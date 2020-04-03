Корона против вируса: как монархии борются с пандемией

5 апреля королева Великобритании Елизавета II выступит с экстренным обращением к нации. «Ее Величество записала специальное обращение к Соединенному Королевству и Содружеству наций в связи со вспышкой коронавируса. Оно будет показано по телевидению в 8 вечера в воскресенье, 5 апреля 2020 года», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой дворца.

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Британский монарх выступает с телеобращением к гражданам каждое Рождество. Однако обращения по другим поводам происходят лишь в исключительных случаях.

Как отмечает «Би-би-си», Елизавета II обращалась к нации в последний раз в 2002 году после смерти королевы-матери. В 1997 году обращение было выпущено перед похоронами принцессы Дианы, а в 1991 — во время войны в Персидском заливе.

Ранее Елизавета II выступила с письменным заявлением в соцсетях королевской семьи. Она сообщала, что вместе с супругом переходит в режим самоизоляции, и призвала британцев изменить привычный образ жизни, чтобы соблюдать меры безопасности.

«Сегодня мы с Филиппом прибыли в Виндзор. Мы знаем, что многие люди и семьи по всему Соединенному Королевству и по всему миру находятся в состоянии большой тревоги и неопределенности. Нам всем советуют скорректировать образ жизни для общего блага народов, частью которых мы являемся, и, в частности, для защиты наиболее уязвимых групп», — говорится в заявлении королевы.

Она также поблагодарила врачей, ученых и сотрудников государственных служб за их работу.

«Вы можете быть уверены, что я и моя семья готовы сделать все возможное», — заявила королева.

25 марта стало известно, что у наследника британского престола принца Уэльского Чарльза диагностирован коронавирус. Однако уже через пять дней «Би-би-си» со ссылкой на официального представителя королевской семьи сообщило, что он вышел из режима самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Как правило, монархи в Европе обращаются к нации в моменты кризиса. Исторически выступления членов королевской семьи ассоциируются с военными временами.

Сегодня европейские монархи вновь говорят со своими гражданами, что делает из пандемии событие почти такого же масштаба, как война.

Первым выступил 15 марта король Норвегии Харальд V. Затем король Бельгии Филипп, великий герцог Люксембурга Анри, король Нидерландов Виллем-Александр, королева Дании Маргрете II, король Испании Филипп VI и король Швеции Карл XVI Густав.

Последний заявил о необходимости сплочения нации, а также важности соблюдения дистанцирования граждан для замедления распространения коронавируса.

«Многие люди беспокоятся о своем здоровье, о своих родственниках, о своих средствах к существованию, — сказал король Карл XVI Густав. — Мы находимся в ситуации, которая требует от людей ответственности».

При этом Швеция остается единственной европейской страной, помимо Белоруссии, где не введен тотальный карантин.

На днях правительство все же постановило запретить мероприятия свыше 50 человек и закрыть университеты. Однако на этом ограничительные меры заканчиваются. Пожилым людям, находящимся в зоне риска из-за возраста, правительство советует проявлять особую осторожность.

Об этом, в частности, сказал в своем обращении 73-летний король Карл XVI Густав. «Мы должны прислушиваться к советам наших специалистов и наших властей, — подчеркнул он. — Мы с королевой и нашей семьей стараемся следовать этому совету как можно больше».

Речь Карла XVI Густава была воспринята СМИ в позитивном ключе. Чего нельзя сказать об обращении короля Испании Филиппа VI.

Виной тому коррупционный скандал, в центре которого оказался недавно его отец Хуан Карлос. Испанские СМИ сообщали, что в 2008 году он получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии, которые были начислены на офшорный счет. Обвинения отец короля никак не прокомментировал.

Ранее в коррупции обвинялась его младшая дочь Кристина и ее супруг, который был приговорен к тюремному заключению из-за мошенничества и хищений.

В середине марта Филипп VI отказал в жаловании своему отцу. Это, вероятно, было сделано королем для того, чтобы дистанцироваться от скандала, однако репутация двора была испорчена.

Обращение Филиппа VI было встречено критически, тысячи испанцев вышли на свои балконы с кастрюлями и половниками и устроили шум в знак протеста против института испанской короны.

Послания королей могут предотвратить панику в обществе и иметь успокоительный эффект, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Фактически и юридически монарх — глава государства. Не стоит об этом забывать. Поэтому, как и обращения политических лидеров в странах с республиканским строем, такие обращения имеют не только символическое, но и направляющее значение», — говорит он.

А в силу того, что обращения монархов — крайне редкое явление, эффект от него будет еще более сильным. Такие обращения направлены на укрепление идеи о том, что сложившаяся ситуация требует мобилизации государственных ресурсов и общественных усилий. Неизбежно ассоциирующиеся с войной, обращения монархов должны вызывать у людей чувство коллективной ответственности и серьезности положения.

«Многие говорят, что монархии в наше время — уже анахронизм. Но, как мы видим на примере Европы, это не так. Институт королевской власти в основном зарекомендовал себя позитивно, обеспечивая стабильность и преемственность в странах, где он используется», — отмечает Топорнин. При этом, как показывает реакция испанцев на выступление их короля, не везде королевская семья пользуется беспрекословным авторитетом.