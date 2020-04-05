Нашел русских троллей: МИД поиронизировал над шведским министром

МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом. В декабре прошлого года он объявил себя жертвой «русских троллей».

Внешнеполитическое ведомство разместило на своей странице в Facebook запись на английском языке: «Когда оказалось, что «атака русских троллей» на самом деле была организована местной группой в «шапочках из фольги». Эта надпись была размещена на фото самого шведского политика, который разводит руками и выглядит на снимке сконфуженно.

История с «русскими троллями», которые якобы атаковали Игемана, началась в декабре прошлого года. Тогда политик разместил у себя на странице в Facebook сообщение о том, что в стране будет введена пятого поколения мобильная связь 5G. Под его записью было опубликовано порядка 2 тыс. комментариев, в основном, негативного характера. Это и заставило министра обвинить Россию в атаке и противодействию развития Швеции.

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Но местный телеканал SVT Nyheter провел расследование, в ходе которого выяснилось, что обвинения Игемана в совершении сетевой атаки с использованием так называемых троллей были безосновательными. Шведские журналисты изучили комментарии под записью и сделали вывод, что все они были написаны реальными людьми. Следы тех, кто стоит за соответствующими постами, ведут к «обычной шведской бабушке, которая боится излучения от Wi-Fi и сетей 5G», отметили в МИД России.

Оказалось, что большинство записей созданы участниками некой шведской группы в Facebook. Половина ее членов также входит в организацию «Излучение wi-fi опасно для здоровья. Остановить 5G».

Ее администратор — 64-летняя активистка Катарина Холбринк — призвала 15 тыс. участников зайти на страницу министра и оставлять там комментарии под записью о планируемых инновациях.

При этом сама жительница Стокгольма называет себя «самой обыкновенной шведской бабушкой, которая боится излучения». При этом ее удивило, насколько активно откликнулись люди на ее призыв. «Чрезвычайно много людей выложили свои комментарии по нашему призыву», — отметила она.

Когда журналисты телеканала, который провел расследование, обратились к самому министру, им ответили, что его оценка о вмешательстве России была сделана, основываясь на «явных признаках [российского следа]», которые увидел его штаб в комментариях.

«У России есть своя заинтересованность в этом вопросе, о чем свидетельствуют расследования как SVT, так и ведомств других стран», — заявил Андерс Игеман.

В то же время он не согласился с предположением, что российская заинтересованность не дает оснований говорить о факте сетевой атаки. «Конечно же, такое можно утверждать. С другой стороны, трудно не усмотреть здесь рисунок куда большей по своим масштабам активности вокруг этого комментария, а также то, что подобные вещи случались в других странах, где связь между такой активностью и Россией была доказана», — настаивал на своем шведский министр.

Тем временем бывший министр иностранных дел Швеции Ханс Бликс уверен, что политики, которые находятся у власти, должны, прежде всего, осознавать свою ответственность, выступая с такими утверждения, как это сделал Игеман в декабре прошлого года.

«Я думаю, что они должны стоять на земле, те, кто занимает высокие политические посты, и не заниматься пустыми спекуляциями», — отметил он.

Так или иначе, но, когда министр Швеции обвинил Россию в «атаке троллей», российское посольство в Стокгольме обратило внимание, что открыто для сотрудничества со страной, особенно с теми ее представителями, которые не ищут «русских троллей». Диппредставительство заверило Игемана, что он ошибается.

«Нам особенно приятно, что возросший интерес к его публикациям, в том числе посвященным тематике 5G, Андерс Игеман связывает именно с нашей страной. Судя по охвату реакции, на недавний пост министра ответили практически все россияне, владеющие шведским языком! Со своей стороны должны признать, что были не в курсе того, что Андерс Игеман столь популярен в России. Обещаем подписаться на его страницу и впредь более пристально следить за его активностью в соцсетях», — пообещали дипломаты.