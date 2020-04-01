«Настоящий блеф»: США снова взялись за смену власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео представил новый план по урегулированию политического кризиса в Венесуэле. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, новый механизм является путем к демократии для боливарианской республики.

Инициатива Вашингтона предполагает создание временного кабинета министров в Венесуэле, куда должны войти представители двух противоборствующих сторон — от легитимного правительства и от оппозиции.

Как говорил Помпео, речь идет о создании государственного совета, который будет выполнять функции власти до проведения президентских и парламентских выборов. При этом этот орган должен быть признан единственной исполнительной властью всеми сторонами.

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В случае соблюдения всех условий, признания выборов «свободными и честными» со стороны международных наблюдателей и вывода иностранных военных из республики — США готовы снять санкции с Венесуэлы. Однако если Каракас откажется от предложенного плана, все ограничительные меры не только продолжат действовать, но и будут постепенно усиливаться.

Таким образом США хотят решить проблему двоевластия в Венесуэле, которое существует в стране с января 2019 года. Тогда глава Национальной ассамблеи республики Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себе временным президентом страны.

Первым о его признании заявил Вашингтон, а затем к нему подключились государства-члены Евросоюза и ряд стран Латинской Америки. В свою очередь, Россия, Китай и Турция отказались поддерживать Гуайдо и выступили на стороне легитимного президента республики Николаса Мадуро.

Оппозиция во главе с Гуайдо пыталась организовать госпереворот в Венесуэле и свергнуть лидера республики, но все попытки в итоге провалились. США же оказывает им активную поддержку, в частности, с помощью санкций против Мадуро и даже угроз возможного военного вмешательства.

Переход Белого дома к более мягким мерам — плану по созданию временного правительства — свидетельствует о провале его политики в отношении Венесуэлы,

заявил в разговоре с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

«Они не добились главного — совместной интервенции и восстания армии против президента Мадуро. То есть практически они ничего не достигли, поэтому им приходится предлагать более мягкие варианты, но неизвестно, на кого они рассчитаны. То ли на американских либералов, то ли на латиноамериканское общественное мнение, то ли на стремление Трампа показать себя справедливым и миролюбивым лидером», — считает эксперт.

Пока однозначного можно говорить лишь о том, что план США явно не рассчитан на правительство Венесуэлы. Каракас уже официально отверг все предложения Вашингтона, а также раскритиковал американскую сторону за вмешательство во внутренние дела республики.

«Венесуэла является свободной, суверенной, независимой и демократической страной, которая не соглашается и не согласится на какое-либо внешнее управление со стороны какого-либо иностранного правительства», — заявили в венесуэльском МИД в ответ на предложение Помпео.

Поддержал же действия Вашингтона только Гуйадо, который в очередной раз поблагодарил США за помощь в создании «переходного правительства». При этом, как утверждал американский госсекретарь, лидер оппозиции активно консультировал Белый дом при разработке «пути к демократии».

Давление в пандемию

При этом США зачастую объясняют все меры, направленные против правительства Мадуро, помощью венесуэльскому народу, но не соглашаются снимать санкции против республики даже в условиях пандемии нового коронавируса.

По последним данным, число зараженных в Венесуэле составляет почти 100 человек, также зафиксированы три летальных случая. Для снижения распространения вируса в республике введен общенациональный карантин, но ситуация ухудшается из-за плачевной экономической ситуациии.

За прошлой год ВВП страны снизился на 35% до $76 млрд, а в текущем году МВФ прогнозирует падение этого показателя еще на 10%. Кроме того, за прошлый год страну покинули более 4,6 млн человек, а инфляция за 2018 году в республике достигла рекордного максимума в 1 370 000%.

Больше всего способствуют ухудшению экономической ситуации в Венесуэле санкции США. В особенности ограничительные меры в отношении продажи нефти — главного источника дохода республики.

Эти факторы так или иначе сказываются на борьбе Венесуэлы с коронавирусом. Власти республики не раз призывали мировое сообщество к поддержке на фоне усиления санкционного давления со стороны США в условиях пандемии. В частности, Мадуро в обращении к государствам ООН указывал на незаконность действий Вашингтона.

Вашингтон же не видит никаких проблем с санкциями во время эпидемии. Как говорил Помпео, ограничительные меры не мешают доставке гуманитарной помощи в республику. «Что касается гуманитарной помощи, медицинских поставок, оборудования, того, в чем нуждаются люди в это трудное время, то это не подпадает под санкции», — отмечал глава Госдепа.

Кроме того, Помпео подчеркивал, что США пытаются оказать содействие Венесуэле и привержены предоставлению гуманитарной помощи населению страны.

Однако, по мнению Владимира Сударева, ни о какой гуманитарной помощи со стороны США для боливарской республики не может быть и речи.

«Ситуация в Венесуэле действительно ужасающая, особенно у низших слоев населения. Но слова о помощи — это самый настоящий блеф со стороны Белого дома»,

— уверен эксперт.

Главные цели

Основные задачи политики США в отношении Венесуэлы вполне понятны. В Белом доме не скрывают недовольства в отношении Мадуро, и последовательно пытаются свергнуть президента. Это в очередной раз подтвердилось 26 марта, когда США назначили награду $15 млн за информацию, которая приведет к «аресту и/или признанию виновным» лидера Венесуэлы и еще по $10 млн за ряд других представителей власти.

Кроме того, США также предъявили обвинения в причастности к наркотерроризму Мадуро и нескольким высшим представителям властей страны. Каракас назвал обвинения ложными и потребовал от Вашингтона прекратить судебное преследование венесуэльских властей.

Впрочем, переход от обвинений к формально мирному предложению по решению кризиса в Венесуэле, можно рассматривать как частичный уход Вашингтона от политики максимального давления.

Действия США в отношении Венесуэлы связаны с избирательной кампанией, считает Сударев, и дальнейшие изменения напрямую будут зависеть от итогов выборов.

«Наиболее вероятным выглядит переизбрание Трампа на второй срок, и что будет в таком случае, неизвестно. Возможное продолжение жесткой политики в отношении «враждебных режимов» — Кубы и Венесуэлы — отнюдь не самый выигрышный вариант. Да и у Трампа нет никакой латиноамериканской политики, он уже растерял большую часть американских партнеров в регионе», — резюмировал эксперт.