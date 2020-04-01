«Коронавирус на пользу власти»: Армения приняла законопроект о слежке

Национальное собрание Армении 31 марта одобрило законопроект, который позволит властям следить за передвижением граждан, а также получать информацию об их звонках во время ЧС. Инициатива получила резкую критику со стороны оппозиции, которая всячески пыталась противостоять принятию законопроекта.

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Изначально, во время голосования во втором чтении многие депутаты от правящей партии «Мой шаг» отсутствовали, чем и воспользовалась оппозиция. Фракции «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения», не стали участвовать в голосовании, в результате чего для утверждения законопроекта не хватило двух голосов.

Однако после этого правительство повторно направило инициативу в парламент для рассмотрения в ускоренном режиме. На этот раз на парламентском обсуждении отсутствовала уже оппозиция.

В итоге, 30 марта законопроект в первом чтении был принят единогласно всеми присутствующими депутатами.

Глава оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян после голосования в своем Facebook заявил, что членов его фракции намеренно оповестили о внеочередном заседании слишком поздно.

По мнению властей, инициатива поможет эффективнее бороться с пандемией коронавируса. Так, правительство Армении предлагает гражданам скачать приложение на телефон, которое будет собирать информацию о передвижении пользователя, а также анализировать его звонки. Инициатива подразумевает внесение изменений в закон о ЧП, в котором содержатся пункты об ограничении прав на защиту личных данных и неприкосновенности частной жизни в условиях пандемии.

Подобные меры уже были введены в некоторых странах. Но несмотря на это, общественный резонанс, вызванный в Армении принятием этого законопроекта не вызывает удивления, считает эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко.

«Армения — полудемократическая страна. Это не Белоруссия, не Узбекистан и т. д. И люди, которые там живут, воспринимают такие вещи как предоставление властям возможности следить за населением и в будущем. В общем, так оно и будет.

Это будет везде, но на сегодняшний день это несколько неожиданно для людей, которые привыкли быть достаточно независимыми», — считает эксперт.

По последним данным, в Армении выявлен 571 случай заражения коронавирусом. 16 марта в стране был объявлен режим ЧП, который был ужесточен 25 марта. Границы Армении закрыты, все публичные мероприятия запрещены. Свою работу прекратили общественные, культурные и учебные заведения. Граждане могут выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Новые меры, по мнению правительства, позволят контролировать круг общения заразившегося человека. Все сведения будут собираться в единой базе данных. Авторы законопроекта ссылаются на соответствующие меры, принятые в других странах — Китае, Южной Корее или Сингапуре. При этом правительство отмечает, что дополнительных трат из бюджета для реализации инициативы не потребуется.

«Это не значит, что мы хотим контролировать людей, это лишь значит, что мы хотим предотвратить распространение эпидемии,

— заявил в ходе выступления в парламенте вице-премьер Тигран Авинян. — Мировой опыт уже показал, что даже самые драконовские меры по изоляции — это полумера, если не пресекать пути распространения вируса. Это показал пример Сингапура и ряда других азиатских стран, где действуют электронные системы обнаружения. Там работают даже школы, но действуют системы быстрого обнаружения заболевших. Только так можно преодолеть болезнь».

Однако оппозиция убеждена, что власти таким образом хотят устроить тотальную слежку за гражданами, воспользовавшись удобным для этого поводом.

Кроме того, противники законопроекта утверждают, что принятых мер по слежке за гражданами будет недостаточно для предотвращения пандемии. Такие шаги должны приниматься только в рамках комплексного подхода. Также вызывает вопросы и целесообразность анализа звонков граждан.

«В том же Сингапуре или Южной Корее власти провели массовое тестирование, а это требует инвестиций и работы. И лишь после этого внедрили контроль, притом фиксируют исключительно передвижение, а не то, кто, с кем и сколько минут беседовал по телефону, — цитирует «Кавказский узел» директора Центра свободы информации Шушан Дойдоян. — Недостаточно утверждать, что сбор и анализ данных необходим для борьбы с эпидемией. Нужно также пояснить, какая задача будет решена. Должна быть последовательность в действиях, тогда как в предложенном проекте поправок отсутствует связь с тем, как собранные данные будут служить поставленной цели».

Власти утверждают, что содержание телефонных разговоров не будут записываться, а сбор информации разрешен только во время режима ЧП. Не позднее, чем через месяц после прекращения действия режима, все данные будут удалены.

Как отмечает Алексей Малашенко, в сложившейся ситуации у правительства Никола Пашиняна действительно нет альтернативы. Однако гораздо важнее тот факт, что подобная слежка может привести к тотальным изменениям в обществах по всему миру.

«Когда начинается контроль над населением, над личностями, то остановиться очень трудно, что авторитарным властям, что демократическим, потому что это очень удобно — отслеживать поведение человека. В данном случае, коронавирус сыграл на пользу власти, — считает эксперт. — Для сегодняшних властей выбора нет. А какая власть придет завтра и как она будет использовать эти технологии — никто не знает. Это совершенно нормальная, естественная и безвыходная ситуация. Отслеживать — это нехорошо, не отслеживать — это опасно».