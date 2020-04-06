Симптомы сохраняются: Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.

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О госпитализации премьер-министра по рекомендации врача ранее сообщили на Даунинг-стрит.

Там отметили, что у Джонсона сохраняются симптомы спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными.

Сам Джонсон сообщил, что у него сохраняются симптомы, еще 3 апреля.

В официальной резиденции премьера не стали уточнять, какие именно анализы предстоит сдать главе правительства. Газета The Daily Telegraph в связи с этим привела мнение доктора Руперта Биля, заведующего группой клеточной биологии инфекционной лаборатории лондонского Института Фрэнсиса Крика.

«Врачи проверят такие жизненно важные показатели, как уровень насыщения кислородом. Они также проведут анализы крови, чтобы посмотреть, какова иммунная реакция на вирус, проверят, как действуют печень и почки. Они сделают электрокардиограмму, чтобы проверить сердце. Более сложные исследования могут включать в себя компьютерную томографию грудной клетки, чтобы получить точное изображение легких. Они обсудят лучшие способы насыщения кислородом и рассмотрят другие способы лечения в зависимости от результатов анализов», — предположил врач.

Помощники 55-летнего премьера в комментарии газете Financial Times рассказали, что у главы правительства держится высокая температура.

При этом они уточнили, что его госпитализация не носила экстренного характера. По их словам, Джонсон продолжает руководить страной и общаться с членами кабинета министров и официальными лицами.

Если премьер не сможет исполнять свои обязанности, его должен будет временно заменить глава МИД Доминик Рааб. Такое решение принял сам Джонсон. При этом, по данным газеты The Times, именно Рааб вместо Джонсона возглавит утром 6 апреля заседание кабинета министров по теме коронавируса.

О том, что британский премьер был экстренно госпитализирован, ранее сообщил источник РИА «Новости», близкий к руководству национальной системы здравоохранения страны. По его словам, Джонсону будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Заболевание уже перенесла невеста Джонсона Кэрри Симондс, которая находится на позднем сроке беременности.

Сам премьер объявил о положительных результатах тестов на болезнь, вызванную новым коронавирусом, 27 марта. «За последние 24 часа у меня развились слабо выраженные симптомы, и анализ на коронавирус оказался положительным», — написал он тогда на своей странице в Twitter.

Джонсон прикрепил к твиту видеообращение, в котором рассказал, что у него появились «повышенная температура и постоянный кашель».

Он уточнил, что находится в самоизоляции, но продолжает руководить правительством удаленно.

С 24 марта в Великобритании действует всеобщий карантин. Британский кабинет министров представил в палате общин соответствующий законопроект вечером 23 марта. Эта инициатива предполагает увеличение числа медицинских сотрудников за счет возвращения пенсионеров, а также привлечение волонтеров. В законопроекте также есть положение, что власти могут в любой момент закрыть границы страны. Согласно документу, правоохранители могут задерживать и изолировать лиц, способных заразить окружающих коронавирусом.

Британцев обязали сидеть дома. Они могут выходить на улицу только для приобретения товаров первой необходимости, удовлетворения медицинских потребностей, проезда на работу для тех, кому это разрешено, и выполнения «физических упражнений раз в день». Пока действует карантин, жителям страны запрещено собираться больше двух человек.

По последним данным, за сутки число жертв среди пациентов с коронавирусом в Великобритании увеличилось на 621, достигнув 4 934. На данный момент в стране зарегистрировано около 48 тыс. случаев заражения новым коронавирусом.