Нетаньяху теряет власть: правительство Израиля попробует собрать Ганц

Президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование правительства лидеру оппозиционного центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу.

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Соответствующее решение было принято накануне, после встречи Ривлина с двумя основными соперниками в борьбе за формирование правительства — Ганцем и действующим премьером Биньямином Нетаньяху.

Вот уже третьи по счету парламентские выборы за год не разрешили правительственный кризис в Израиле. Они состоялись в начале марта. Как и ожидалось, большинство голосов набрала партия премьера «Ликуд». Из 120 мест в кнессете партия получила 36. Такой результат, однако, далек от необходимого для образования парламентского большинства и формирования правящей коалиции — для этого нужно было получить 61 место.

«Кахоль-лаван» Бени Ганца получил 33 мандата. Оба соперника начали переговоры с другими политическими силами еще до объявления официальных результатов.

При поддержке религиозных и правых партий блок Нетаньяху набрал 58 мест. Переговоры Ганца оказались успешнее — он получил поддержку не только традиционных союзников из альянса левых партий «Авода» — «Гешер» — «Мерец», но и Объединенного арабского списка, а также партии «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

В воскресенье оба неожиданных партнера объявили о своей поддержке, что дало Ганцу 61 место в парламенте, в связи с чем президент и принял решение предоставить ему право сформировать правительство.

Тем не менее, президент пригласил и Нетаньяху, и Ганца на срочные переговоры в воскресенье, 15 марта. После них политики сделали заявление, объявив, что договорились продолжить обсуждение.

«Сегодняшняя церемония не снимает ответственности со всех остальных парламентских фракций, состоящую в том, чтобы стараться сформировать как можно более широкое правительство для борьбы с кризисом, в котором мы оказались. Необходимость скорейшего формирования правительства может потребовать от нас заключения временных соглашений и это то, что народ ожидает от своих лидеров. Четвертые выборы проводить нельзя», — заявил Ривлин, передавая Ганцу мандат, и пожелал ему успехов в создании правительственной коалиции.

Израильские СМИ в воскресенье со ссылками на источники сообщали, что президент был готов к созданию как временного, так и постоянного правительства, созданного на основе компромисса — предлагалось, чтобы Нетаньяху и Ганц по очереди занимали пост премьера на протяжении четырех лет.

Впрочем, говорить об окончании правительственного кризиса — преждевременно. Хотя Бени Ганц и заручился необходимой поддержкой, почва для формирования им правительства все еще достаточно зыбкая. После вторых сентябрьских выборов он уже не смог этого сделать из-за неудачных переговоров с «Ликуд».

Сейчас же дело в том, что несколько членов его партии выступают категорически против формирования правительства при помощи поддержки Объединенного списка арабских партий, что, в свою очередь, стало единственным вариантом для «Кахоль-Лаван». Тем не менее, как сообщает The Jerusalim Post,

партия уже готовится убрать нынешнего спикера кнессета от «Ликуд» Юлия Эдельштейна и поставить своего кандидата. Эдельштейн, однако, уже пообещал, что не допустит этого.

«Поспешные политические процессы — такие, как избрание нового спикера кнессета, призваны исключить возможность единства, которого хотят люди. Я не допущу, чтобы процесс нарушал конвенции и был направлен на то, чтобы обеспечить закулисный оппортунизм в законодательном органе», — цитирует его слова издание.

«Кахоль-Лаван» уже обратилась к генпрокурору, чтобы определить, может ли спикер заблокировать голосование, несмотря на готовность 61 членов парламента отправить его в отставку.

К слову, пандемия коронавируса может в некотором смысле помочь «Кахоль-Лаван» на пути к власти. В партии, например, уже обвинили спикера в том, что он тормозит процесс формирования правительства, когда Израилю стоит, напротив, поскорее разобраться с внутрипарламентскими противоречиями и сосредоточиться на борьбе с вирусом для защиты граждан.

Впрочем, этот же козырь разыгрывал и противник Ганца. Накануне он объявил, что в связи с распространением коронавируса, соперники должны консолидироваться, и он готов к поискам компромисса.

