«Люди должны знать»: Россия может помочь США с COVID-19

Если будет нужно, то Россия готова оказать США помощь в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Простые американцы должны знать — Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — подчеркнул дипломат.

Дипломат подчеркнул, что домыслы и дезинформация о якобы «несостоятельности» российской системы диагностирования коронавируса недопустимы.

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«Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию», — говорится в заявлении посла. Он отметил, что пандемия COVID-19 — это глобальная угроза, которая требует совместного ответа. На этом фоне попытки части американской прессы и телевидения «использовать чрезвычайную ситуацию в узкоконъюнктурных интересах или для самопиара не выдерживают критики».

Антонов также призвал США отказаться от «блокового мышления» (то есть мышления времен противостояния блоков НАТО и социалистического, «холодной войны») и не переключать общественное внимание в Америке с пандемии на положение дел в России.

«Делается все неуклюже, грубо, с тиражированием лжи», — возмутился посол. Он также подчеркнул, что никто в России не скрывает остроты проблемы, а правительство открыто к сотрудничеству и намерено купировать сложившуюся угрозу здоровью людей.

В пользу эффективности мер, принимаемых властями РФ, говорит и удивительно низкое число зараженных COVID-19 в стране, резюмировал Антонов. По последним данным, в России заразились 495 человек, а в США — более 55 тыс., скончались почти 800 американцев.

23 марта Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возвращения американцев с удаленной работы на рабочие места.

По данным агентства, глава государства в узком кругу уже начал обсуждение вопроса «о возвращении нации к нормальной жизни». Как отмечается, американский лидер инициировал переговоры на данную тему на фоне роста подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США.

25 марта Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что хотел бы отменить ограничение на въезд в Соединенные Штаты из стран со сложной эпидемической обстановкой к Пасхе, 12 апреля — по григорианскому календарю. Ранее США ввели запрет на въезд в страну людей из стран, где диагностирован коронавирус. Кроме того, в стране были ограничены перемещения по земле через южную и северную границы.

Трамп также назвал событие, которое может быть страшнее коронавируса. По его словам, это экономическая рецессия.

В то же время, спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис назвала США предположительным новым очагом пандемии коронавируса COVID-19. На брифинге в Женеве специалист заявила, что ускоренный рост числа случаев заражения — причина подобных прогнозов.

«Мы фиксируем очень быстрый рост случаев в США, поэтому это возможно», — заявила Харрис.

Генеральное консульство России в Нью-Йорке призывает российских граждан покинуть Соединенные Штаты в связи с пандемией коронавируса нового типа. На данный момент осуществляются регулярные рейсы из США в Россию, после 29 марта они будут производиться только из Нью-Йорка, отмечает генконсульство.

«Настоятельно рекомендуем гражданам России воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию», — говорится в заявлении. Кроме того, дипмиссия сообщает, что существует вероятность закрытия воздушного пространства США из-за быстрого распространения коронавируса.

24 марта посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не распространять дезинформацию о «неготовности» российских властей к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

По словам дипломата, сейчас нужно объединять усилия, а не сеять русофобию. Он также напомнил, что Россия уже помогает Италии.

Как стало известно, в Италию было отправлено 20 машин, а также 66 военнослужащих войск РХБЗ. Их доставили в страну 14 транспортных самолетов Ил-76. В Риме первый борт встречал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

В своем письме посол РФ в США Анатолий Антонов также заявил, что особую актуальность на фоне увеличения масштабов коронавирусной эпидемии в США приобретает тема российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.