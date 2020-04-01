«Нужно решать совместно»: Белоруссия просит у России помощи с COVID-19

Минск обратился к Москве с просьбой помочь в борьбе с распространением коронавируса на территории республики. Аналогичные просьбы поступили России почти от всех стран-участниц СНГ. Исключение составили Украина и Туркменистан, пишет «Коммерсант».

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Белорусские власти просят у Москвы выделить медицинские маски, тест-системы для определения наличия коронавирусной инфекции и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Задачу эту нужно решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — отметил один из собеседников издания.

Он также выразил надежду, что Минск начнет более ответственно относиться к противодействию пандемии. По словам источника, все запросы из стран СНГ «аккумулируются и передаются в штаб», а там уже принимают решение — «кому и что выделять».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает тех, кто призывает ввести строгий карантин. «Мы убиваем людей в этих квартирах. Открывается много проблем, над которыми надо работать, а не закрывать границу и загонять людей в дома. Нас всегда учили, вы же помните: если ОРВИ, грипп и прочее, надо на улицу выходить, дышать свежим воздухом, проветривать помещение», — сказал белорусский глава.

По мнению Лукашенко, сидя в замкнутом пространстве люди оказываются в «атмосфере вирусов». Он также подчеркнул, что не понимает сторонников «изоляции, закрытия, перекрытия».

«Работать надо, как мы это всегда делали, точечно», — добавил президент Белоруссии. Кроме того, Лукашенко призвал не забывать о пациентах с другими болезнями – онкологическими, сердечно-сосудистыми и дыхательными. «Там смертей в сотни раз больше», — сказал он.

Наконец, Лукашенко считает, что в Белоруссии ситуация с коронавирусом «контролируемая» и «катастрофы нет» — в больницах лишь несколько десятков человек с COVID-19. Медицинская система страны с ними «справляется», добавил он, а власти «никого не обманывают».

Сам он тест на COVID-19 не сдавал. «Я не делал тест. И я не знаю, пережил я этот вирус уже на ногах или нет», — подытожил Лукашенко.

В Белоруссии, по последним данным, подтверждено 163 случая заражением коронавируса. Этот показатель — один из самых низких в Европе (в соседней Польше — 2215 больных COVID-19), но данные могут занижать, заявляли на условиях анонимности двое врачей из Минска белорусской редакции «Радио Свобода». 31 марта Александр Лукашенко подтвердил первую смерть белоруса от коронавируса — погиб заслуженный артист Белоруссии Виктор Дашкевич. У 75-летнего мужчины была подтверждена пневмония. Тест на коронавирус показал положительный результат только с третьей попытки. Его жена тоже заболела.

24 марта в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином Лукашенко выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция ослабит свои позиции до наступления православной Пасхи — 19 апреля. По словам белорусского главы, он больше всего беспокоится относительно того, что люди могут «заболеть психозом» из-за сообщений о коронавирусе в СМИ. В связи с этим он отметил, что главное в данной ситуации — не паниковать.

«Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — сказал Лукашенко.

В январе 2020 года в многомиллионном городе Ухань в провинции Хубэй произошла вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти КНР полностью заблокировали город и провинцию, ограничив въезд, выезд и перемещения по населенным пунктам.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур, — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные, что вероятным промежуточным переносчиком болезни могут быть панголины, млекопитающие близкие к муравьедам и броненосцам.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость.

Иногда болезнь проходит без пневмонии — она лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой. Однако риск передать заболевание другому человеку от этого не снижается.