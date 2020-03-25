«Не время для поиска виновных»: как G7 борется с пандемией

Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) провели видеоконференцию, на которой согласовали основные направления для совместной работы по противодействию мировой пандемии коронавируса. Об этом по итогам переговоров сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

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Изначально была запланирована встреча министров «семерки» в американском Питтсбурге, однако, в связи с пандемией коронавируса было принято решение изменить формат саммита. По последним данным, всего в мире коронавирусом заразились более 445 тысяч человек.

В связи с этим Маас отметил, что в первую очередь перед странами стоит задача справиться с медицинскими последствиями распространения вируса, в том числе за счет создания лекарства и вакцины, ограничить распространение болезни и оказать поддержку странам, которые хуже других защищены от пандемии.

Вторым важным направлением совместной работы стран G7 было названо преодоление экономического кризиса, вызванного пандемией.

Государства-члены «Большой семерки» намерены «сформулировать общий международный ответ для защиты глобальной торговли, действующей на основе правил».

Как отметил Маас, антикризисные меры были предложены Германии совместно в Великобританией. Однако по итогам переговоров тему коронавируса также поднял и госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, на встрече активно велось обсуждение «кампании дезинформации», которую якобы ведет Китай в отношении ситуации с коронавирусом. «Вы видите и в соцсетях, и от высокопоставленных китайских чиновников, что это были якобы США. Это просто сумасшествие. Сейчас Китай стал продавать меньше продукции и хочет выставить себя в лучшем свете, пытаясь найти виновного.

Это не время для поиска виновных. Это время для того, чтобы найти решение», — сказал Помпео.

Помимо коронавируса главы МИД стран G7 обсудили и другие актуальные вопросы. В частности, стороны обменялись мнениями о ситуации в Ливии, внутреннем кризисе в Афганистане и возможности предоставления Сирии гуманитарной помощи.

Антикризисный блицкриг

Эта «онлайн-встреча» глав внешнеполитических ведомств не стала первой в своем роде. 16 марта лидеры стран G7 также в формате видеоконференции обсуждали возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио. В итоге премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил перенести Олимпиаду на год, и МОК дал на это согласие.

Саммит G7, намеченный на июнь в резиденции президента США в Кэмп-Дэвид, также отменен. Вместо этого глава Белого дома предложил провести переговоры по видеосвязи в апреле, мае и июне.

Своим главным приоритетом участники «семерки» тогда объявили борьбу с коронавирусом и минимизацию урона мировой экономике в связи в пандемией.

«Действуя вместе, мы будем работать над устранением медицинских и экономических рисков, вызванных пандемией COVID-19, и создадим основу для восстановления сильного, устойчивого экономического роста и процветания», — говорится в совместном заявлении G7.

При этом распространение коронавируса уже стало поводом для возникновения новых противоречий между странами. Европа, например, недовольна попытками США переманить немецкую компанию CureVac, которая разрабатывает экспериментальную вакцину от коронавируса. Впрочем, на следующий день после встречи лидеров G7 представители компании опровергли эту информацию

Как заявил CNN экономический советник Трампа Ларри Кудлоу, все участники «семерки» согласились «сделать все, что нужно» для борьбы с пандемией как с медицинской точки зрения, так и с экономической. По его словам, переговоры прошли в крайне благоприятной обстановке:

«Степень сотрудничества, координации была фантастической».

В понедельник же состоялась видеоконференция министров финансов G20.

«Видеоконференция министров G20: подтверждение серьезного экономического воздействия санитарного кризиса на мировой рост, финансовая поддержка развивающихся стран, подготовка общей стратегии по преодолению кризиса», — написал в своем Twitter министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

В результате переговоров министры финансов договорились о разработке «плана действий» по реагированию на пандемию, которая, как ожидается, может вызвать глобальную рецессию.

Из-за введения карантинных мер в большинстве стран, многие жители не могут работать, представители среднего и малого бизнеса испытывают проблемы, многие уже лишились своих рабочих мест. Для некоторых стран подобные кризисные тенденции могут ощутимо повлиять на экономику, соответственно, проблема требует скоординированного ответа. В результате переговоров стороны договорились в условиях эпидемии коронавируса сохранять экспансионистскую денежно-кредитную политику, направленную на увеличение объема денежной массы, настолько долго, насколько это будет необходимо.

Остается нерешенным вопрос методов помощи наиболее пострадавшим от вируса странам, таким как Италия и Иран.

В Италии по состоянию на 25 марта зафиксировано более 69,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 6820 случаев оказались смертельными, еще 8326 пациентов вылечились. Больницы по всей стране переполнены, врачи не справляются, защитного оборудования и аппаратов ИВЛ критически не хватает. Рим надеялся на помощь членов ЕС, однако, европейские страны опасаются повторить путь Италии и с предоставлением помощи не спешат.

В целом, первой реакцией Евросоюза на коронавирус не был скоординированный ответ из Брюсселя. Каждый член содружества действовал по своим соображениям, все большее число стран закрывали границы друг от друга. Лишь 17 марта Евросоюз закрыл границы Шенгенской зоны, хотя вирус уже проник и широко распространился внутри Европы. Решение, к слову, стало результатом экстренного саммита глав стран ЕС, который также проводился в формате видеоконференции.

Число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 27 тысяч, из них – более двух тысяч со смертельным исходом. Тегерану была предложена помощь от США, однако отношения между странами остаются враждебными после введения Вашингтоном санкций в отношении Ирана. Из-за них духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи отверг американскую гуманитарную помощь.

Онлайн-дипломатия

Прогнозировать, как долго продлится пандемия, сейчас невозможно. Однако, всему миру приходится привыкать к ограничениям, связанным из-за коронавируса, а также приспосабливаться к ним.

Проведение саммитов и международных переговоров по видеосвязи — единственный способ не приостанавливать коммуникацию между странами, что крайне важно в нынешних условиях.

«Онлайн-конфереции являются эффективной заменой не встречи как таковой, а эффективной заменой отсутствия встречи.

Если мы выбираем между переносом встречи, срывом встречи или откладываем обсуждения вообще на неопределенный срок, то, конечно, онлайн — это эффективная замена при таком сценарии», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдекана по науке факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, эксперт клуба «Валдай», Анастасия Лихачева.

При этом она отмечает, что, если речь идет о принципиально важных темах, касающихся безопасности, или вопросах, связанных с урегулированием кризисных ситуаций, «которые требуют так называемой персональной химии, то онлайн проигрывает».

«Между военными существуют постоянные виды связи, которые предполагают решение срочных вопросов. В таких случаях лидеры не привлекаются, проблемы решаются профильными специалистами. Роль лидера – это создание политической надстройки по вопросам национальной безопасности. Здесь онлайн проигрывает личным встречам.

По крайней мере, пока у нас не выросло поколение политических лидеров, для которых онлайн-общение практически столь же привычно, что и личное», — отмечает эксперт.

Впрочем, в сложившихся обстоятельствах, переговоры по видеосвязи остаются единственным возможным, и не самым плохим вариантом. Однако новый формат международных переговоров все же лишает политических лидеров значимого инструмента дипломатии.

«То, чего онлайн-форматы дать не могут, так это решения кулуарных вещей. С этим онлайн пока не справляется. Ценность открытого личного общения только повышается, что, собственно и показывают нынешние антивирусные меры», — считает Анастасия Лихачева.