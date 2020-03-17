«Поправки к Конституции сделают нашу страну сильнее»

«Любой, кто захочет убрать Бога из Конституции, вынужден будет свершить революцию» - заявил известный православный бизнесмен, учредитель канала «Царьград», Константин Малофеев, выступая на этой неделе на церемонии открытии регионального форума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) в Челябинске.

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Заместитель главы ВРНС отметил, что в России происходят важнейшие изменения – обсуждается внесение поправок в Конституцию России, в этом процессе задействованы самые высокие и ответственные структуры: Госдума, сенат, Конституционный суд. Заключительным этапом подтверждения признанных легитимными поправок станет всенародное голосование.

Принятые таким образом поправки подтверждают и правильный курс стратегии «Русская мечта 2050» ВРНС, в которой основой политики государства становится народосбережение, забота о детях и семье, говорит Малофеев.

Всему этому уделено место и в обновленной Конституции, констатирует он.

Восходящие к традиционным нормам семейные поправки крайне важны, считает он.

Малофеев уверен в необходимости того, чтобы старшие поколения передавали свой опыт и мудрость младшим, а этот ценнейший для укрепления общества процесс возможен только в традиционной семье: «Без такой передачи общество попросту лишится основ».

Основы же эти плотно связаны также и с поправкой о государствообразующем народе, объединенном русским языком. Кроме того, подчеркивает замглавы ВРНС, именно эту поправку поддержали многие представители малых народов России, например, чеченцы и якуты.

«Мы осознаём ответственность за мир, за многонациональный народ. И именно поэтому мы построили это великое государство и просим от тех, с кем вместе строили это государство, также относиться с почтением к этим векам, что мы провели вместе, с уважением к нам, к русскому народу», — ранее говорил бизнесмен в одном из телеэфиров.

Правопреемственность в истории российского государства также найдёт отражение в Конституции, отметил во вторник Малофеев.

«Призываю каждого из вас проголосовать за поправки в Конституцию, которые сделают нашу страну сильнее», - заявил он.

Стержневой же поправкой, уже подтвержденной на нескольких уровнях обсуждений, по его словам, стало упоминание Бога в Основном законе.

«Мы не зря родились. Мы смогли добиться, чтобы поправка о Боге была внесена, - констатировал бизнесмен. - И теперь любой, кто захочет убрать Бога из Конституции, вынужден будет свершить революцию.

Мы же постараемся, чтобы Россия оставила революционный путь и шла только вперёд».

Также во вторник Малофеев, митрополит Челябинский и Миасский Григорий, член Общественной палаты России Павел Пожигайло воздали дань памяти выдающегося Петра Столыпина. Они возложили цветы к памятнику государственного деятеля, который занимал посты министра внутренних дел и председателя Совета министров в Российской империи.

«Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», - говорил этот министр внутренних дел Российской Империи больше века назад.

Несмотря на частую критику и выражаемый некоторыми скептицизм в отношении его истинных намерений, последние заявления Малофеева явно дают понять, что именно такое целеполагание жизни он считает для себя актуальным.