«Россия вся полыхает»: Лукашенко удивился закрытию границы

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на заявление российских властей о закрытии границы с республикой из-за распространения коронавируса, заявил, что в его стране ситуация с пандемией намного спокойней, чем в России.

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«Дошло до того, что наша родная Россия — подчеркиваю — закрыла границу с Беларусью», — приводит слова Лукашенко «Sputnik Беларусь». Он добавил, что если в его стране относительно спокойная обстановка, то Россия якобы «вся полыхает от коронавируса».

«Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», — обратил внимание белорусский президент, выразив мнение, что «мир с ума сошел от коронавируса».

Глава Белоруссии напомнил и о других заболеваниях, которые, по его мнению, были намного серьезнее. «Были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония. Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы», — сказал Лукашенко. Он предположил, что СМИ, к которым «немало претензий», и в этот раз «обвинят через месяц-другой».

По словам республиканского президента, в Белоруссии адекватно реагируют на угрозы. Так, медики давно принимают точечные меры. Он обратил внимание, что ситуация не настолько проблематична для районов и районных центров, за исключением Минска и крупных городов.

Лукашенко считает, что нужно не отрезать Белоруссию, а помочь ей на внешних рубежах. Закрывая российско-белорусскую границу, Москва «отрезает» республику, не думая о последствиях, уверен Лукашенко.

«Если следовать российской логике, то ей границы надо позакрывать регионально: отделить Дальний Восток, Сибирь, по Уралу пройтись, Кавказ выделить, по северу европейской части России тоже границу где-то провести. Россия огромная — полмира. Зачем же отрезали Беларусь от России, не подумав о последствиях», — приводит слова главы государства его сайт.

Он добавил, что Россия предлагала помочь Белоруссии, направив союзнику 3 тыс. тестов на выявление коронавируса среди граждан республики. Минск, сказал Лукашенко, «просто растерялся: откуда такая доброта со стороны России», поскольку до этого «ложку нефти не могли поделить, а тут — пожалуйста».

Лидер Белоруссии уверен, что российская сторона заметила успешный опыт медиков республики на западном направлении и решили «проспонсировать».

«То есть признали, что мы это делаем правильно. Поэтому Российской Федерации надо было в этой ситуации не закрывать границу, а на нашей совместной границе Союзного государства под Брестом помочь нам — и материально, и людскими ресурсами, у нас школа одна, и вирусологи одни и те же. Мы бы приняли эту помощь и там бы это контролировали», — считает Лукашенко.

Он, в свою очередь, заявил, что не собирается закрывать границы, так как это может привести к тому, что «до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве».

«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят — пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться все равно мы не сможем, это невозможно», — сказал он. Лукашенко добавил, что в случае чумы, ее «территориально не победить».

В то же время он обратил внимание чиновников, с которыми встречался по случаю распространения коронавируса по всему миру, что властям республики нужно, «сделав выводы, четко определиться, как действовать дальше». «Единственное, попрошу: не должны пострадать люди», — подчеркнул Лукашенко.

В понедельник, 16 марта, председатель российского правительства Михаил Мишустин объявил о том, что Россия закроет границу с Белоруссией, чтобы люди не могли перемещаться между государствами. Такие меры приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил надежду, что белорусские власти поймут те меры, на которые Россия идет в борьбе с пандемией.

В России по состоянию на 16 марта зафиксировано 93 случая заражения COVID-19, из них четверо выписаны. Жертв на территории страны нет. Всего в мире более 170 тыс. инфицированных, из них более 78 тыс. выздоровели, 6,6 тыс. людей стали жертвами заболевания. В Белоруссии, по данным местного минздрава, насчитывается 36 случаев инфицирования вирусом.