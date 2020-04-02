«Мы также помогаем Италии»: как НАТО борется с коронавирусом

В четверг, 2 апреля, прошли первые в истории в истории переговоры глав МИД НАТО по видеосвязи. По итогам заседания генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО планирует углубить сотрудничество с Грузией и Украиной, а также расширить миссию в Ираке.

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«Пакет, который мы согласовали для Грузии и Украины, направлен на проведение учений, обеспечение доступа к большему количеству программ образования и подготовки НАТО, обмен данными РЛС, с тем, чтобы лучше представлять, что происходит в воздушном пространстве в регионе», — сказал Столтенберг.

По его словам, министры иностранных дел решили активизировать миссию альянса по обучению в Ираке, включить «в ее рамки некоторые мероприятия подготовки, которые проводила международная коалиция», в частности «подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции».

НАТО призвала к прекращению огня на востоке Украины, чтобы сосредоточить все усилия на борьбе с пандемией коронавируса.

«Поддерживаемые Россией сепаратисты продолжают атаковать украинские войска в Донецке и Луганске, — заявил Столтенберг. — Дополнительно осложняет ситуацию тот факт, что члены мониторинговой миссии ОБСЕ ограничены в возможностях перемещаться, и не могут выполнять свою работу в полном объеме. Пандемия не должна использоваться как предлог для ограничения перемещения. Мы призываем Россию, которая поддерживает сепаратистов, обеспечить прекращение огня, что необходимо для борьбы с пандемией в стране».

Но главной темой обсуждения стала борьба с пандемией коронавируса. В итоговом заявлении отмечается приверженность альянса к поддержке врачей по всему миру, а также всем, кто причастен к борьбе с коронавирусом.

«Несмотря на то, что мы делаем абсолютный максимум, чтобы сдержать и затем преодолеть эту проблему, НАТО остается активной, сосредоточенной и готовой выполнять свои основные задачи: коллективная защита, кризисное управление и совместная безопасность. Наша способность проводить наши операции и обеспечивать сдерживание и защиту от всех угроз, с которыми мы сталкиваемся, остается неизменной. И сегодня мы приняли дальнейшие решения по усилению роли НАТО в решении текущих и будущих проблем безопасности», — отмечается в заявлении.

Также в документе говорится, что

члены альянса подтверждают готовность помогать друг другу, предоставляя персонал, медицинское оборудование, дополнительные койки, а также делиться опытом в противостоянии с пандемией.

Кроме того, главы МИД НАТО отмечают необходимость в выработке скоординированного и всеобъемлющего подхода. Альянс также готов к плотному сотрудничеству с международными организациями, включая ООН, ВОЗ и ЕС.

Запланированный двухдневный саммит был отменен в связи пандемией коронавируса. Проведение международных переговоров по видеосвязи стало единственной эффективной альтернативой для дипломатии. 26 марта при помощи онлайн-связи прошел саммит лидеров G20. До этого по видеосвязи состоялись переговоры глав МИД G7, саммит лидеров ЕС, а также заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегодняшняя видеоконференция прошла по закрытой связи, чтобы гарантировать конфиденциальность переговоров.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс принимает участие в борьбе с пандемией. В частности, он сообщил, что самолеты НАТО доставили значительное количество медицинского оборудования в Италию и Испанию, где сохраняется серьезная ситуация с распространением коронавируса.

В Италии число погибших от вируса превысило 13 тысяч человек. Всего в стране выявлено 110,5 тыс случаев заболевания. В Испании число умерших с подтвержденной коронавирусной инфекцией превысило 10 тысяч человек. Всего в стране зафиксировано 110 238 случаев.

Кроме того, по словам Столтенберга, в больницы Германии доставляют пациентов из Италии и Франции. Он также отметил, что

армия НАТО принимает участие в антиэпидемиологических мероприятиях. Военные стран-членов альянса разворачивают полевые госпитали, участвуют в транспортировке больных и обеззараживании общественных зданий, а также занимаются охраной общественного порядка.

Еще одной целью НАТО в условиях пандемии стала борьба с дезинформацией. «Члены НАТО также работают вместе, чтобы обеспечить открытый доступ к прозрачной, своевременной и точной информации, что имеет решающее значение для преодоления этой пандемии и борьбы с дезинформацией», — говорится в заявлении министров иностранных дел стран НАТО.

В своем Twitter Столтенберг сообщил, что в середине апреля пройдет совещание министров обороны стран-членов НАТО для обсуждения следующих шагов по борьбе с пандемией.