«Мы не должны пьянеть»: Макрон — о российской помощи Италии

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал «не пьянеть» от помощи, которая поступает от России и Китая наиболее пострадавшей в Европе от пандемии коронавируса Италии.

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Макрон был возмущен тем, что итальянские власти уделяют много внимания помощи, которая поступает именно из Москвы и Пекина. А не от ближайших соседей.

«Почему не сказать, что Франция и Германия доставили в Италию два миллиона масок и десятки тысяч халатов?» — посетовал политик телеканалу France 24.

Но в то же время он признал, что этой помощи недостаточно. Макрон заверил, что Франция будет и дальше поддерживать Италию. «Мы не должны пьянеть от того, что говорят наши международные партнеры и конкуренты», — добавил Макрон.

В конце прошлой недели в Италию начали поступать самолеты из России с необходимым оборудованием и персоналом для помощи итальянскому народу, который больше всех в мире пострадал от коронавируса. Сейчас там выявлено свыше 97,6 тыс. заболевших, из них почти 11 тыс. зараженных погибли.

Всего в рамках операции «Из России с любовью» в Италию прибыли 15 самолетов. Они доставили около ста российских военных вирусологов и эпидемиологов, восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом. Кроме того, российские власти решили помочь стране, поставив оборудование для диагностики заболеваний и дезинфекции помещений.

В среду, 25 марта, российские специалисты прибыли в итальянский Бергамо. Этот город является одним из самых пострадавших районов страны из-за пандемии. Только среди его жителей с 1 по 24 марта зафиксировано в четыре раза больше смертельных исходов, чем в аналогичный период за последние десять лет.

О том, как Россия помогает Италии, было показано по местному новостному телеканалу Tgcom24. Ведущий обратил внимание, что в Италию прибыли не только медикаменты и специальное оборудование, но и российские специалисты, которые занимаются борьбой с угрозами биологического характера.

В репортаже автор рассказывает, как в страну прибыли 104 медика, которые сразу приступили к работе. «Команды суперэкспертов с оборудованием, которое уже было применено в борьбе с вирусом Эбола», — отмечает репортер.

В первый день работы россияне продезинфицировали площадь, равную почти 2 тыс. кв. м. Специалисты обрабатывали все комнаты и палаты одного из домов престарелых в окрестностях города Бергамо. Этот пансионат был переоборудован под прием заболевших коронавирусом. Всего в провинции Бергамо российские специалисты намерены провести дезинфекцию в помещениях 65 учреждений для пенсионеров, отмечает итальянский корреспондент.

Они делают это при полной экипировке: глухой костюм биозащиты, маска, респиратор, перчатки и бахилы. Во время дезинфекции обрабатываются все поверхности комнат, в том числе двери, дверные проемы, шторы, окна, телевизоры, кровати, матрасы и другие предметы, находящиеся в палатах. Ранее телеканал «Звезда» публиковал видео того, как это происходит.

Накануне, 28 марта, в Минобороны России сообщили, что российские и итальянские военные специалисты полностью продезинфицировали пансионат для пожилых людей «Хунейгер» в городе Альбино.

«Российские военные специалисты приступили к противоэпидемическим мероприятиям в здравоохранительных учреждениях области Ломбардия. Бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей «Хунейгер» в городе Альбино», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, всего было обработано более 4 тыс. кв. м — как внутри, так и снаружи (подъездные дороги). В работе были задействованы мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

В планы российских специалистов на субботу входила также обработка еще двух лечебных учреждений Италии.

Итальянцы, в свою очередь, благодарят Россию за предоставленную помощь. К примеру, артист Энцо Гинацци, который более известен под псевдонимом Пупо, записал видеообращение, которое было опубликовано на странице российского консульства в Милане в Facebook.

«Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Я был уверен, что российские братья ни в коем случае не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!» — сказал он и спел песню «Есть только миг».

Ранее в СМИ появились спекуляции на тему эффективности предоставленной Россией помощи. Издание La Stampa со ссылкой на источники заявило о том, что 80% этой помощи не принесут должного результата и делается все для того, чтобы получить политические дивиденды.

В ответ на это ряд пользователей из других стран и иностранные СМИ возмутились этим материалом. Например, французское издание Agoravox отметило, что статьи, где критикуется российская помощь Италии, являются нападками «дезинформационной машины». В материале отмечалось, что Россия «продолжает тушить мировой пожар, защищать мир и помогать народам выжить» при пандемии, «несмотря на санкции ЕС и НАТО».