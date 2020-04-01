«Я все знал»: Трамп признал сокрытие реальной ситуации с коронавирусом

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что скрывал правду о последствиях коронавируса, заболевание которым может привести к тысячам смертей среди граждан США. Но он продолжал преуменьшать значение пандемии, потому что не хотел терять оптимизм.

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Об этом он сказал на пресс-брифинге в Белом доме после того, как у него спросили, не пытался ли он ложным чувством безопасности отвлечь американцев, сказав, что инфекция быстро пройдет, даже когда стало очевидно, что количество заражений и смертей от коронавируса растет, передает Business Insider.

«Я знал все. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что это может быть, возможно, хорошо. Я не хочу быть негативным человеком», — сказал.

По мнению Трампа, в такой ситуации легко быть пессимистом. «Но я хочу дать людям надежду. Вы знаете, я верю в страну — мы переживаем худшее, что страна, возможно, когда-либо видела», — заверил американский лидер.

Вместе с тем он предрек, что ближайшие две недели могут стать очень тяжелым периодом для Соединенных Штатов из-за активного распространения коронавируса по стране. В настоящее время в США выявлено более 188 тыс. случаев инфицирования вирусом.

«Нам предстоит пройти через очень трудные две недели. Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, <...> мы увидим настоящий свет в конце тоннеля», — выразил надежду на лучшее глава государства.

Накануне администрация президента опубликовала обновленные рекомендации для американцев на месяц. В документе прописаны советы с различными мерами карантинного характера, которые направлены на предотвращение распространения заболевания. Ранее аналогичные меры принимались на 15-дневный срок.

По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, меры по сдерживанию, которые были приняты, сыграли существенную роль, так как за те дни США «явно добились результата, хоть его и трудно посчитать количественно». На брифинге он отметил, что это означает, что нельзя снижать обороты и останавливаться, призвав, таким образом, граждан страны продолжать соблюдать санитарные ограничения.

Глава государства, в свою очередь, обратил внимание, что у США есть запас необходимого оборудования (например, аппаратов искусственной вентиляции легких). «Мы добились потрясающего успеха. <...> У нас все уже готово. Как мы говорили, это могут быть две трудные недели. Две, а может быть даже три недели. Это могут быть три недели, какие мы прежде никогда не видели», — добавил Дональд Трамп ближе к завершению разговора с прессой.

Незадолго до слов Трампа ведущие медицинские эксперты Белого дома выступили с неутешительными прогнозами. В частности, координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что из-за пандемии коронавирусной инфекции только в США могут умереть до 200 тыс. человек.

«Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей», — отметила она во время брифинга в Белом доме. По словам Брикс, она составила свой прогноз, основываясь на данных, предоставленных властями штата Нью-Йорк. Ранее губернатор этого региона сообщил, что только там заразились 75,7 тыс. жителей штата, из них погибли более 1,5 тыс. человек.

Брикс обратила внимание, что ограничить число жертв этими цифрами возможно при условии, что граждане будут следовать всем рекомендациям по предотвращению распространения заболевания, в том числе будут соблюдать социальное дистанциирование.

«Вопрос заключается в том, что случилось бы, если бы мы ничего не предприняли <...> Это цифры от 1,5 — 1,6 млн человек до 2,2 млн [жертв] или даже больше. Таким образом, 2,2 млн человек умерли бы, если бы мы ничего не сделали», — рассказал о негативном исходе глава США Дональд Трамп.

В то же время, среди медиков есть недовольные политикой президента страны. Так, в комментарии Business Insider директор Гарвардского института глобального здравоохранения Ашиша Джа отметил, что Трамп потратил «два месяца на полное игнорирование каждого научного совета». Он отметил, что это время было потрачено впустую, в то время как коронавирус — это не та болезнь, при которой можно тратить столько времени.

Он также обратил внимание на заявления Главы государства, когда тот утверждал, что «все под контролем», когда всем было ясно, что это не так.

Сейчас страна занимает первое место в мире по количеству заболевших. Количество умерших от коронавируса уже превысило число жертв заболевания в Китае, откуда и пошла вспышка.