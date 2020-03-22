«Убирайтесь на родину»: Лондон прогоняет европейцев

Британское правительство начало отказывать гражданам стран Европейского союза в получении права на работу в Великобритании после Brexit. Ситуация пока не выглядит угрожающей, однако европейские СМИ пишут, что тенденция на рост числа подобных решений Лондона уже прослеживается. Только в феврале не было удовлетворено 300 заявок, в марте, как ожидается, их количество увеличится.

Из этих 300 заявлений только шесть были отклонены из-за того, что мигрант допустил серьезные правонарушения. Остальные же граждане европейских государств не смогли доказать правомерность своего пребывания в Великобритании, пишет журнал Politico.

При этом британское министерство внутренних дел отчиталось, что отказом ответили на заявки, которые рассматривались в течение нескольких месяцев, но по которым так и не было предоставлено достаточной информации.

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В настоящее время Великобритания проходит через переходный период, в течение которого должен быть урегулирован статус граждан государств Европейского экономического пространства и Швейцарии. Желающие остаться жить, работать и получать доступ к государственным услугам Великобритании должны доказать, что они имеют на это право.

К концу февраля министерство внутренних дел Великобритании получило более 3,3 млн обращений о предоставлении статуса резидента, и только за февраль таких заявлений поступило почти 236 тыс. В настоящий момент ответственная за это служба обработала 2,9 млн заявок, 58% из них были удовлетворены (то есть их авторы получили постоянное резидентство).

Еще 41% получили временный статус резидента, что делает подобных иностранных граждан уязвимыми, поскольку им раз в определенный промежуток времени придется получать подтверждение своих прав.

Каков национальный состав мигрантов в распределении временного и постоянного резидентства, не представлено.

При этом уже сейчас известно, что более 19 тыс. человек получили отказы и будут вынуждены покинуть Великобританию. Заявления еще почти 7 тыс. иностранцев по тем или иным причинам были признаны недействительными, что означает, что они могут попытаться подать заявление еще раз.

Министр по будущим границам и иммиграции Великобритании Кевин Фостер заявил, что тот факт, что многие граждане ЕС получили разрешение остаться в Великобритании, является хорошей новостью, поскольку европейцы внесли огромный вклад в экономику Великобритании.

«Мы всегда ищем причины предоставить статус [резидента], а отказы остаются последним средством. Тем не менее они необходимы в небольшом числе случаев, когда человек совершил серьезные правонарушения или просто не имеет права подавать заявление», — так министр объясняет действия Лондона в текущей ситуации.

При этом, если британские политики, по крайней мере на уровне риторики, выражают благосклонность по отношению к трудовым мигрантам, то рядовые жители страны достаточно нервно относятся к приезжим. The Guardian писала, что в день выхода Великобритании из ЕС, 31 января, на одной из многоэтажек города Нориджа (а также на щитах, расположенных на этажах жилого дома) появилось объявление с заголовком «Happy Brexit Day».

«Наконец, мы вернули свою великую страну и теперь хотим прояснить кое-что для жильцов этого дома. Мы нетолерантно относимся к людям, которые говорят на каком-либо другом языке, кроме языка королевы Елизаветы, коим является английский. <…> Если хотите говорить на другом языке, убирайтесь к себе на родину, откуда бы вы ни приехали», — цитируется содержание объявления.

Правда, городские власти быстро отреагировали на инцидент и начали разбирательство.

«Я резко осуждаю этот отвратительный постер. Сделавшие его люди совершили преступление на почве ненависти, это единственно возможная оценка данной ситуации», — заявил член городского совета Нориджа Майк Стонард.

К слову, иностранцы в Великобритании сталкиваются с трудностями не только из-за бытовой нетерпимости. Несмотря на то что иностранные граждане могут находиться на территории страны до конца года, некоторые работодатели уже сейчас требуют от своих сотрудников документы, подтверждающие статус постоянного жителя. Есть сведения и о том, что такие же документы требуют предоставить агентства недвижимости от тех, кто хочет снять жилое помещение в британских городах. Ранее, до официального объявления Brexit, гражданам ЕС не могли отказать в найме комнаты или квартиры.