Он предложил лидеру «Кахоль-Лаван» создать временно правительство на шесть месяцев, поровну распределить должности. Нетаньяху даже заявил о готовности дать гарантии, что ни один член партии Ганца не будет уволен, однако взамен «Кахоль-Лаван» не смогут выразить недоверие созданному правительству.

Вероятно, этот сценарий также обсуждался на встрече президента с политиками. Однако Ганц публично отклонил предложение Нетаньяху.

«Нетаньяху, давайте не будем манипулировать общественностью. Тот, кто хочет единства, не откладывает судебное разбирательство в час ночи, и не рассылает «экстренный план единства» прессе, а посылает переговорную команду на встречу. Когда вы будете серьезней, мы будем говорить», — написал Ганц в своем Twitter.

Политик ссылается на решение временного министра юстиции и одного из главных союзников Нетаньяху Амира Охана ввести режим ЧС в судебной системе. Благодаря этому решению начало судебного разбирательства в отношении премьера, который обвиняется в мошенничестве и коррупции, было отложено с 17 марта на 24 мая.

Нетаньяху, таким образом, оказался в ситуации, когда на кону стоит не только власть. В случае, если ему так и не удастся сохранить свою должность и рычаги влияния в стране, премьеру грозит уголовная ответственность.

К слову, идея создания постоянного правительства с поочередной сменой фигуры премьер-министра также принадлежит Нетаньяху. Такие предложения свидетельствуют почти об отчаянии политика в борьбе за сохранение своего кресла.

Последней попыткой Нетаньяху стало его третье предложение с приглашением не только «Кахоль-Лаван», но также лейбористов и партии Либермана сформировать правительство — для борьбы с коронавирусом.

«Чтобы противостоять чрезвычайной ситуации на национальном и международном уровнях, мы должны объединить усилия и сформировать сильное и стабильное правительство, которое сможет принимать бюджет и принимать трудные решения», — написал Нетаньяху в своем Twitter.

Однако Авигдор Либерман, как и Ганц, публично отклонил предложение. Более того, в тот же день он объявил о своей поддержке партии «Кахоль-Лаван», чтобы не позволить Нетаньяху остаться премьером еще на один срок. Либерман смог даже закрыть глаза на вражду с Объединенным арабским списком, который также присоединился к Ганцу, и, соответственно, может стать партнером партии экс-министра обороны «Наш дом Израиль».

«Я знаю Нетаньяху, и ничего, кроме попытки переложить ответственность, за его призывами к единству нет», — написал Либерман.

Лидер Объединенного арабского списка Айман Оде готов поддержать Ганца тоже только ради того, чтобы не допустить к власти Нетаньяху. Политик уже заявил, что поможет «Кахоль-Лаван» «из ненависти к Аману» [в Ветхом Завете придворный персидского царя Агасвера, который в борьбе за власть решил истребить всех евреев Персии] — так Оде назвал Нетаньяху.

«Если Ганц хочет сформировать правительство единства, то мы будем главными противниками. Если он хочет сформировать левоцентристское правительство — мы рекомендуем Ганца», — сказал Оде президенту, тем самым выразив необходимую поддержку лидеру «Кахоль-Лаван».

В то же время, Ганц уже заявил, что в условиях распространения коронавируса он намерен сформировать правительство национального единства и готов «протянуть локоть» своему сопернику Нетаньяху [вместо рукопожатий многие политики приветствуют друг друга локтями из-за ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции].

«Настало время, чтобы партийные руководители, особенно Нетаньяху, согласились на единство, — сказал он. — Настало время отложить в сторону наши мечи и объединить наши племена и победить ненависть».

У Ганца есть 28 дней для формирования правительства. Он уже заявил, что сделает все возможное, чтобы создать такое правительство, в котором были бы представлены как можно больше групп израильских граждан. Однако религиозные партии уже отказались сотрудничать с «Кахоль-Лаван» из-за его партнерства с Объединенным арабским списком.