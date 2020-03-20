«Президент — рядовой чиновник»: как Токаев правит в Казахстане

Ровно год назад, 20 марта 2019 года Касым-Жомарт Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана, сменив правившего страной на протяжении 30 лет Нурсултана Назарбаева. Елбасы, как принято называть Назарбаева на родине, оставил свой пост на день раньше, 19 марта. В тот момент председатель сената Токаев автоматически возглавил страну.

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Несколько месяцев спустя, 9 июня он одержал победу на досрочных президентских выборах, заручившись поддержкой 71 процента избирателей. Однако всю полноту власти, которая была у его предшественника, Токаев не получил. Назарбаев сохранил за собой пост председателя Совета безопасности, главы Ассамблеи народов Казахстана и другие должности. Кроме того, он по-прежнему возглавляет правящую партию «Нур Отан», а также остается членом Конституционного совета Казахстана.

Такое положение дел привело к тому, что ни одно решение главы государства по сути не может быть принято без согласования с Елбасы. А значит, с приходом нового президента правление Назарбаева не подошло к концу.

«Главная проблема Токаева в том, что в настоящее время он не является абсолютно самостоятельным, независимым от Назарбаева политиком»,

— говорит Амиржан Косанов, основной конкурент Токаева на президентских выборах. В разговоре с «Газетой.Ru» оппозиционный политик указал на нелепость и опасность ситуации, в которой избранный лидер государства с президентской формой правления не контролирует все рычаги влияния на политическую жизнь страны.

«Когда избранный президент сидит как рядовой чиновник на совещании у первого президента, разве это может не повлиять на общество и элиты?» — задает он риторический вопрос.

По словам политика, недвусмысленное положение нового главы государства провоцирует кланы, которые заинтересованы в том, чтобы президентом стал другой человек. В отдельных казахстанских СМИ, которые контролируются близкими к власти людьми, время от времени начинаются разговоры о других возможных претендентах на «трон», что подрывает авторитет главы государства, считает Косанов.

Впрочем, действия и заявления Касым-Жомарт Токаева показывают, что пока эта ситуация его не смущает. Второй президент неоднократно подчеркивал, что ставит своей целью продолжение и развитие политики Елбасы. Вряд ли этот курс изменится с течением времени: Назарбаев готовил своего преемника без спешки, на протяжении нескольких лет.

«Уже три с половиной года тому назад он [Назарбаев] мне сказал, что «именно ты будешь следующим президентом». Вопрос времени, мы выбирали момент»,

— признавался Токаев в интервью телеканалу Euronews после выборов.

Главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что при выборе преемника одним из ключевых аргументов в пользу Токаева стал его профессиональный опыт.

Будучи главой правительства, а также работая в органах законодательной власти, Токаев принимал непосредственное участие в разработке и воплощении в жизнь либеральных экономических реформ. «По темпам реформирования экономики Казахстан держал всегда первые места на постсоветском пространстве. В какой-то момент Грузия не сильно обгоняла. Но в целом, если брать долгосрочную перспективу, Казахстан всегда был впереди других стран постсоветского пространства», — говорит Казанцев, отмечая, что этот курс сохранился и при новом президенте.

Нетронутой остается и внешняя политика страны, которой Токаев занимался еще как министр иностранных дел. Она направлена на интеграцию со всеми странами мира и создание условий для их взаимовыгодного существования, что позволило Казахстану осуществлять модернизацию страны, привлекать иностранные инвестиции и минимизировать расходы на оборону.

По словам эксперта, главное изменение, которое ждут от Токаева, — это либерализация внутренней политики.

Амиржан Косанов признает, что движение вперед в этом направлении есть, но оно недостаточно. «Тридцать лет стагнации, тридцать лет неподвижности казахстанской политической системы в сторону реформ, тридцать лет все политические законы принимались в угоду одному человеку. Все это привело к тому, что сейчас в обществе есть четкий, достаточно требовательный, принципиальный и настойчивый запрос на демократизацию», — говорит политик.

Андрей Казанцев считает, что темпы отхода от централизованного государства и суперпрезидентской республики объективно не могут быть быстрыми. Осложняют процесс либерализации и многочисленные кризисные ситуации, которые пришлись на первый год президентства Токаева: взрыв военных складов и межэтнические столкновения на юге страны, пандемия коронавируса, падение цен на нефть.

Самый первый кризис своего президентства отчасти спровоцировал сам Токаев.

Его первый указ в должности главы государства — переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан — стал одной из причин протестных акций, прокатившихся по стране перед президентскими выборами.

Комментируя протесты, Токаев заявил о готовности власти к диалогу с оппозицией. Для этой цели он провел главную на данный момент политическую реформу: учредил Национальный совет общественного доверия, а также анонсировал упрощение правил проведения митингов.

Кроме того, за первый год своего президентства Токаев отметился и другими реформами либерального характера: была объявлена борьба с монополией, малый и средний бизнес освобожден от налогов. В социальной сфере проводится адресная помощь, повышается заработная плата учителей, стипендии и так далее.

Пока «казахстанский тандем» Токаева и Назарбаева показывает свою эффективность. И все же ответственность за будущее страны теперь лежит на плечах нового главы государства. «Все равно будет спрос. И история, и граждане и общество будут спрашивать уже не с Назарбаева. Ведь у него есть возможность уйти от ответственности, сказать, что не он является главой государства, а другой человек», — говорит Косанов.