Украина, газ и вирус: что Лавров обсудил с главой МИД Венгрии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Будапешт выступают за обеспечение прав нацменьшинств на Украине. В том числе Киев обязан соблюдать их языковые и образовательные права, указал министр по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

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«Этого требуют международные обязательства украинского государства, как, собственно, и конституция Украины», — добавил Лавров.

Россия и Венгрия также привержены выполнению Минских соглашений, подчеркнул российский министр, а также решениям, принятым в рамках контактной группы и «нормандской четверки».

Украинский вопрос

Сийярто во время пресс-подхода по итогам встречи в ответ на реплику Лаврова не конкретизировал позицию Будапешта по вопросу соблюдения прав национальных меньшинств на Украине. Впрочем, мнение Венгрии известно.

Больше всего венгерскую сторону беспокоят украинские законы о госязыке и образовании. Будапешт не раз призывал Киев пересмотреть инициативы, которые ущемляют права 150 тыс. этнических венгров, проживающих на украинской территории.

Данные законы фактически лишают нацменьшинства возможности получать образование на родном языке. Россия поддерживает Венгрию в этом вопросе, так как права русских на Украине также ущемляются.

При этом венгерская сторона активно требует от Киева пересмотреть свои спорные инициативы, а в противном случае грозит помешать вступлению Украины в НАТО и ЕС. Формально у Венгрии есть все права для частичной блокировки переговоров Брюсселя с Киевом. К тому же на ее стороне играет венецианская комиссия Совета Европы, которая официально рекомендовала Киеву отказаться от скандальных инициатив или изменить их.

Однако больше всего от европейской интеграции Украину отдаляет конфликт в Донбассе, урегулирование которого напрямую зависит от выполнения Минских соглашений. Киев же пока последовательно уклоняется от исполнения главных пунктов договоренностей — прямых переговоров с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР, о чем не раз говорили в Москве.

Фальсификация истории

Впрочем, Лавров и Сийярто во время встречи говорили не только о ситуации на Украине, но и обсудили ряд ключевых тем международной повестки дня. Одной из них стало сотрудничество России и Венгрии в военно-мемориальной сфере.

»[Это] мы считаем особенно важным в свете предстоящих мероприятий, которые посвящены 75-летию победы во Второй мировой войне», — указал Лавров на пресс-конференции с Сийярто.

Москва выступает за сохранение исторической памяти о Второй мировой войне, добавил глава МИД России, а также против любых попыток фальсификации истории войны или ее итогов.

Стоит отметить, что в последнее время российские официальные лица последовательно заявляют о важности исторической правды. Это связано с тем, что на Западе активно продвигается иная трактовка истории Второй мировой войны. Громче остальных выступает Польша.

Так, при активном участии Варшавы Европарламент принял резолюцию, в которой СССР фактически обвинили в развязывании войны наравне с нацистской Германией. Москва считает такие выводы неприемлемыми и категорически с таким подходом не согласна.

При этом беспокоит Россию не только искажение исторической правды, но и уничтожение памятников советским воинам на территории европейских государств. Договор России и Венгрии о сотрудничестве, как ожидается, будет направлен на защиту мемориалов.

Газовые плюсы

Главным итогом переговоров Лаврова и Сийярто стало обсуждение долгосрочного контракта в сферах экономики и энергетики.

«Мы находимся на той стадии, когда речь идет о заключении долгосрочных соглашений <…> Я очень надеюсь на поддержку наших российских партнеров», — сказал венгерский министр после встречи с главой МИД России.

По его словам, Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией и рассчитывает на приобретение российского газа через газопровод «Турецкий поток» — через Турцию и Болгарию «с прицелом» на конец следующего года».

«Первым шагом в данной сфере станет строительство интерконнектера протяженностью 15 км, который сможет вывести газопровод с территории Сербии через границу и подключить его к газотранспортной системе Венгрии», — подчеркнул Сийярто.

Кроме того, Лавров и Сийярто договорились активизировать усилия по оказанию помощи христианским общинам на Ближнем Востоке, обсудили ситуацию на севере Африки и ряд других вопросов.

Как отметил глава МИД России, Москва и Будапешт заинтересованы во всемерном развитии торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного сотрудничества.

»(Мы) наметили конкретные шаги в интересах продвижения по всем этим направлениям», — резюмировал Лавров.

Коронный фактор

При этом в ходе встрече министры не обошли стороной и распространение нового коронавируса COVID-19. Так, Сийярто объявил, что граждане Венгрии, желающие вернуться на родину из России, смогут воспользоваться регулярными рейсами из Москвы в Будапешт.

«Сейчас не только Европа, но и весь мир столкнулся и сражается с проблемой коронавируса», — обратил внимание министр.

Лавров же еще до встречи с Сийярто заявил, что

ситуация вокруг коронавируса сложная, но жизнь продолжается.

Об этом, в частности, продолжил Лавров, свидетельствует визит его венгерского коллеги в Москву.

Впрочем, на пресс-конференции дипломаты все же соблюдали определенную осторожность и не стали обмениваться традиционными рукопожатиями. Под конец конференции Лавров дружески взял Сийярто за локоть и повел к выходу из аудитории.