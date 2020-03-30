Пандемия не испугала: кого выбирает Нагорный Карабах

31 марта в Нагорном Карабахе состоятся президентские и парламентские выборы. За пост президента поборются 14 кандидатов, на 33 места в парламенте претендует 361 кандидат.

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Так, в предвыборной гонке участвуют бывший премьер-министр Араик Арутюнян, глава МИД Масис Маилян, бывший секретарь Совбеза Виталий Баласанян, спикер парламента Ашот Гулян, депутаты Руслан Исраелян, Давид Ишханян, Айк Ханумян, Ваан Бадасян, политолог Давид Бабаян, общественный деятель Кристин Балаян, журналистка Белла Лалаян, частные предприниматели Сергей Амирян, Мелсик Погосян и Ашот Дадаян.

На места в парламенте претендуют десять партий: «Единая Родина», «Национальное возрождение», «Поколение независимости», «Единая Армения», АРФ «Дашнакцутюн», Демократическая партия Арцаха, партия «Справедливость», Революционная партия Арцаха, Коммунистическая партия Нагорного Карабаха, Арцахская консервативная партия. Также в парламентских выборах принимают участие блоки «Свободная Родина» — ЕГА и «Новый Арцах».

Лидерами гонки считаются Арутюнян, Маилян и Баласанян. Именно бывшего премьер-министра поддерживают действующие власти, что делает Арутюняна фаворитом.

Некоторые кандидаты призвали перенести выборы в связи с пандемией коронавируса. С такой инициативой выступил Руслан Исраелян, к его заявлению присоединились еще четыре кандидата.

«Наша нация вновь оказалась в опасности, но на этот раз враг оказался внутри страны. Нынешние и бывшие власти делают все возможное, чтобы сохранить власть. Сегодняшняя наша угроза номер один — это не Азербайджан, а коронавирус и предатели нации. Если состоятся президентские выборы, существует реальная угроза коронавирусной инфекции — люди будут присутствовать на выборах, что значительно повысит риск», — говорится в обращении Исраеляна.

Однако в Нагорном Карабахе не зафиксировано ни одного случая заболевания, поэтому было принято решение не откладывать дату выборов. Тем не менее, основания для опасений все же есть, многие армянские журналисты прибыли освещать ход выборов. В Армении же зарегистрировано 482 случая инфицирования.

Пандемия коронавируса, действительно, как ожидается, может повлиять на явку избирателей. Некоторые кандидаты значительно сократили свою агитационную кампанию и количество встреч с избирателями.

Накануне же состоялись первые в истории республики теледебаты, в которых приняли участие 12 из 14 кандидатов. Все участники дискуссии отметили, что исключают вероятность каких-либо территориальных уступок.

При этом некоторые кандидаты выступают за вхождение в состав Армении. В частности, к этому призывает лидер «Единой Армении» Ваан Бадасян, а также предприниматель Сергей Амирян. Давид Ишханян уверен, что для окончательной победы необходимы «солидарность и единство всего армянства». Виталий Баласанян считает, что республика должна присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Ереван, в свою очередь, внимательно следит за ходом выборов в Нагорном Карабахе. 21 марта президент Армении Армен Саркисян заявил, что честные выборы подготовят почву для политической победы республики.

«Арцах — современное демократическое государство, а предстоящие выборы могут стать важной и существенной инвестицией. Свобода, справедливость, свободные выборы — один из гарантов безопасности Арцаха. Важно, чтобы из выборов страна вышла организованной, законопослушной и более сплоченной», — сказал Саркисян.

Впрочем, избежать негативного внешнеполитического фона на выборах не удалось. 30 марта МИД Турции призвал Минскую группу ОБСЕ и все международные организации бойкотировать проведение выборов в Нагорном Карабахе.

«Это открытое нарушение принципов международного права, в том числе резолюций СБ ООН и принципов ОБСЕ. Организация так называемых «выборов» на оккупированных территориях, когда в рамках Минской группы ОБСЕ продолжаются поэтапные переговоры для поиска мирного пути решения нагорно-карабахского конфликта, нацелена на нарушение курса на перемирие», — отмечается в заявлении МИД Турции.

Тем не менее политическая активность в регионе значительно возросла. По мнению политолога и преподавателя Арцахского госуниверситета Давида Карабекяна, об этом свидетельствует и тот факт, что за неполный год в республике появилось около двух десятков новых партий.

«Конкуренция между кандидатами в президенты и кандидатами в парламент нешуточная. Фавориты избирательной гонки борются за пост президента и парламентского большинства, аутсайдеры — за депутатские мандаты и возможность доказать на деле свою политическую значимость. Борьба на уровне фаворитов происходит по двум направлениям — получить на выборах как можно больше голосов. А для того чтобы отнять у политических конкурентов побольше голосов, активно используются политические сателлиты», — цитирует слова Карабекяна «Кавказский узел».

На нынешних выборах активность кандидатов «беспрецедентна», считает он. И, по мнению Карабекяна, одной из причин оживления политической жизни является пример Армении. В 2018 году там произошла «бархатная революция» — в результате мирных протестов в отставку ушло правительство Сержа Саргсяна, а премьер-министром стал оппозиционный политик Никол Пашинян.