«День добровольца»: в Киеве атаковали посольство России

Российское посольство в Киеве обстреляли из ракетницы украинские националисты. Видео инцидента опубликовано телеканалом РЕН ТВ.

Ракета угодила прямо на крышу посольства РФ, однако пожар, по-видимому, вызвать не смогла. Кроме того, радикалы надругались над российским флагом – порвали его.

Обстрел здания произошел в ходе акции радикалов, посвященной «Дню добровольца» – в 2014 году 14 марта начали формировать первые националистические батальоны для участия в так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе. Источники в дипмиссии рассказали РИА «Новости», что в связи с акцией у здания были выставлены усиленные наряды Национальной гвардии Украины. Кроме того, после обстрела там решили сделать обход здания и оценить последствия инцидента.

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За два дня до нападения Киевский городской совет расторг с посольством России договоры аренды земельных участков в Подольском районе — решение было принято на заседании органа местного самоуправления. На этих трех участках должны были возвести новые помещения российского диппредставительства.

На российские объекты в Киеве нападают уже не в первый раз. В феврале 2018 года радикалы из украинской националистической группировки С14 напали на здание Россотрудничества. Там в этот момент проводили репетицию детского спектакля по пьесе Николая Гоголя «Ревизор».

Несколько десятков человек взломали двери с помощью болгарки и ворвались внутрь здания, сорвали российский флаг и растоптали его, а после – сожгли. Стены представительства радикалы расписали различными лозунгами.

Прибывшая на место происшествия украинская полиция повлиять на ситуацию не смогла. «Сичевики» также разгромили выставку памяти певца Федора Шаляпина, проходившую внутри здания.

После нападения на здание Россотрудничества посольство РФ в Киеве направило МИД Украины официальную ноту протеста.

«Посольство возмущено очередной наглой агрессивной выходкой <...>, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 г.», – заявили в дипмиссии.

В феврале прошлого года около 100 радикалов напали на здание генерального консульства России в Харькове. Вооружены они были яйцами и зеленкой. Свои действия демонстранты объяснили тем, что 8 февраля в здании должна была проходить встреча с «пророссийскими организациями» города. Именно ее и собирались прервать люди, разрисованные символикой организаций, запрещенных в России.

В руках они держали плакаты «Оккупанты, убирайтесь домой!». Однако настроены радикалы были не слишком агрессивно. Как отметили в полиции, правонарушений во время акции зафиксировано не было.

В рождественскую ночь с 6 на 7 января 2018 года неизвестные облили красной краской здание Российского центра науки и культуры и предприняли попытку разбить стекла на фасаде. Также здание Россотрудничества было обклеено антироссийскими листовками.

В конце августа 2016 года группа украинских националистов забросала здание Россотрудничества в Киеве дымовыми шашками и разрисовала стены представительства граффити со своей символикой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала спланированным нападение националистов на российское культурное представительство.

«Очевидно, что подобная «акция» носила хорошо спланированный характер и стала очередным проявлением набирающей обороты на Украине русофобской истерии. Вызывает недоумение бездействие украинских правоохранительных органов, чье попустительство позволило радикалам совершить эту ночную вылазку», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России.

За месяц до этого, в июле 2016 года, около трех десятков человек из украинской националистической организации «Свобода» во главе с депутатом Киевского совета Игорем Мирошниченко ворвались в здание РЦНК и оккупировали помещение на втором этаже, где должна была состояться презентация книги академика Петра Толочко «Откуда пошла Русская земля».

Ранее в посольстве России на Украине заявили, что украинская Нацполиция не расследует факты нападений на здание Россотрудничества в Киеве «несмотря на многочисленные инциденты».

В Россотрудничестве подчеркнули, что неоднократно подавали соответствующие заявления в правоохранительные органы в связи с нанесением РЦНК материального ущерба.

Однако полицейские «разводят руками, говоря, что не удается установить нападавших», хотя украинские националистические организации открыто сообщают о своих антироссийских акциях в соцсетях.