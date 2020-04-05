«Запугали извне»: почему Зеленский спешил с земельной реформой

Поведение президента Украины и парламента свидетельствуют о том, что их «запугали извне», считает украинский политолог Михаил Погребинский. Так в эфире телеканала NewsOne он прокомментировал спешку, возникшую вокруг скандального закона о продаже земли.

«Почему-то, зачем-то президенту потребовалось очень срочно проголосовать за этот закон. Он говорит, что «надо уйти от угрозы дефолта» и так далее. Я считаю, такое поведение президента свидетельствует о том, что он находится в состоянии паники. Его там ужасно напугали», — заявил эксперт.

По словам Погребинского, украинский президент может считать всерьез, что если за закон не проголосуют, то «наступит конец всему». Он добавил, что Зеленский «ведет себя нерационально — на первый взгляд», а за закон можно было проголосовать «во время нормальной работы сессии, а не внеочередной».

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Погребинский также назвал «возмутительным» союз президентской партии с фракцией «Европейской солидарности» бывшего главы Украины Петра Порошенко. «[По этому поводу] можно сказать только следующее: на протяжении уже почти года президент Зеленский для очень многих людей выступал в роли хорошего парня», — добавил политолог.

По мнению эксперта, если раньше Зеленский пользовался славой «неопытного, но хорошего человека», то теперь он будет терять поддержку избирателей.

30 марта Владимир Зеленский заявил, что если Украина не примет «два жизненно важных закона», то стране грозит дефолт. «Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. <...> Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, если законы будут приняты, то «международные финансовые партнеры» окажут Украине поддержку в размере не менее $10 млрд. В конце 2019 года стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) предоставит Украине трехлетний кредит на $5,5 млрд, если страна выполнит определенные условия, среди которых борьба с коррупцией и снятие моратория на продажу земли.

Осенью депутаты Верховной рады решили, что с 1 октября 2020 года мораторий должен быть отменен.

Теперь украинские физические и юридические лица, территориальные общины смогут покупать сельскохозяйственные земли Украины. Собственниками территорий могут стать также иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Вместе с тем чиновники предусмотрели временный запрет: до 2024 года земли не могут покупать компании с иностранным собственником. До принятия этого законопроекта мораторий на продажу украинских земель действовал 18 лет. Парламент прошлого созыва не мог решить этот вопрос, потому что депутатам не удавалось прийти к консенсусу: ряд фракций выступал против реформы из опасений, что иностранные компании скупят территории у местного населения по низким ценам.

В ходе внеочередного заседания Рады 30 марта большинство депутатов поддержали законопроект № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

«За» проголосовали 259 парламентариев, «против» — 24, воздержались трое, не стали голосовать 29 членов Рады. Президентская фракция «Слуга народа» отдала 206 голосов, «Европейская солидарность» Порошенко — 23 голоса. Их также поддержали более мелкие партии.

Против, кроме прочих, выступали «Оппозиционный блок — За жизнь» и «Батькивщина». Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года. До начала 2024 года приобретать землю смогут только украинцы — физлица. Иностранцев к покупке земель на Украине допустят только после соответствующего решения на общенародном референдуме.

Сельскохозяйстенные земли государственной и коммунальной собственности на продажу выставлять не будут. «В одни руки» в первые два года после запуска реформы будут продавать не более 100 гектаров. Среди остальных условий — с 2024 года украинские юрлица смогут купить не более 10 тысяч гектаров. Все расчеты — строго по безналу.