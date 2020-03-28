«Эпидемия национализма»: Украине ответили на предложение создать базу НАТО

В Госдуме считают, что не стоит воспринимать всерьез звучащее со стороны Украины предложение разместить в Азовском море военно-морскую базу НАТО. Такое мнение выразил депутат российской Госдумы Андрей Козенко. Он уточнил, что такое предложение является последствием проявления эпидемии национализма.

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«Пока Украина продолжает оголтело взывать к Западу, действующим членам НАТО помогает, как это ни парадоксально, Россия. Я говорю об Италии и ситуации с коронавирусом. Там уже меняют потихоньку флаги ЕС на российские.

На Украине, к сожалению, помимо коронавируса еще и эпидемия национализма, поэтому рассчитывать на адекватность пока не приходится», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

По словам Козенко, именно поэтому в соседней с Россией стране «продолжаются подстрекательства с подленькими предлогами и обвинениями России в агрессии», несмотря на то, что Европа признала Россию страной-миротворцем.

Россия ранее направила технику и персонал для помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса (на данный момент число жертв в этой стране максимальное по сравнению с другими государствами). 27 марта российские специалисты совместно с итальянскими военными приступили к дезинфекции пансионатов в Бергамо, где находятся пациенты с этим заболеванием. 28 марта подобная процедура прошла в пансионате для пожилых людей «Хунейгер» в городе Альбино.

Козенко также выразил мнение, что в дальнейшем НАТО будет не до Украины. Этому могут послужить несколько причин, начиная от несоответствия идеологий до необходимости прекращения финансирования Украины в условиях кризиса.

«Предлагаю создать более реальную петицию: в поддержку бессрочного базирования Черноморского флота России как единственного гаранта мира и стабильности в Азово-Черноморском бассейне и за создание союзного государства Украины с Россией и Белоруссией, с немедленным проведением референдума на Украине по этому поводу и досрочными выборами всех органов власти», — сказал собеседник агентства.

Козенко добавил, что у Крыма уже есть опыт проведения референдумов. «Думаю, проведение его на Украине — дело времени», — добавил политик.

Ранее на сайте официального интернет-представительства президента Украины была опубликована петиция, в которой предлагалось создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО на юго-востоке Украины. Предполагалось, что она будет размещена в Мариуполе Донецкой области. В качестве причины создания такого подразделения называлась «постоянная угроза и некорректное поведение» России. К слову, это основной тезис, который использует в своей военной политике НАТО по отношению к России.

В свою очередь сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в разговоре с РИА «Новости» назвал это предложение глупостью.

Он так же, как и Козенко, выразил мнение, что пандемия коронавируса отодвинет интересы Украины, ее «тема, и так уже давно не интересная на Западе, отойдет совсем уже на десятые роли». «Вот и пытаются некоторые альтернативно одаренные личности такими вот глупыми поводами напомнить об Украине миру», — считает собеседник агентства.

Он отметил, что точно также можно создать петицию с предложением перенести стартовую площадку американских шаттлов с мыса Канаверал на Украину, чтобы таким образом обезопасить страну от «космической угрозы вторжения».

В марте 2014 года после того, как на Украине прошел госпереворот, местные власти Крымского полуострова провели референдум с целью определить желание граждан стать россиянами и присоединить этот регион к России. Абсолютное большинство из пришедших проголосовали «за». Однако это волеизъявление крымчан до сих пор не признает ряд стран, в частности, Европа и США. Они посчитали, что референдум был проведен незаконно. Украина в то же время считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Когда президент страны Владимир Зеленский вступал в должность, он отметил, что одной из целей его президентства является возвращение полуострова.