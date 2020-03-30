Фактор пандемии: почему Байден обгоняет Трампа

Президент США Дональд Трамп уступает по популярности бывшему вице-президенту Джо Байдену, который может стать его соперником на выборах главы государства осенью 2020 года.

Американский лидер набирает 47% на общенациональным уровне, а его оппонента поддерживают 49% избирателей, свидетельствуют данные мартовского опроса Washington Post/ABC News.

Согласно исследованию, 51% респондентов также положительно оценивают планы Байдена по здравоохранению — расширение «льготной» страховки, введенной при экс-президенте Бараке Обаме. Действия Трампа, который пытается устранить систему своего предшественника, поддерживают 41% опрошенных.

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Однако на фоне распространения нового коронавируса 47% американцев больше доверяют президенту, чем его политическому оппоненту — 43%. Кроме того, Трамп пользуется большой поддержкой в сфере экономики — действия главы государства поддерживают 52% опрошенных, Байден же набирает лишь 42%.

Вирусная борьба

К тому же на общенациональном уровне Трамп улучшил свои показатели. В февральском опросе он отставал от Байдена на 7%. По мнению аналитиков The Washington Post, рост поддержки президента, в первую очередь, связан с эпидемией и мерами, которые принимает американское правительство.

По последним данным, коронавирусом в США заразились более 140 тыс. человек, жертвами заболевания стали 2467 граждан. На американской территории находится самое большое количество зараженных, а в целом по миру инфицированных уже 734 тыс. человек.

В условиях пандемии Трамп принял ряд жестких мер, границы страны фактически полностью закрыты для иностранцев, а на уровне штатов начал действовать режим ЧС. Для поддержания экономики было принято решение выделить почти $2 трлн. При этом предполагается, что каждый рядовой американец получит по $1,2 тыс. в рамках реализации законопроекта, а семьям будет предоставлено по $2,4 тыс.

Подобные меры, вероятно, играют в пользу президента, что, соответственно, отражается на его рейтинге. В целом на фоне пандемии Трамп фактически получил карт-бланш для своей предвыборной кампании, однако провал ограничительных мер может стоить президенту переизбрания.

Именно негативные моменты в действиях Трампа активно использует Байден, бывший вице-президент не раз критиковал главу государства за слишком медленное реагирование на проблему. Кроме того, Байден обвинял Трампа во лжи и преуменьшении опасности коронавируса в первые месяцы эпидемии.

«Ни один президент не может пообещать предотвратить будущие вспышки, но я могу пообещать вам: когда я буду президентом, мы будем лучше подготовлены, будем лучше реагировать и восстанавливаться. Мы будем руководить с помощью науки», — говорил бывший вице-президент.

Впрочем, в последнее время обвинить Трампа в замалчивании чего-либо сложно. На пресс-конференции 30 марта президент заявил, что если от коронавируса в США скончаются менее 200 тыс. человек, это можно будет считать «хорошим» сценарием. По его словам, если бы Белый дом ничего не делал, от COVID-19 умерли бы более 2 млн человек.

«Модели показывают, что пик смертности будет достигнут в течение двух недель», — указал Трамп, добавив, что меры по борьбе с коронавирусом в США будут продлены до 30 апреля.

Уход в онлайн

При этом в своих выступлениях президент практически ушел от атак на Байдена, полностью сосредоточившись на борьбе с вирусом. Как писала Politico, пиарщики Трампа переключились на пандемию и пока не собираются форсировать темы, связанные с его политическим оппонентом.

Дело в том, что предвыборная кампания президента практически не страдает от пандемии. Отказ от массовых мероприятий и встреч с избирателями ему не угрожает, потому что в подобных условиях за его решениями следит вся страна.

Чего нельзя сказать о Байдене, который был вынужден перевести свою кампанию в онлайн-формат. Встречи с общественностью теперь проходят в удаленном режиме, как и сбор средств на кампанию. Кроме того, кандидат проводит прямые трансляции из своего дома.

Переход в виртуальный формат вызывает определенные трудности у бывшего вице-президента, в частности, страдает объем пожертвований. По мнению аналитиков CNBС, рядовые американцы перечисляют лишь небольшие суммы, а крупные доноры уменьшают свои вливания в кампанию из-за финансовой неопределенности.

Не стоит забывать, что Байден не единственный соперник Трампа. В президентской гонке по-прежнему участвует сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который перетягивает часть избирателей на себя и как минимум мешает бывшему вице-президенту стать единым кандидатом от Демократической партии.