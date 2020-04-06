Гонка врагов Трампа: Сандерс нашел «узкую тропу»

Избирательная кампания в США постепенно подбирается к своему ключевому моменту — выбору кандидатов в президенты от республиканцев и демократов. Если в первом лагере интрига отсутствуют вовсе — претендентом заочно выбран действующий президент Дональд Трамп, то в Демократической партии идет ожесточенная дуэль.

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Основные кандидаты среди демократов — бывший вице-президент Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. Для номинации в президенты одному из них необходимо получить как минимум 1911 из 3979 голосов делегатов по итогам первичных выборов в американских штатах.

Лидером гонки является Байден, на его счету уже более 1,2 тыс. голосов делегатов. Сандерсу пока поддержали 914 делегатов. До летнего съезда Демократической партии, где и определят номинанта, будет разыграно еще около 1700 голосов делегатов. Чтобы вырваться вперед, сенатору необходимо получить около 60% из них.

Однако вероятность того, что Сандерсу окажут такую масштабную поддержку, не слишком велика. По общенациональному опросу YouGov/Economist от 31 марта, лидирует по-прежнему Байден — 47% демократов хотят видеть его кандидатом от партии. Сандерс занимает второе место с 34%.

Похожие данные демонстрирует и мартовское исследование 270 to Win в штате Висконсин, где должны пройти следующие праймериз. Так, бывший вице-президент получает 55,3% голосов респондентов, а сенатору достается лишь 37%.

Цель кампании

На фоне таких показателей перед командой Сандерса встает вопрос о целесообразности продолжения предвыборной кампании. Как пишет The Washinton Post, советники сенатора уже советуют ему прекратить гонку. В частности, источники издания уверяют, что этой позиции придерживается менеджер и стратег кампании Файз Шакир.

Сам Сандерс пока не разделяет этого мнения, кандидат настаивает, что у него есть «узкая тропа» к выдвижению в президенты. Однако предпочитает не уточнять, что именно имеется в виду. Вероятно, он намекает на достаточно ощутимую поддержку со стороны молодежи и латиноамериканцев.

Однако доля молодых избирателей значительно ниже, чем пожилых граждан, которые предпочитают голосовать за Байдена. По данным CNN, молодежь активнее голосовала лишь на первых кокусах в Айове, по сравнению с 2016 годом ее доля выросла на 6%. В то же время в других штатах избирателей в возрасте больше, чем юных.

Впрочем, в интервью MSNBC Сандерс намекнул на другую роль своей кампании. Кандидат заявил, что продолжает борьбу, чтобы дать людям возможность участвовать в политическом процессе и отстаивать взгляды, в которые они верят. При этом сенатор в очередной раз подтвердил, что не собирается отказываться и от главной цели — победы над Трампом, хотя признал, что активно обсуждает будущее кампании со своей командой.

Необходимые коррективы

Влияет на кампанию Сандерса и общая повестка в США, которая в последнее время, как и во многих странах, сконцентрирована вокруг пандемии нового коронавируса. Число заболевших в стране превысило отметку в 330 тыс. человек, а количество умерших приблизилось к 10 тыс.

На фоне распространения вируса сенатор частично поменял вектор своей кампании, прекратив активный сбор пожертвований. Вместо этого команда Сандерса собрала более $3,5 млн на борьбу с коронавирусом и сосредоточилась на помощи людям, страдающим от ограничительных мер правительства.

Кампания сенатора становится по-настоящему предвыборной, считают аналитики американской редакции Politico, она не завязана на обычном противостоянии Байдену. Однако Сандерс, как и его оппонент, сталкивается с трудностями из-за запрета на проведение массовых мероприятий, что лишает его взаимодействия с избирателями.

Продвигать свои идеи ему также мешает то, что американские медиа вплотную сосредоточены на коронавирусе и отодвинули предвыборную гонку на второй план.

В частности, Сандерс лишился эфиров на CNN и ABC из-за изменения сетки вещания.

При этом ключевое предложение сенатора — введение бесплатной системы здравоохранения — в марте поддержали более 55% американцев, по опросу Morning Consult. Этот показатель выше на 12%, чем у системы здравоохранения с сохранением медицинской страховки, которую поддерживает Байден.

Стоит отметить, что коронавирус как создает проблемы для кандидатов, так и дает им шанс показать себя в условиях пандемии. В данном случае Сандерс получил больше возможностей как действующий сенатор, но это также создает дополнительные риски в случае принятия непопулярных решений верхней палатой конгресса.

Кроме того, в условиях пандемии ряд штатов переносят первичные выборы на лето, что дает Сандерсу больше времени для агитационной деятельности, которая пока возможна только в удаленном формате.

«На данный момент цифры не имеют значения. Важна только борьба. Это то, что Берни всегда делал хорошо», — говорил экс-стратег кампании Сандерса Курт Эренберг.

В настоящее время неизвестно, кто станет кандидатом в президенты от Демократической партии. Но, вероятно, Сандерс собирается продолжить борьбу вплоть до летнего съезда демократов, где и станет известен главный номинант.