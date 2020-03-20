Нота РФ: МИД просит Францию отпустить российских туристов

Ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами направило посольство России в Париже министерству иностранных дел Франции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

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Уже несколько дней россияне не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, бросивший якорь недалеко от Марселя. Генконсульство РФ в этом городе пытается организовать их встречу на берегу, но французские власти не дают разрешения.

На борту находятся 35 россиян и 4 гражданина Белоруссии.

Изначально лайнер не должен был заходить в марсельский порт – но из-за пандемии коронавируса и закрытия на этом фоне порта Барселоны в Испании, куда лежал первоначальный курс – команда судна решила попробовать дойти до Марселя. Лайнер вышел в море из аргентинского Буэнос-Айреса и преодолел Атлантический океан.

Кроме того, капитан Costa Pacifica предупредил пассажиров о возможной смене курса – лайнер может дойти до итальянской Генуи. Однако такая ситуация, по словам Захаровой, существенно осложняет транспортировку пассажиров для отправки их в Россию, а граждан зарубежных государств – в их страны.

Представитель МИД РФ выразила надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к ситуации и «приложат максимум усилий», чтобы ее разрешить.

Схожая ситуация сложилась несколько дней назад в Черногории — балканская страна закрыла границы с Россией на фоне распространения коронавируса. Компании «Аэрофлот» и «Победа» заявили, что не могут забрать пассажиров из страны, так как у них нет необходимого разрешения. Власти Черногории согласились выпустить россиян на родину, если черногорцы вернутся из России. Вскоре сторонам удалось договориться и 550 российских граждан смогли вернуться в РФ.

Европейские страны запрещают выход иностранных туристов в своих портах из-за распространения в мире COVID-19.

С 13 марта Россия ограничивает авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и Германией из-за коронавируса. Такое заявление сделал оперативный штаб правительства РФ. Исключение составят некоторые регулярные рейсы — из Москвы самолеты продолжают летать в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж — и обратно.

Первыми попали под запрет рейсы в Китай. В качестве исключения правительство разрешило осуществлять коммерческую эксплуатацию маршрутов только между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом. Об этом в конце января сообщала глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее 11 российских авиакомпаний выполняли в Китай 54 рейса в неделю из 23 российских городов. 8 китайских авиакомпаний выполняли в Россию 37 рейсов в неделю.

Еще в начале февраля круизный лайнер Diamond Princess попал на карантин в порту японской Иокогамы после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. В центре по контролю и профилактике заболеваний рассказали, что у некоторых пациентов нет никаких симптомов заболевания, а у других имеются незначительные симптомы.

23 февраля Минздрав РФ сообщил, что эвакуация россиян, находившихся на борту круизного лайнера, завершена.

«Эвакуация осуществлена авиацией МЧС при поддержке МИД России, посольства РФ в Японии и при участии специалистов Роспотребнадзора, российских врачей, которые обеспечили соблюдение противоэпидемического режима и наблюдение за состоянием здоровья российских граждан. Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

В целом, угроза распространения коронавируса COVID-19 в России является минимальной, заявил спустя некоторое время премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство принимает профилактические и упреждающие меры, а также учитывает фактор пандемии при разработке бюджета до следующего года.