«Коронавирусный психоз»: Лукашенко не поддается панике

Мир переживает «коронавирусный психоз», уверен белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом он сказал во время встречи с руководителями медицинских служб страны, на которой обсудил ситуацию с пандемией коронавируса.

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«Я этот коронавирус называю не иначе как психозом. Вместе мы с вами пережили уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует», — приводит его слова ФАН. Он также отметил:

для Белоруссии «не имеет никакого значения» то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала распространение коронавируса пандемией.

По словам Лукашенко, республиканские власти и раньше внимательно относились к борьбе с разного рода инфекциями.

Глава государства на встрече с медицинскими работниками обратил внимание на неравномерное распределение количества заболевших. Так, он отметил, что «вирус поселился» практически во всех странах, но, например, в Северной Африке заразился только один человек, а в Италии уже умерли 475 заболевших.

По мнению Лукашенко, самая страшная мировая эпидемия — это паника.

Белорусский лидер призвал медиков бороться не только с коронавирусом, но и с другими болезнями, которых в стране немало, особенно в это время года.

«В конце зимы — начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит», — сказал он. Лукашенко напомнил, что только за первые два месяца в прошлом году погибли почти 500 человек из-за заболеваний органов дыхания, в начале этого — 328 человек.

Несколькими днями ранее Лукашенко заявил, что в его стране сохраняется достаточно спокойная обстановка на фоне распространения коронавируса. В связи с этим он был в некотором недоумении, когда 16 марта российские власти объявили, что закрывают границы с Белоруссией.

«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — сказал он, добавив, что это «риторический вопрос», кто от кого должен закрываться, так как Россия, по его мнению, «вся полыхает от коронавируса».

Тогда же глава республики выразил мнение, что «мир с ума сошел от коронавируса». С тех пор ситуация в Белоруссии несколько изменилась. Если 16 марта там было 35 зараженных, то по итогам 18 марта их число увеличилось до 51. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное, так как у большинства инфекция проходит бессимптомно.

Во всяком случае Лукашенко уверен, что ранее были инфекции и пострашнее коронавируса.

«Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы», — обратил внимание глава страны. По его мнению, СМИ и на этот раз будут обвинять, но «через месяц-другой».

На следующий день Александр Лукашенко дал свои рекомендации по борьбе с распространением коронавируса. По его словам, белорусам следует как можно чаще мыть руки.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт — «травить» этот вирус. Но не на работе», — говорит он.

Помимо этого, он посоветовал гражданам ходить в баню. По его словам, китайские ученые «подсказали», что вирус погибает при +60°С.

Однако со словами Лукашенко не согласны российские медики. Так, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн ранее заявил, что употребление алкогольных напитков не поможет ни при излечении, ни при профилактике заболевания. Как передает «Интерфакс», Брюн предупредил, что самочувствие больного будет только ухудшаться, так как сама инфекция представляет для организма токсикоз, а алкоголь его только усугубит.

«Некоторые пьют алкоголь, чтобы обеззаразить ротовую полость и пищевод, забывая, что вирус попадает в организм через слизистые не только ротовой полости, но и глаз и носа, а туда алкоголь залить проблематично», — добавил специалист.

О вспышке коронавируса стало известно в конце декабря прошлого года. Тогда китайские власти сообщили ВОЗ, что в Ухане начала распространяться пневмония, вызванная новым типом коронавируса. В настоящее время в России заражены 199 человек, из них пятеро выздоровели. Всего по миру зафиксированы более 219 тыс. заражения. Жертвами заболевания стали почти 9 тыс. людей, выздоровели более 85 тыс. ранее зараженных.