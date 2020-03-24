Не надо русофобии: посол РФ ответил правозащитникам

Российский посол в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW) не распространять дезинформацию о якобы неготовности властей РФ к борьбе с пандемией коронавируса. Об этом он написал в письме на имя исполнительного директора HRW Кеннета Рота, передает ТАСС.

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«Призываем <...> не дезинформировать своих читателей в Нью-Йорке и по всему миру о деятельности российского правительства в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Принятые своевременно меры позволили нам противостоять этой новой глобальной угрозе значительно эффективнее тех стран, которые HRW традиционно избегает критиковать», — говорится в письме дипломата.

Антонов подчеркнул, что сейчас мир как никогда нуждается в совместных усилиях по борьбе с коронавирусом, а не в «фейковых новостях и попытках посеять рознь, враждебность, разжечь ксенофобию (русофобию)». Он также напомнил, что Россия уже оказала «реальную и востребованную» помощь Италии.

«Сейчас самое главное — спасение человеческих жизней», — заявил посол. На днях Россия направила в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. Как стало известно, в Италию было отправлено 20 машин, а также 66 военнослужащих войск РХБЗ. Их доставили в страну 14 транспортных самолетов Ил-76. В Риме первый борт встречал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Исполнительный директор HRW Кеннет Рот ранее в своем твиттере написал, что усилия России по борьбе с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 недостаточны.

«Правительство [президента РФ Владимира] Путина ничего не делает, чтобы остановить богатых россиян от покупки аппаратов искусственной вентиляции легких и создания частных клиник у себя дома «на всякий случай», если они схватят COVID-19, оставляя обычных русских один на один с вероятной нехваткой этого жизненно важного оборудования», — заявил глава правозащитной организации.

Так он прокомментировал статью в Moscow Times о том, что богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ. Скриншот твита Кеннета Рота в своем Facebook опубликовала российская дипмиссия.

Отметим, что Минздрав России вскоре после появления сообщений о скупке богачами аппаратов ИВЛ объяснил, что приобретение такого медицинского оборудования бессмысленно. Необходимость применения аппаратов ИВЛ может определить только врач в условиях стационара и с помощью дополнительных технологий, применяемых только в больницах.

В своем письме посол РФ в США Анатолий Антонов также заявил, что особую актуальность на фоне увеличения масштабов коронавирусной эпидемии в США приобретает тема российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.

Он отметил, что Россия и раньше, до пандемии, пыталась привлечь внимание правозащитников к бедственному положению заключенных в США россиян.

«Теперь ситуация обостряется. Рассчитываем, что в экстремальных условиях Human Rights Watch проявит больше гуманности и откликнется на наш призыв о помощи россиянам», — подытожил посол РФ в США.

Он также прикрепил к письму фотографию российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в Штатах, с призывом освободить его.

Накануне россиянка Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы в октябре 2019 года, призвала главу МИД России Сергея Лаврова содействовать изменению условий содержания или депортации на родину российских граждан, отбывающих сроки в тюрьмах США, Греции, Франции и других стран из-за угрозы заражения коронавирусом. В их числе она назвала и Ярошенко — он был арестован в Либерии почти 10 лет назад, в мае 2010 года. Его обвинили в подготовке контрабандной доставки на территорию США крупной партии кокаина.

После этого российского летчика отправили в Америку, где приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима. Адвокаты Ярошенко неоднократно утверждали, что в тюрьме с ним обращаются ненадлежащим образом. По их словам, в связи с негуманностью обращения и недостатком внимания со стороны медиков у Ярошенко ухудшилось состояние здоровья. Сам осужденный россиянин жаловался на дискриминацию в тюрьме.