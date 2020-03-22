«Перед всеми извиняюсь»: депутат парализовал парламент Латвии

Правительство и сейм Латвии перешли на дистанционный формат работы. Такое решение было принято после того, как у одного из депутатов парламента государства подтвердился диагноз коронавирус.

Член латвийского сейма Артусс Кайминьш почувствовал себя плохо еще 17 марта, тогда же он ушел в режим самоизоляции. 20 марта парламентарий сдал анализы, и уже в субботу, 21 марта, был получен положительный результат на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

«Я извиняюсь перед всеми, с кем встречался 15 и 16 марта, призываю и прошу их провериться», — написал депутат в Facebook (цитата по «Sputnik Латвия»).

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Кайминьш принимал участие в работе парламента 15 марта, а 16 марта посещал заседание сейма. На данный момент, по словам самого депутата, он уже рассказал эпидемиологам, с кем именно мог контактировать в эти дни.

В то же время Кайминьш признался, что ему неизвестно, от кого он мог заразиться коронавирусом, учитывая, что в последнее время он не выезжал за пределы Латвии, а также не общался с теми, кто вернулся из-за границы.

Сейчас врачи пытаются определить весь круг общения Кайминьша с 1 марта, который гипотетически мог оказаться под угрозой заражения. За неполный месяц депутат контактировал с депутатами, членами правительства, он принимал участие в работе Совета по сотрудничеству (коалиционных партий).

Из-за инцидента госканцелярия Латвии заявила, что правительство республики переходит на дистанционный режим работы. Премьер-министр уже пообещал, что работа коалиции и заседания правительства будут продолжаться непрерывно, однако в удаленном формате.

В целях безопасности самоизолироваться должны и депутаты сейма, заявила спикер парламента Инара Мурниеце. При этом в субботу у депутатов возникли вопросы относительно того, как организовать такой режим работы, учитывая, что регламент работы парламента не предполагает возможности проводить заседания онлайн даже в режиме чрезвычайной ситуации.

Данный регламент можно пересмотреть, но и для этого необходимо провести очное заседание и проголосовать за соответствующее решение.

Позже точку в этой дискуссии поставил президент Латвии Эгилс Левитс. Выступая в телепрограмме «Панорама», он заявил, что переход на режим самоизоляции для латвийских парламентариев не является конституционной проблемой. К таким выводам он пришел по итогам консультаций с юристами.

Статьи 15 и 21 конституции Латвии указывают, что «вследствие чрезвычайных обстоятельств сейм может собраться в другом месте». Левитс пояснил, что данное положение можно интерпретировать и так, что парламент может продолжать проводить свои заседания «в электронной среде».

«Если инфектологи говорят, что собираться нельзя, то работу надо продолжать удаленно», — заявил латвийский лидер.

Теперь всех депутатов и членов правительства ждет самоизоляция минимум на две недели.

«Теперь у всех — 14 дней карантина, обязательные тесты на COVID-19, под угрозой — семьи, в том числе и моя <…>. В общем, пожелайте мне здоровья, в том числе и психического: в нашем парламенте вообще год за три надо засчитывать», — написала в Facebook член латвийского сейма Регина Лочмеле-Лунева.

В настоящее время в мире зарегистрировано уже более 308 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них 124 — в Латвии. Министерство здравоохранения республики ввело режим чрезвычайной ситуации, который продлится минимум до 14 апреля: все учебные заведения в стране закрыты, массовые мероприятия с числом участников более 200 человек отменены.

Кроме того, Рига закрыла сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через государственную границу, под запретом оказались перевозки воздушным, железнодорожным, морским и автобусным транспортом. При этом грузовое сообщение сохраняется. В том числе не смогут попасть на территорию Латвии и пассажиры из стран-соседей по Балтийскому региону — Литвы и Эстонии.