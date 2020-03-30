«Пропагандистские мифы»: в ФРГ обвинили Россию в фейках

Три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА «Новости».

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«Мы серьезно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России. Для большинства из нас, наблюдающих за ситуацией, очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам», — говорится в письме.

Авторы текста — члены Европейского парламента от Германии Сергей Лагодинский, Александра Геесе и Виола фон Крамон-Таубадель.

В своем письме, как пишет информагентство, они ни разу не привели ни одного конкретного случая «дезинформационной деятельности».

Парламентарии процитировали «недавние заключения» подразделения ЕС East StratCom Task Force и отметили, что эти выводы указывают на их точку зрения.

«Мы должны продолжать брать за основу их (East StratCom Task Force. — «Газета.Ru») многолетний опыт для раскрытия пропагандистских мифов и стратегий по дезинформации», — подчеркнули парламентарии.

Ряд британских СМИ, в частности газеты The Guardian и The Telegraph, ранее сообщали о докладе ЕС, согласно которому российские СМИ якобы участвуют в дезинформации в странах Евросоюза по поводу их борьбы с коронавирусом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на такие утверждения констатировал, что русофобская одержимость на Западе продолжается и в условиях пандемии.

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее призвал правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) не распространять ложные сведения о якобы неготовности властей России к борьбе с пандемией коронавируса.

«Призываем <...> не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией. Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — написал он в письме на имя исполнительного директора HRW Кеннета Рота.

Антонов обратил внимание, что сегодня мир как никогда нуждается в совместных усилиях по борьбе с коронавирусом, а не в «фейковых новостях и попытках посеять рознь, враждебность, разжечь ксенофобию (русофобию)».

Незадолго до этого американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в намеренной дезинформации граждан и дискредитации усилий США по борьбе с пандемией коронавируса. Как заявил Помпео во время брифинга в администрации главы Соединенных Штатов, эти страны используют распространение ложной информации «в своих скоординированных усилиях, направленных на то, чтобы принизить то, что делает Америка».

«Мы говорили этим странам напрямую, что они должны перестать это делать, что мы это не одобряем», — подчеркнул госсекретарь.

Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя это заявление, призвал не «валить с больной головы на здоровую». «Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — написал сенатор в Twitter.

Официальный представитель китайского министерства иностранных дел Гэн Шуан, в свою очередь, назвал обвинения в адрес России, Китая и Ирана попыткой Соединенных Штатов «перевести подозрения на других».

Он отметил, что США одновременно обвиняют другие страны в распространении ложной информации и «очерняют Китай». При этом китайская сторона своевременно передала информацию о коронавирусе международному сообществу, напомнил Шуан.

«Эта комедия США с распространением слухов и попытками перевести подозрения на других выглядит слишком неуклюже», — подчеркнул представитель МИД Китая.