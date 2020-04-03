«Цифровой парламент»: как Британия адаптируется к пандемии

В Великобритании, единственной стране, где политический лидер заразился коронавирусом и самоизолировался, вовсю идет обсуждение перехода работы парламента на онлайн-работу.

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Сейчас парламент страны находится на каникулах до 21 апреля, однако, динамика распространения пандемии в Великобритании и за ее пределами не позволяет давать прогнозы относительно длительности карантина.

Соответственно, опасения некоторых депутатов, что по истечении запланированного срока работа парламента не возобновится, могут подтвердиться.

По последним данным, в стране выявлено более 34 тыс. случаев инфицирования. За последние двое суток от коронавируса в Великобритании умерло более 1130 человек. Это рекордный показатель — почти половина от всех умерших с момента вспышки эпидемии.

В связи с введением тотального карантина по всей стране на удаленную работу перешли все, кто мог это сделать. Опасения, что парламент не возобновит в срок свою работу, заставляют некоторых депутатов требовать такого же перевода заседаний в цифровое пространство.

В частности, к этому призывает спикер палаты общин Линдси Хойл. В своем письме к лидеру той же палаты Джейкобу Рис-Моггу он заявил, что депутаты должны иметь возможность задавать свои вопросы премьер-министру и его кабмину раз в неделю.

Депутат от оппозиционной Лейбористской партии Эмма Льюэлл-Бак также выразила свою озабоченность невозможностью представить интересы своих избирателей перед правительством.

При этом отчасти переход работы правительства на дистанционную работу уже произошел.

На этой неделе кабинет министров впервые в истории провел онлайн-заседание с помощью видеоприложения Zoom, которое стало крайне популярным по всему миру из-за вынужденного карантина.

Однако многие члены парламента полагают, что таких шагов недостаточно, а прекращение его работы блокирует депутатам возможность для получения необходимой информации. Особенно важно парламентариям иметь возможность для коммуникации с правительством в условиях пандемии и тотального карантина, фактически парализовавшего жизнь страны. Экономика Великобритании находится под угрозой от введения ограничений, не позволяющим бизнесу нормально функционировать, а многим работникам получать свою зарплату.

Не стоит забывать и о том, что Лондон находится в переходном периоде после выхода из ЕС, который должен закончиться уже в декабре 2020 года. За это время Британия и Евросоюз должны договориться о торговых условиях.

Перспектива того, что стороны успеют обсудить все пункты и прийти по ним к соглашению, вызывала скептицизм у большинства политиков и экспертов еще до того, как мир столкнулся с пандемией коронавируса. Сложившиеся обстоятельства еще больше препятствуют торговым переговорам, которые протекают, к тому же, на фоне мирового экономического хаоса.

В Евросоюзе уже призвали Лондон к продлению переходного периода, однако Борис Джонсон, продемонстрировавший уже свое упрямство в подобных вопросах, не раз заявлял, что не будет этого делать.

В парламенте Великобритании же есть сторонники необходимости продления переходного периода, а также и те, кто озабочен тем, как протекает процесс переговоров. Депутатам важно получать информацию по этому направлению, а также иметь возможность коммуницировать с правительством.

Более ста парламентариев направили письмо к секретарю палаты общин Джону Бенгеру с призывом создать «цифровой» парламент во время пандемии.

«Пока продолжается пандемия, мы совершенно точно должны создать цифровой парламент. Я не думаю, что существует почва для дебатов о том, чтобы этого не делать, потому что перспектива того, что парламентарии будут ехать со всей страны в парламент, потенциально противоречит советам правительства. До тех пор мы выглядим так, будто не понимаем тех мер, которых советуем придерживаться всем остальным», — цитирует Politico слова депутата-лейбориста Даррена Джонса.

В условиях пандемии видеоконференции уже стали единственной альтернативой для международных переговоров. 2 апреля, прошли первые в истории в истории переговоры глав МИД НАТО по видеосвязи. 26 марта при помощи онлайн-связи прошел саммит лидеров G20. До этого по видеосвязи состоялись переговоры глав МИД G7, саммит лидеров ЕС, а также заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Перевод дипломатии в режим онлайн поднимает на поверхность вопрос о новых, цифровых методах политической коммуникации в будущем. Правда, как перенести в оналйн-пространство заседания парламентов и, тем более, их голосования, все еще не ясно. К тому же, полностью заменить формат саммитов, заседаний и личных встреч видеоконференция не способна.

«Онлайн-конфереции являются эффективной заменой не встречи как таковой, а эффективной заменой отсутствия встречи. Если мы выбираем между переносом встречи, срывом встречи или откладываем обсуждения вообще на неопределенный срок, то, конечно, онлайн — это эффективная замена при таком сценарии — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдекана по науке факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Анастасия Лихачева. –

Однако то, чего онлайн-форматы дать не могут, так это решения кулуарных вещей. С этим онлайн пока не справляется. Ценность открытого личного общения только повышается, что, собственно и показывают нынешние антивирусные меры».

Член правящей Консервативной партии Питер Олдос заявил ранее, что, если парламент не вернется к работе 21 апреля, то «весь механизм правления может оказаться под реальной угрозой». При этом он отметил, что по-прежнему ценит традиционный метод голосования как способ для проведения дискуссий между депутатами и министрами.

Существуют и вопросы, связанные с технической частью. Непонятно, например, как обеспечить прозрачность голосования в парламенте, если оно будет протекать дистанционно.

Пожалуй, первыми, кто изменил формат работы в условиях пандемии, стал Европарламент. 26 марта прошло пленарное заседание с возможностью голосовать дистанционно.

Однако заседание прошло с неудобствами — так как евродепутаты могут голосовать только лично, режим онлайн-голосования для процедуры не подошел.

Депутаты получили бюллетени по электронной почте. Члены Европарламента должны были их распечатать, вписать свое имя, высказать свою позицию по каждому вопросу и расписаться. Заполненные бюллетени сканировались и отсылались назад. Как правило, процедура голосования по одному вопросу занимает около десяти секунд. Однако на этот раз на каждый вопрос отводился целый час, из-за чего пленарное заседание затянулось до позднего вечера.

Спикер палаты общин Линдси Хойл уже пообещал, что после пандемии он создаст рабочую группу, чтобы «проанализировать уроки, которые мы можем извлечь и определить, какие решения необходимы (технологически, процедурно и логистически), чтобы сделать нас более надежными в будущем».