«Обвинения необоснованны»: посол США опроверг «охоту на россиян»

Американский посол в Москве Джон Салливан назвал критику со стороны РФ на тему того, что Вашингтон «охотится» за российскими гражданами, «неоправданной». По его словам, США не охотятся за россиянами, а просто применяют свои законы и договоренности об экстрадиции со странами-партнерами. Он пояснил в интервью газете «Коммерсант», что эта практика не нацелена избирательно на граждан РФ.

По его словам, «объем применения» таких инструментов, как экстрадиция в отношении россиян, не массовый.

«Я это вам могу сказать, как человек, много лет проработавший в министерстве юстиции США. Мы выдаем другим странам куда больше людей в рамках договоренностей с ними. Количество же задержанных (по запросу США) россиян не так велико. Так что критика США в этом случае неоправданна», — подчеркнул он.

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Россиян ранее неоднократно экстрадировали из других стран в США по запросу Вашингтона.

Американские власти 11 марта уведомили генконсульство России в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова. ТАСС со ссылкой на официального представителя дипмиссии Алексея Топольского сообщило, что сейчас гражданин РФ находится в центре предварительного заключения на Манхэттене. По словам дипломата, генконсульство поддерживает контакт с родственниками задержанного.

Фирсова задержали агенты ФБР в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта. Его заподозрили в хищении персональных данных калифорнийцев для дальнейшей продажи — использования в поддельных ID, американских удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии просила засекретить материалы дела, но судья решила обнародовать их.

По версии стороны обвинения, Фирсов — администратор сайта DEER.IO. Как заявил агент ФБР Брайан Нилсон, россиянин «выведывал имена и пароли владельцев аккаунтов», чтобы в дальнейшем незаконно использовать их.

В Бюро утверждают, что платформа DEER.IO базируется в России и позволяет преступникам покупать нелегальные товары и услуги. По данным американских спецслужб, суммарный объем продаж платформы насчитывает более $17 млн с октября 2013 года.

Помимо того, Фирсова обвиняют в том, что он, «будучи российским хакером, рекламировал нелегальные услуги другим хакерам». Как считает ФБР, россиянин продавал информацию о датах рождения, адресах, номерах социального страхования граждан США.

Другой арестованный по запросу США россиянин — Виктор Бут — был задержан в Таиланде в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан и военнослужащих США с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух».

Все обвинения в свой адрес Бут отвергает. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, но уже на стадии апелляции решения судов первой инстанции были отменены. Еще под юрисдикцией таиландского суда Бута вывезли в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным. Ему вынесли минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.

Константина Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима. Его обвинили в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Россиянина доставили в Соединенные Штаты из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре его приговора.

От апелляции в американский Верховный суд он отказался.

В конце февраля российское посольство в Соединенных Штатах призывало Вашингтон прекратить издевательства над находящимся в американской тюрьме Ярошенко.

«В ходе телефонного разговора К.В. Ярошенко подтвердил нашим дипломатам, что медперсонал тюрьмы до настоящего времени не оказал ему помощи. Состояние здоровья соотечественника ухудшается. Сам Константин не исключает микроинсульта. Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы», — указано в заявлении диппредставительства в Facebook.

В посольстве выразили разочарование в связи с «глухим молчанием правозащитных организаций». Дипломаты рассказали, что просили помощи и поддержки, но никто не откликнулся.