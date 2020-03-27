«Китай прошел через многое»: зачем Трамп мирится с Си

27 марта после переговоров в формате G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону потенциальное сотрудничество двух стран в связи с пандемией.

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«Во всех деталях мы обсудили коронавирус, разоряющий большую часть нашей планеты. Китай прошел через многое и хорошо осознает все то, что касается этого вируса. Мы тесно работаем вместе. С большим уважением!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что отношения между сторонами действительно находятся на критическом уровне. При этом он выразил надежду, что США сделают шаги для их улучшения.

«В нынешних обстоятельствах Китай и США должны объединиться для борьбы с эпидемией»,

— говорится в сообщении Си Цзиньпина. Китайский лидер также отметил, что департаменты здравоохранения обеих стран поддерживают между собой связь.

Пекин выразил надежду на то, что Вашингтон сможет защитить жизни и здоровье китайских граждан, находящихся в США. Трамп, в свою очередь, пообещал сделать это. Кроме того, по сообщениям китайских СМИ,

глава Белого дома в ходе телефонного разговора заявил, что опыт Пекина в борьбе с коронавирусом дал ему «большое вдохновение».

Эпидемия в Китае действительно пошла на спад. Перелом в почти трехмесячной борьбе Пекина с коронавирусом произошел неделю назад, когда за день не было зафиксировано ни одного случая локального заражения. Жизнь в Китае постепенно входит в привычное русло, хотя по-прежнему возникают отдельные случаи заражения.

США же, напротив, вышли в лидеры по количеству выявленных случаев инфицирования, сместив КНР на второе место. По данным университета Джона Хопкинса, в США заразились 82 404 человека. В Китае же выявлено 81 782 случая заболевания.

В ходе телефонных переговоров председатель КНР выразил готовность помогать США в борьбе с пандемией, в том числе медикаментами.

«Китайская сторона готова продолжать предоставлять информацию и опыт с США без оговорок, — говорится сообщении. — Китайская сторона понимает текущие трудности США и готова оказать поддержку в рамках возможностей».

Беседа между лидерами прошла на фоне почти двухлетнего экономического конфликта.

В январе стороны подписали первую фазу торговой сделки, что вызвало надежду на улучшение отношений. Однако, когда разразилась пандемия коронавируса, ситуация, напротив, усугубилась.

В феврале, когда в Пекине сохранялся кризис, вызванный эпидемией, МИД КНР выступил с заявлением, осуждающим введение режима ЧС в Соединенных Штатах. Тогда же Пекин раскритиковал решение США отказать во въезде иностранцам, посещавшим недавно Китай.

«Как говорится, друг познается в беде. Многие страны предлагают Китаю помощь и поддержку различными способами. Напротив, комментарии и действия США не основаны на реальной оценке ситуации и являются крайне вредными», — уточнили в МИД КНР.

После этого последовало сразу несколько раундов публичных перепалок на тему коронавируса. Все они проходили на фоне заявлений Трампа, в которых он упорно продолжал называть вирус «китайским».

Сперва Китай сетовал, что Вашингтон не предложил ему свою помощь. Затем в марте советник президента США Роберт О'Брайен сообщил, что в пандемии виноват Китай, который слишком поздно отреагировал на вспышку коронавируса в стране, а также предоставлял недостаточно прозрачную информацию о борьбе с ней. О'Брайен предположил, что промедление Китая «обошлось миру в два месяца», в течение которых можно было подготовиться к эпидемии.

В ответ заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь предположил, что коронавирус мог быть завезен в китайский город Ухань американскими военными. Представитель МИД КНР Гэн Шуан также заявил, что Вашингтону следует прекратить перекладывание ответственности на других за то, что они впустую растратили время на подготовку к эпидемии.

23 марта Дональд Трамп в ходе брифинга признался, что по-прежнему «немного сердит» на Пекин из-за пандемии.

«Как бы я ни уважал Китай и председателя Си..., я немного сердит на Китай, честно говоря, — сказал Трамп. — Они должны были рассказать нам об этом».

Смена риторики в отношениях двух стран может быть обусловлена не только увеличением масштаба эпидемии в США, но и тем, что мировые лидеры постепенно пришли к необходимости консолидации перед главным на сегодняшний день вызовом.

«Чтобы справиться с этой пандемией, нам как никогда необходимы глобальные действия, солидарность и международное сотрудничество. Мы убеждены, что, работая сообща, мы ее преодолеем. Мы защитим жизни людей, восстановим стабильность глобальной экономики и заложим прочные основы для сильного, устойчивого, сбалансированного и всеохватывающего роста», — говорится в итоговом заявлении лидеров «двадцатки».