организации, но вскоре поправился и отметил, что Белый дом намерен изучить этот вопрос.

«Я не говорю, что собираюсь сделать это, но мы намерены изучить [такую возможность] <…> мы исследуем, мы рассмотрим прекращение финансирования», — подчеркнул Трамп.

Критика Трампа в отношении международных организаций — явление совсем не новое.

При нынешней администрации у США систематически возникают определенные проблемы со взносами. К примеру, Вашингтон стремится снизить финансирование бюджета ООН, а в прошлом году долг США по ежегодным взносам превысил отметку в $1 млрд.

Уход от ответственности

В случае с ВОЗ ситуация носит несколько иной характер. Трамп действительно прав: изначально организация не рекомендовала закрывать границы с Китаем на фоне появления коронавируса. Однако аналитики организации неоднократно предупреждали об опасности новой болезни.

Именно ВОЗ первыми сообщили о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за эпидемии, опередив минздрав США на несколько дней, а введение чрезвычайного положения в американских штатах — на несколько недель.

Как пишет The New York Times, Трамп нашел в ВОЗ нового виновника пандемии, связав организацию еще и с Китаем, который он и так неоднократно обвинял в «сокрытии правды» о вирусе.

Фактически президент США перекладывает на организацию свои собственные ошибки, считают аналитики издания.

Да, Белый дом достаточно оперативно ограничил въезд для китайцев и других иностранцев из пострадавших от коронавируса стран. Но в то же время Трамп отрицал опасность вируса, обвиняя «фейковые СМИ» в создании паники на пустом месте.

Так, в начале марта президент уверял, что вирус не несет массовой угрозы для американцев. Он активно сравнивал коронавирус с обычным гриппом, чтобы доказать несерьезность эпидемии.

При этом вирусологи и различные аналитики указывали на опасность заболевания и требовали от властей США принять жесткие ограничительные меры для сдерживания эпидемии. Даже министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар называл вирус серьезной угрозой для американцев, что шло вразрез с позицией президента.

Впоследствии Трамп признал, что был осведомлен об опасности заболевания с самого начала и скрывал правду о последствиях коронавируса.

По его словам, это заболевание может привести к сотням тысяч смертей среди граждан США. «Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что это может быть, возможно, хорошо. Я не хочу быть негативным человеком», — говорил президент.

Бюджетные моменты

Впрочем, в настоящее время Трамп предпочитает не скрывать опасность пандемии, которая достаточно ощутима ударила по США. По последним данным, число заболевших в стране превысило отметку в 400 тыс. человек, а количество погибших приблизилось к 13 тыс.

Риторика президента претерпела серьезные изменения на фоне распространения вируса на американской территории. Теперь Трамп называет гибель 200 тыс. американцев хорошим сценарием и поддерживает введение жестких мер для борьбы с пандемий, хотя пока исключает необходимость общенационального карантина.

Тем не менее это не мешает американскому лидеру продолжать искать «виновников пандемии».

Ситуация с ВОЗ интересна тем, что США уже сократили свои взносы в бюджет организации.

Как и сказал Трамп, в настоящее время они составляют около $58 млн. Дело в том, что такая сумма указана в бюджетном запросе Белого дома на 2021 финансовый год, а в 2020 году американская сторона закладывала $122 млн на финансирование ВОЗ.

Сэкономленные средства, вероятно, будут направленны на более важные проекты для американской администрации. К примеру, одним из них может стать стена на границе с Мексикой, которую президент обещает построить уже четвертый год. Кроме того, средства могли уйти на дополнительное финансирование NASA или военных проектов.

Однако официальной информации на данный момент нет, да и в условиях резкого экономического спада, вызванного пандемией, бюджет может быть частично изменен для стабилизации ситуации.

Среди 194 государств-членов ВОЗ США остаются крупнейшим вкладчиком в бюджет организации, который составляет $4,8 млрд.

В Организации хорошо осознают опасность сокращения финансирования со стороны США. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге уже осудил заявления американского президента. «Мы находимся в острой фазе пандемии — сейчас не время сокращать финансирование», — отметил он.