«Сделайте хоть что-то»: положение Донбасса в эпоху коронавируса

Министры иностранных дел Германии и Украины Хайко Маас и Дмитрий Клуба провели онлайн-переговоры, по итогам которых глава германского МИД заявил: ситуация с коронавирусом может спровоцировать гуманитарную катастрофу в Донбассе. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Коронавирус не знает никаких границ. Ни настоящих, ни придуманных»,

— заявил Маас. Он призвал власти Украины принять меры для предотвращения кризиса, в частности обеспечить поставки необходимых для поддержания жизнедеятельности и охраны здоровья людей граждан и препаратов.

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Глава МИД ФРГ надеется, что критическая ситуация побудит стороны к быстрому решению конфликта. «Именно сейчас нам нужен прогресс в выполнении решений нормандского саммита в Париже и минских договоренностей. Это касается разведения войск, большего количества пунктов пересечения линии разграничения, поддержки гражданского населения и соблюдения прекращения огня», — говорит он.

Однако пока реальность никак не коррелирует с пожеланиями немецкого министра.

О какой-либо поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны украинских властей речи не идет. Эпидемия фактически изолировала Донбасс от остальной Украины. Решение Киева о закрытии границ, принятое 16 марта, распространялось и на линию соприкосновения с самопровозглашенными республиками. Еще два дня спустя ДНР и ЛНР ответили зеркально и закрыли границы со своей стороны.

Примечательно, что решение о самоизоляции от ЛДНР украинские власти мотивировали тем, что в республиках якобы критическая эпидемиологическая обстановка. Еще 13 марта глава МВД Арсен Аваков говорил, что на неподконтрольных Киеву территориях выявлено как минимум 12 случаев заражения.

В любом случае, жители ЛНР и ДНР могут рассчитывать только на собственную систему здравоохранения и поддержку со стороны России.

Кроме того, никак не изменилась ситуация с диалогом сторон в Минске. 24 марта стало известно об очередном провале переговоров по согласованию новых участков для разведения сил. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в минской контактной группе Алексея Никонова, Киев отклоняет любые предложения республик и настаивает на невыгодных для них участках. «Украинская сторона затягивает процесс», — сказал он.

25 марта в формате онлайн-конференции состоится еще одно заседание контактной группы. На нем должно быть принято решение о создании Консультативного совета по урегулированию конфликта. В этот совещательный орган с правом решающего голоса должны войти 10 представителей Украины и 10 представителей самопровозглашенных республик. Для России, Германии, Франции и ОБСЕ предусмотрено по одному месту с правом совещательного голоса. В качестве наблюдателей.

Хотя эта мера носит исключительно символический характер, цель которой — показать готовность Киева к диалогу, ее принятие стоит под вопросом. Националисты считают, что украинские власти таким образом де-факто признают ЛНР и ДНР в качестве сторон конфликта, что «снимет с России ответственность». Представители «Движения против капитуляции» уже пригрозили президенту, что подписание договоренностей приведет к массовым протестам, несмотря на карантин.

«Вызванный действиями власти массовый протест еще больше углубит кризис, порожденный пандемией и неизбежными экономическими потрясениями»,

— говорится в их заявлении.

Шанс на создание Консультативного совета все еще есть. Эту идею активно продвигает ставленник президента Владимира Зеленского — советник секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Украины Сергей Сивохо. Кроме того, есть основания считать, что угрозы националистов о массовых протестах не будут реализованы.

«Я уверен, какие бы ни были заядлые протестующие, никому не охота скапливаться и повышать риск своего заражения, — говорит «Газете.Ru» научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. — Сейчас эпидемия по крайней мере воспринимается как огромный риск фактически во всем мире. Ну и в этой ситуации тематика протестов уходит в тень, потому что встает вопрос о личной безопасности».

Если подписание договоренностей сорвется, мирный процесс в Донбассе будет де-факто поставлен на паузу.

Создание Консультативного совета было обязательным условием Москвы, без которого дальнейшее урегулирование в Донбассе будет невозможным. «Там говорили Киеву — сделайте хоть что-то, чтоб показать движение. Хоть какие-то маленькие шаги. Без этого никакие другие вопросы, включая обмен пленными, решатся не будут», — цитирует издание «Страна.ua» слова источника, близкого к переговорному процессу в Минске.

Преодолеть негативные последствия провала переговоров Киеву будет непросто. Очередная встреча нормандской четверки изначально должна была пройти в апреле, однако ситуация с коронавирусом вероятно отложит ее на неопределенный срок. Согласится ли Москва на встречу при фактическом отсутствии прогресса — также сомнительно.

А отмена нормандского саммита, в свою очередь, неминуемо поставит крест на плане Зеленского провести в октябре выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

Впрочем, представители «партии войны» такой расклад воспринимают как позитивный. «Пандемия коронавируса, как бы это цинично ни звучало, дает шанс президенту Украины не плестись в хвосте инициатив Москвы», — пишет в колонке для DW украинский журналист Сергей Руденко.