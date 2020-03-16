Дуэль врагов Трампа: как прошли дебаты Байдена и Сандерса

Предвыборные теледебаты демократов в этот раз прошли в Вашингтоне, хотя изначально прения планировались в Финиксе. Место было изменено из-за нового коронавируса COVID-19, распространение которого, по оценкам ВОЗ, уже достигло стадии пандемии. Число зараженных в США превысило 3 тыс. человек, а по всему миру приблизилось к отметке в 169 тыс. Погибли от нового коронавируса более 6,5 тыс. человек, из них 61 — в США.

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Изменить пришлось не только место дебатов, но и частично формат мероприятия.

Традиционной публики в зале не было, а главные участники — бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — стояли друг от друга на расстоянии двух метров.

Кроме того, перед началом прений кандидаты не стали пожимать руки в целях безопасности и приветствовали друг друга, коснувшись локтями.

Избирательная корона

Коронавирус, вполне ожидаемо, стал одной из тем дебатов. Байден и Сандерс, в целом, дали достаточно похожие ответы на вопрос, как преодолеть возможную эпидемию вируса в США. Так, бывший вице-президент уверял в необходимости расширить масштабы проверки населения, а также призвал повысить количество мест в больницах.

В свою очередь, Сандерс настаивал на введении чрезвычайного положения и открытии новых специализированных инфекционных отделений. Оба кандидата выступили за оказание финансовой помощи пострадавшим от вируса, да и в целом были согласны друг с другом.

Кандидаты были едины и в критике президента США Дональда Трампа, который, по их мнению, делает недостаточно для борьбы с заболеванием. В частности, Сандерс предложил запретить американскому лидеру говорить о вирусе, так как он мешает врачам выполнять свою работу.

«Просто неприемлемо, чтобы он преподносил не основанную на фактах информацию, которая вводит в заблуждение общественность», — подчеркивал сенатор.

При этом кандидаты использовали прения, чтобы уверить избирателей в своей хорошей форме. Сделано это было совсем не случайно, учитывая, что коронавирус наиболее опасен для пожилых людей. Байден и Сандерс как раз попадают в эту категорию граждан, так как бывшему вице-президенту уже 77 лет, а сенатору — 78.

Умеренно-левая борьба

Впрочем, если у кандидатов и есть согласие по мерам борьбы с коронавирусом, то вот подходы у них все же разные. Байден как представитель умеренно крыла, хотя и признавал необходимость принимать меры, выступал против каких-либо радикальных шагов. Лидер левых Сандерс, напротив, требовал немедленного реагирования на проблему.

По традиции сенатор настаивал на реализации своего плана по бесплатной медицине, а также введения повышенных налогов для богатых.

Байден же уверен, что это не поможет решить проблему с вирусом, и продолжал настаивать на усилении поддержки больниц и заболевших.

В целом, разногласия политиков проявились и в других вопросах, во время прений каждый пытался поддеть своего соперника побольнее. К примеру, Байден напомнил Сандерсу о его симпатиях к СССР и стремлению к диалогу с Россией, которая якобы вмешивается в американские выборы. А сенатор указал бывшему вице-президенту на его поддержку войны в Ираке, а также других спорных инициатив во время его работы в конгрессе.

При этом их противостояние как нельзя лучше отражает ситуацию в Демократической партии, где представители умеренного и левого крыла не могут прийти к согласию по ключевым вопросам. Подобная ситуация отнюдь не нова, но усиление позиций левых в последнее время вносит свои коррективы в избирательную кампанию демократов.

Несмотря на то что Байден как умеренный кандидат лидирует в предвыборной гонке, его отрыв от левого Сандерса пока не столь значительный. Так, бывший вице-президент набирает 890 делегатов, а на счету сенатора их 736. Для номинации претендентам необходимо получить как минимум 1911 из 3979 голосов делегатов.

Запрос на объединение

Это может привести к повторению ситуации 2016 года, когда Сандерса фактически срезали с гонки в пользу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Тогда сторонники сенатора устроили бойкот выборам, что в определенной степени отразилось на итогах голосования.

Вероятно, Байден понимает опасность подобного исхода, поэтому на дебатах он уделил особое внимание точкам соприкосновения со своим соперником. В частности, бывший вице-президент поддержал планы левых по поддержке банкротства, а также выступил за частичное бесплатное образование.

«Сандерс и я оба согласны с тем, что медицинское обслуживание должно быть правом, а не привилегией. Мы оба согласны с тем, что у нас есть новый «зеленый курс» для борьбы с экзистенциальной угрозой, с которой сталкивается человечество. Мы не согласны с деталями того, как мы это делаем. Но мы принципиально не согласны с этим президентом (Дональдом Трампом. — «Газета.Ru») во всем», — уверял Байден.

Сандерс же курс своего соперника на объединение не поддержал, а напротив усилил напор на разницу в их взглядах. Сенатор сосредоточился на том, что его поддерживает молодежь, а также различные представители нацменшинств.

«Джо выиграл больше штатов, чем я. Но мы выигрываем идеологическую борьбу. Даже в Миссисипи, где Джо одержал крупную победу, оказывается, что довольно значительное количество людей там верят в бесплатное здравоохранение», — подчеркивал Сандерс.

Впрочем, сенатор не исключил, что будет рядом с Байденом в случае его победы, но указал, что у него может не хватить поддержки для битвы с Трампом.

Бывший вице-президент с ним не согласился, и привел в пример свои успехи на предварительных выборах и рост поддержки в разных штатах.

В целом, с показателями Байдена достаточно трудно спорить, он вполне уверенно лидирует в гонке. Следующие предварительные выборы одновременно пройдут 17 марта в Аризоне, Флориде, Иллинойсе и Огайо, результаты предварительных опросов играют на стороне бывшего вице-президента.

Так, по мартовскому исследованию Emerson, во Флориде Байден набирает 65%, а Сандерс только 27%. В Иллинойсе же бывшего вице-президента поддерживают 57% респондентов, против 36% за сенатора. Схожие показатели в Огайо — 57% за Байдена, 35% за Сандерса.

Да и в Аризоне, по опросу Latino Decisions, бывший вице-президент набирает 57%, а его соперник 38%. На общенациональном уровне Байден также пользуется наибольшей поддержкой, по исследованию NBC/WSJ от 11 марта, он получает 61% — почти вполовину больше Сандерса.

Однако бывшего вице-президента все же нельзя назвать абсолютным лидером избирательной кампании.

И если Сандерс не решит выйти из гонки, Байден будет терять часть делегатов в каждом штате.

В конечном итоге это может привести к тому, что к съезду партии ни один из них не сможет набрать нужного числа для номинации в президенты.