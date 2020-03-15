«Нахамил и уехал»: на Порошенко пожаловались журналисты

Украинские журналисты были возмущены поведением бывшего президента Украины Петра Порошенко, который ранее прибыл на родину из Испании.

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Сотрудники издания «Страна.ua» отметили, что на все их попытки узнать у бывшего главы государства, почему он не явился на очередной допрос в Госбюро расследований и зачем уезжал из страны именно в это время. Порошенко ответил лишь «до свидания». При этом его охранники во время видеосъемки толкали журналистов и заявляли, что улица — «это сейчас охраняемая территория».

«На вопросы «Страны» отвечать он отказался. Нахамил и уехал на мерседесе», --рассказали представители украинского СМИ в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании, так как местные власти объявили о закрытии границ в связи с распространением коронавируса.

Так, с полуночи 17 марта Киев закрывает на две недели пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Об этом говорится на сайте украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Для граждан Украины, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска открыты», — добавили в ведомстве, призвав украинцев вернуться из-за границы до закрытия пропускных пунктов.

В то время власти не исключили возможность эвакуации своих граждан при помощи спецрейсов в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера.

В настоящее время на Украине зарегистрированы три случая заражения коронавирусом. Из них двое пациентов из Черновицкой области. В минувшую пятницу украинские власти сообщили о первой смерти из-за этого заболевания. Только за последние сутки в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19.

По последним данным, по всему миру зарегистрировано почти 157 тыс. случаев заражения, из них более 75 тыс. вылечились и погибли почти 6 тыс. человек.

Вместе с Порошенко, который, очевидно, опасался закрытия украинских границ, в киевский аэропорт Борисполь прибыли и трое его детей, которых он ранее забрал из Лондона.

По данным издания «Страна.ua», бывший лидер Украины ранее отправился в Испанию, где насчитывается до 5,7 тыс. заболевших, чтобы пройти курс детоксикации в одной из клиник.

Из-за этого оздоровительного путешествия Порошенко пропустил допрос в Госбюро, который был назначен на пятницу, 13 марта. Политик должен был пробыть в клинике еще не меньше недели, но из-за чрезвычайных мер, на которые пошли нынешние украинские власти, ему пришлось изменить свои планы.

Допрос, как передает РИА «Новости», был назначен в Госбюро на 12.00 мск. Но ни бывший президент, ни его адвокаты по состоянию на 12.30 мск не заходили в здание ведомства, по крайней мере через центральный вход, где бывшего главу государства ждали журналисты. В то же время полицейские и сотрудники нацгвардии охраняли здание, сохраняя безопасную обстановку. При этом возле Госбюро была спокойная обстановка — не было никаких митингов или акций протеста.

По какому конкретно делу вызвали Порошенко на этот раз, правоохранители не уточнили. Однако ранее стало известно, что бывший украинский президент не пришел на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам.

Как отмечает «Московский комсомолец», на этот раз вероятность того, что Порошенко могли арестовать, была велика. В то же время председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в комментарии радио Sputnik выразил мнение, что пока никто не собирается арестовывать Порошенко.

«Я думаю, пока вопрос об аресте Порошенко не стоит. Он всячески уклоняется от такой возможности. Вопрос ареста Порошенко — это вопрос договоров между элитами и получения от него денег. Думаю, были даны определенные гарантии о неаресте. А усложнение процесса следствия со стороны самого Порошенко позволяет ему растянуть вопрос переговоров», — обратил внимание собеседник радио.

По его мнению, «история будет продолжаться еще долго», так как с правосудием на Украине не так все просто.