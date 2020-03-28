«Временно ограничить движение»: Россия закрывает все границы

Россия должна полностью ограничить движение через границы страны, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Это ограничение касается всех видов пропускных пунктов и связано с распространением коронавируса по всему миру.

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«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в поручении главы правительства России.

Исключение, в частности, составляют дипломаты, водители грузовиков, которые следуют по международному рейсу, а также людей, которые вынуждены покинуть страны из-за смерти близкого человека, жителей Калининградской области.

Ранее власти страны временно приостановили регулярное и чартерное авиасообщение с иностранными государствами. В качестве исключения до сих пор курсируют рейсы, которые доставляют россиян на родину из других стран.

Так, только на 28 марта было запланировано 92 чартерных рейса для того, чтобы вывезти граждан России из-за рубежа в связи с активным распространением коронавируса, сообщает Росавиация.

В сообщении говорилось, что рейсы планируются из стран, «где, по мнению МИД РФ, требуются экстренные меры». В качестве примера Росавиация привела несколько рейсов. Так, пассажирские перевозки будут из Ла-Романа, Доминиканская Республика, предварительно 363 человека, намечен также вывозной рейс из Дубая. Этим рейсом будут, по предварительным данным, перевезены 189 человек. Еще один рейс из Кишинева доставит порядка 165 россиян.

На воскресенье, 29 марта, планируется вывезти граждан России из Денпасара (Индонезия). Идет продажа билетов, воздушное судно рассчитано на 457 кресел. На понедельник запланирован рейс из Мексики, на котором собираются перевезти 214 граждан. Есть также запланированные чартерные рейсы из Дели, Калькутты, Гоа, Занзибара, с Маврикия и Сейшельских островов. Но, например, рейс из Дели еще ожидает подтверждения индийских властей. Вывоз 141 россиянина из Калькутты тоже прорабатывается российским МИДом.

Возможно 31 марта — 1 апреля состоится рейс по маршруту Москва — Рио-де-Жанейро (Бразилия) — Лима (Перу) — Варадеро (Куба) — Москва. планируется, что будут вывезены 524 россиянина. Но пока ожидается разрешение от властей Перу и прорабатывается вопрос посадки в Варадеро.

В то же время российское правительство выделило 1,5 млрд руб. из своего резервного фонда, чтобы возместить убытки авиакомпаниям, которые занимаются вывозом россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавируса.

Эти деньги будут предоставлены в этом году в качестве субсидий на «возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу из иностранных государств» с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией россиян и «граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию России в целях дальнейшего следования в государства своего гражданства».

Росавиация должна проконтролировать использование выделенных средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

Возвращаясь к полному закрытию российских границ, будет, в частности, перекрыто сообщение с Белоруссией. Об этом намерении властей стало известно почти две недели назад. Когда белорусский президент Александр Лукашенко об этом узнал, он был очень возмущен и удивлен таким поступком со стороны «родной России».

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — сказал глава республики.

Лукашенко негодовал, так как он уверенно заявил, что в его стране ситуация с распространением COVID-19 относительно спокойная, в то время как Россия якобы «вся полыхает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — отметил Лукашенко. Тогда же он подчеркнул, что «мир с ума сошел от коронавируса».

Глава республики напомнил, что ранее страны переживали и более, по его мнению, серьезные болезни. В качестве примера он назвал свиной, птичий грипп, атипичную пневмонию.

Распространение коронавируса началось в декабре прошлого года в китайском многомиллионном городе Ухань. После вирус стал попадать в другие страны. в настоящий момент основными очагами инфекции являются США, Италия и Испания. В этих странах наблюдается самый большой прирост заболевших. Например, в США выявлено более 112 тыс. заболевших, когда по всему миру зафиксированы более почти 629,5 тыс. человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат.